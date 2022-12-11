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Саутгейт прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ

сегодня, 09:25
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итог матча 1/4 чемпионата мира против Франции:

Игра соответствовала ожиданиям. Мне нет смысла обсуждать работу рефери, в конечном счёте все решают забитые голы.

Я только что сказал игрокам, что они и так отдали все силы. Всё решили детали, какие-то вещи на обеих сторонах поля. Горжусь тем, как мы прошли этот турнир.

Поздравляю Францию. Они знают, что прошли через очень тяжелую игру. Не думаю, что мы могли сделать что-то ещё.

Мы и выигрываем, и проигрываем как единая команда. Мы пропустили два мяча и не использовали свои моменты. Харри Кейн потрясающе себя проявляет в составе Англии, он очень надежный игрок. Если бы не он, нас бы не было на этой стадии.

В большинстве важных моментов мы все делали правильно. Мы приехали на турнир за победой и верили в то, что можем это сделать. У нас способная на это команда.

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 16:29
Саутгейт, не прикрывайся общими словами, а научись, наконец, выигрывать важные матчи. Англичане, вы же хронические неудачники, вечно на что-то надеетесь, а остаетесь с носом.
salleeh
salleeh
сегодня в 10:27
Сборная Франции итак многое позволили сборной Англии. Жаловаться на судейство тоже грех, два пенальти, второй можно было и не ставить. В общем Франция может два раза подряд, стать ЧМ.
drug01
drug01
сегодня в 09:43
Итог конечно печален, но поражение сами совершили. Это уже грустная история.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:29
Просто французы оказались в этом матче сильнее.
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