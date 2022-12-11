Саутгейт прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ

Главный тренер сборной Англии подвел итог матча 1/4 чемпионата мира против Франции:

Игра соответствовала ожиданиям. Мне нет смысла обсуждать работу рефери, в конечном счёте все решают забитые голы.

Я только что сказал игрокам, что они и так отдали все силы. Всё решили детали, какие-то вещи на обеих сторонах поля. Горжусь тем, как мы прошли этот турнир.

Поздравляю Францию. Они знают, что прошли через очень тяжелую игру. Не думаю, что мы могли сделать что-то ещё.

Мы и выигрываем, и проигрываем как единая команда. Мы пропустили два мяча и не использовали свои моменты. Харри Кейн потрясающе себя проявляет в составе Англии, он очень надежный игрок. Если бы не он, нас бы не было на этой стадии.

В большинстве важных моментов мы все делали правильно. Мы приехали на турнир за победой и верили в то, что можем это сделать. У нас способная на это команда.