Харри Кейн прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022

Капитан сборной Англии прокомментировал поражение от Франции в матче 1/4 финала ЧМ -2022 (1:2).

У нас были хорошие моменты, но в больших матчах всё решают детали. Всё сложилось в пользу соперника.

Первый мой пенальти был отличный, а второй не получился. Это серьёзный удар для нас.

Чемпионат мира проводится раз в четыре года, другого шанса может не быть. Но мы здорово провели этот турнир. Я беру на себя ответственность за поражение. У нас талантливые игроки, через полтора года чемпионат Европы. Это футбол, нужно двигаться дальше.