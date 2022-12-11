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Харри Кейн прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022

сегодня, 08:59
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:2).

У нас были хорошие моменты, но в больших матчах всё решают детали. Всё сложилось в пользу соперника.

Первый мой пенальти был отличный, а второй не получился. Это серьёзный удар для нас.

Чемпионат мира проводится раз в четыре года, другого шанса может не быть. Но мы здорово провели этот турнир. Я беру на себя ответственность за поражение. У нас талантливые игроки, через полтора года чемпионат Европы. Это футбол, нужно двигаться дальше.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:58
у победы много отцов ...
salleeh
salleeh
сегодня в 10:32
Кейна жалко, сборную Англии нет…
Mher Door
Mher Door
сегодня в 09:46
Ну Кейн хотел другой исход, но не получился
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
matrix333 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 19. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
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