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Винисиус: «Объединённая Бразилия покорит мир в 2026 году»

сегодня, 08:49
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после вылета команды с чемпионата мира в Катаре написал в одной из социальных сетей:

Я плакал на поле, плакал в раздевалке, плакал один в самолёте и буду плакать всякий раз, когда вспомню, как мы были близки… Это был худший день в моей жизни, мне так грустно. Написал этот текст несколько раз, а потом удалил. Нет слов, чтобы объяснить разочарование, остались только слёзы. Улыбка пропала, мне нужно время, чтобы снова найти её.

Я люблю футбол, и он даст мне новую возможность поднять Бразилию туда, где она действительно заслуживает быть — на вершину. План божий всегда выше нашего плана. Мы вернёмся сильнее, чем когда-либо. Бразилия, тысяча извинений. Мы потерпели неудачу и в данный момент очень разочарованы. Всем спасибо за пожелания и любовь. Объединённая Бразилия покорит мир в 2026 году, скриньте.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:00
Очевидно, что бразилам всегда не хватает и не хватало профессионализма.
Можно сколько угодно танцевать, дурачиться. Но рано или поздно ты нарвешься на мужиков, которым до этого всё равно. Модрич - профи до мозга костей. Пока кто-то танцует, у него зреет план мести.
Покрасили все волосы в белый цвет, попижонились. Но это надо быть на три головы выше других, чтоб всех обыграть легко.
salleeh
salleeh
сегодня в 10:37
Объединение с кем, с какой нибудь ядерной державой?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:49
Попробуйте себя в танцах на ТНТ гы-гы
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:46
Сказал он и заплакал.
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 09:44
4 года достаточный срок для освоения новых танцев, клоуны)))
nm57gb3566dw
nm57gb3566dw
сегодня в 09:40
Увы долго ждать приходится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:25
Это не он писал, футболист не может так написать, у него мозгов не хватит!
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 09:22
Такие слова после каждого неудачного ЧМ…
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:02
а с кем они объединяться собрались может с нами
ДСА
ДСА
сегодня в 08:50
И так они обещают каждый раз после поражения.
Гость
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