Винисиус: «Объединённая Бразилия покорит мир в 2026 году»

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после вылета команды с чемпионата мира в Катаре написал в одной из социальных сетей:
Я плакал на поле, плакал в раздевалке, плакал один в самолёте и буду плакать всякий раз, когда вспомню, как мы были близки… Это был худший день в моей жизни, мне так грустно. Написал этот текст несколько раз, а потом удалил. Нет слов, чтобы объяснить разочарование, остались только слёзы. Улыбка пропала, мне нужно время, чтобы снова найти её.
Я люблю футбол, и он даст мне новую возможность поднять Бразилию туда, где она действительно заслуживает быть — на вершину. План божий всегда выше нашего плана. Мы вернёмся сильнее, чем когда-либо. Бразилия, тысяча извинений. Мы потерпели неудачу и в данный момент очень разочарованы. Всем спасибо за пожелания и любовь. Объединённая Бразилия покорит мир в 2026 году, скриньте.
Можно сколько угодно танцевать, дурачиться. Но рано или поздно ты нарвешься на мужиков, которым до этого всё равно. Модрич - профи до мозга костей. Пока кто-то танцует, у него зреет план мести.
Покрасили все волосы в белый цвет, попижонились. Но это надо быть на три головы выше других, чтоб всех обыграть легко.
Можно сколько угодно танцевать, дурачиться. Но рано или поздно ты нарвешься на мужиков, которым до этого всё равно. Модрич - профи до мозга костей. Пока кто-то танцует, у него зреет план мести.
Покрасили все волосы в белый цвет, попижонились. Но это надо быть на три головы выше других, чтоб всех обыграть легко.