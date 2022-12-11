Винисиус: «Объединённая Бразилия покорит мир в 2026 году»

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» после вылета команды с чемпионата мира в Катаре написал в одной из социальных сетей:

Я плакал на поле, плакал в раздевалке, плакал один в самолёте и буду плакать всякий раз, когда вспомню, как мы были близки… Это был худший день в моей жизни, мне так грустно. Написал этот текст несколько раз, а потом удалил. Нет слов, чтобы объяснить разочарование, остались только слёзы. Улыбка пропала, мне нужно время, чтобы снова найти её.

Я люблю футбол, и он даст мне новую возможность поднять Бразилию туда, где она действительно заслуживает быть — на вершину. План божий всегда выше нашего плана. Мы вернёмся сильнее, чем когда-либо. Бразилия, тысяча извинений. Мы потерпели неудачу и в данный момент очень разочарованы. Всем спасибо за пожелания и любовь. Объединённая Бразилия покорит мир в 2026 году, скриньте.