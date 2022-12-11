Тренер сборной Марокко сравнил свою команду с Рокки Бальбоа

Главный тренер сборной Марокко высказался об игре своей команды на текущем чемпионате мира.

Мы команда, которую поддерживают все, у нас есть талант и качество. Деньги не победят страсть и веру. Это не волшебство, а плоды работы: Бельгия, Хорватия, Канада, Испания и Португалия – мы пропустили лишь раз. Весь наш континент счастлив. Мы Рокки Бальбоа этого мундиаля, наш дух в этом помогает.

Мы приехали не для того, чтобы провести три матча. Тому, кто об этом думал, не было места в этом коллективе. Если мы будем верить и мечтать, то сможем передать великое послание, которое стремимся донести.