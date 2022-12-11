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Тренер сборной Марокко сравнил свою команду с Рокки Бальбоа

сегодня, 00:32
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался об игре своей команды на текущем чемпионате мира.

Мы команда, которую поддерживают все, у нас есть талант и качество. Деньги не победят страсть и веру. Это не волшебство, а плоды работы: Бельгия, Хорватия, Канада, Испания и Португалия – мы пропустили лишь раз. Весь наш континент счастлив. Мы Рокки Бальбоа этого мундиаля, наш дух в этом помогает.

Мы приехали не для того, чтобы провести три матча. Тому, кто об этом думал, не было места в этом коллективе. Если мы будем верить и мечтать, то сможем передать великое послание, которое стремимся донести.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:12
Настрой у них заоблачный, будем теперь болеть за них
Mangur
Mangur
сегодня в 06:42
Самый труссливый герой голливуда. НЕ сравним с победой Марокко.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:58
Знаменитая крылатая фраза «аппетит пришел во время еды» впервые появилась в 1533 году в романе французского писателя Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль". Возможно для сборной Марокко игра против сборной Франции и станет главным аргументом выхода команды в финал чемпионата мира. Удачи
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 04:53
Марокко играет в очень умный футбол, чем то стиль Марокко напоминает стиль игры Франции 2018 году ЧМ, французы имея очень сильных игроков играли от защиты, и быстрыми пасами переходили в атаку, им самое важное было не пропустит, и создавая 1-2 момента забивали гол, у Марокко хороший состав, у них почти весь состав выступает в европейских лигах, интер, бавария, псж, вильяреал, я хоть и болею за францию уже столько лет, но если хорваты пройдут Аргентину, тогда если даже французы уступят Марокко я буду рад, и по болею в финале за Морокко
Аnдrюhа
Аnдrюhа
сегодня в 02:55
Рокки скорее сб. Хорватии... На морально волевых постоянно вывозят
Q-J-G-911
Q-J-G-911
сегодня в 00:50
Вчера кто победил?
minamata
minamata
сегодня в 00:49
Роналду плакал после свистка, и это сделали вы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:47
Всё правильно сказано. Марокканцы превзошли все ожидания. Удачи.
Narek89
Narek89
сегодня в 00:45
Значит вам надо победить в полуфинале Иван Драго
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:43
А почему бы и нет ..
Predator94
Predator94
сегодня в 00:38
Молодцы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:38
Он говорит как священик!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 00:38
Доброй ночи, в этом месяце отправим письмо.
Гость
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