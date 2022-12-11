Бернарду высказался о шумихе вокруг Роналду

Полузащитник сборной Португалии прокомментировал поражение в 1/4 финала чемпионата мира от Марокко:

Мешала ли шумиха вокруг Криштиану Роналду атмосфере в команде? Я так не думаю.

Это был мой третий крупный турнир и атмосфера была лучшей. Команда была более сплоченной, и, по правде говоря, мы верили, что можем пройти дальше.

Мы приносим извинения всем португальцам, мы старались сделать все возможное, чтобы представить нашу страну наилучшим образом, но сегодня нам это не удалось.