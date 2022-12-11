Бернарду высказался о шумихе вокруг Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал поражение в 1/4 финала чемпионата мира от Марокко:
Мешала ли шумиха вокруг Криштиану Роналду атмосфере в команде? Я так не думаю.
Это был мой третий крупный турнир и атмосфера была лучшей. Команда была более сплоченной, и, по правде говоря, мы верили, что можем пройти дальше.
Мы приносим извинения всем португальцам, мы старались сделать все возможное, чтобы представить нашу страну наилучшим образом, но сегодня нам это не удалось.
Левандовски на этом чемпионате вообще был нулевой (особенно в матче с Аргентиной) - что, сажать Левандовски на скамейку?
Понимаете, эти игроки - Роналду, Месси, Левандовски - заслуживают определенного кредита доверия. Не до бесконечности, но все же. И уж точно эксперименты с Роналду в запасе надо было начинать либо до ЧМ, либо не начинать вообще.
Во-вторых, сам Берналду Силва этот турнир провалил. И здесь опять же атмосфера в команде. Увидев, что авторитет Роналду падает, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Жоао Фелиш "самопровозгласились" лидерами команды. И что? Кто-то из них вчера затащил? Бернарду Силва вообще весь турнир был в тени. Игра Бруну вчера - это позор, все передачи с браком. Фелиш вчера старался, но толку не было.
Левандовски на этом чемпионате вообще был нулевой (особенно в матче с Аргентиной) - что, сажать Левандовски на скамейку?
Понимаете, эти игроки - Роналду, Месси, Левандовски - заслуживают определенного кредита доверия. Не до бесконечности, но все же. И уж точно эксперименты с Роналду в запасе надо было начинать либо до ЧМ, либо не начинать вообще.
Во-вторых, сам Берналду Силва этот турнир провалил. И здесь опять же атмосфера в команде. Увидев, что авторитет Роналду падает, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Жоао Фелиш "самопровозгласились" лидерами команды. И что? Кто-то из них вчера затащил? Бернарду Силва вообще весь турнир был в тени. Игра Бруну вчера - это позор, все передачи с браком. Фелиш вчера старался, но толку не было.
Про Фелиша молчу, его переоценка зашкаливает.
Про Фелиша молчу, его переоценка зашкаливает.