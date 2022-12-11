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Бернарду высказался о шумихе вокруг Роналду

сегодня, 08:58
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал поражение в 1/4 финала чемпионата мира от Марокко:

Мешала ли шумиха вокруг Криштиану Роналду атмосфере в команде? Я так не думаю.

Это был мой третий крупный турнир и атмосфера была лучшей. Команда была более сплоченной, и, по правде говоря, мы верили, что можем пройти дальше.

Мы приносим извинения всем португальцам, мы старались сделать все возможное, чтобы представить нашу страну наилучшим образом, но сегодня нам это не удалось.

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 16:37, ред.
Бернарду врет. Во-первых, атмосфера в сборной Португалии на этом ЧМ была отвратительной. Почему? Потому что до самого начала турнира Роналду был игроком основного состава и ни у кого не было к нему вопросов. Он не всегда играл хорошо, и тем не менее - и в отборе к ЧМ, и в стыковых матчах в марте 2022, и в матчах Лиги наций летом и осенью 2022 Роналду играл от свистка до свистка. И вдруг по ходу этого чемпионата Сантушу взбрело в голову, что Роналду не тянет и он пустился на эксперименты. Понимаете, когда в команде звезда такого уровня и вы сажаете этого игрока на скамейку, неизбежно поднимется шум. Месси тоже в своей карьере пережил массу спадов - в прошлом сезоне забил за ПСЖ всего несколько голов - и что? Его сажали на скамейку?
Левандовски на этом чемпионате вообще был нулевой (особенно в матче с Аргентиной) - что, сажать Левандовски на скамейку?
Понимаете, эти игроки - Роналду, Месси, Левандовски - заслуживают определенного кредита доверия. Не до бесконечности, но все же. И уж точно эксперименты с Роналду в запасе надо было начинать либо до ЧМ, либо не начинать вообще.
Во-вторых, сам Берналду Силва этот турнир провалил. И здесь опять же атмосфера в команде. Увидев, что авторитет Роналду падает, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Жоао Фелиш "самопровозгласились" лидерами команды. И что? Кто-то из них вчера затащил? Бернарду Силва вообще весь турнир был в тени. Игра Бруну вчера - это позор, все передачи с браком. Фелиш вчера старался, но толку не было.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:15
Что Бернардо, что Бруну Фернандеш - два переоценённых игрока, ни один из них так и не смог сделать что-то путное, все навесы мимо.
Про Фелиша молчу, его переоценка зашкаливает.
112910415
112910415
сегодня в 10:56
атмосфера в команде была подпорчена
Beno444
Beno444
сегодня в 10:07
Вокруг Роналду всегда такое.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:22
Кришу досталось со всех сторон, теперь у него длительный депрессняк
Гость
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