Дешам: «У нас есть подходящий настрой, это видно»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от победы своей команды в матче с Англией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира.
Это великолепно. Большая игра, это был поединок против очень сильной английской команды. Но мы вновь себя показали. То, что мы снова в полуфинале, хорошо действует на футболистов. Мы хотим насладиться моментом, будем это делать до среды.
У нас есть подходящий настрой, это видно. Мы смогли удержать преимущество в счете благодаря мужественной игре. Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко. Эту команду нужно уважать, что неудивительно. Мы настроены серьезно.
https://www.soccer.ru/mania/18/rating/tours/107
https://www.soccer.ru/mania/18/rating/tours/107