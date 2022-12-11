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Дешам: «У нас есть подходящий настрой, это видно»

сегодня, 00:51
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от победы своей команды в матче с Англией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира.

Это великолепно. Большая игра, это был поединок против очень сильной английской команды. Но мы вновь себя показали. То, что мы снова в полуфинале, хорошо действует на футболистов. Мы хотим насладиться моментом, будем это делать до среды.

У нас есть подходящий настрой, это видно. Мы смогли удержать преимущество в счете благодаря мужественной игре. Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко. Эту команду нужно уважать, что неудивительно. Мы настроены серьезно.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 07:58
Марокко конечно не самый сильный соперник для французов, но матч будет принципиальным и тяжелым. Хотя победу Франция должна брать.
112910415
112910415
сегодня в 06:54
быть вам финалистами ! )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:17
Дальше может так не повезти!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:49, ред.
С таким составом и настроем вместе с фартом , можно дойти и до финала.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 02:30
Если честно очень. С Австралией отскочили от доп.времени, с Нидерландами снова фортануло по пенкам. Но Хорватия им не по зубам.
протон
протон
сегодня в 02:07
Левый блок, быстрый переход, верх вниз хромает. С компьютера приходиться долго добираться, когда капаешься в историях новостей. Прошу вас внедрить быстрый авто скроллинг.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:28
А вот Аргентине просто везет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:06
Дешам, сегодня вам еще немного и повезло.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Q-J-G-911 (раскрыть)
сегодня в 00:59
Доброй ночи. Тут можно посмотреть рейтинг по турам, по отдельным дня рейтингов нет.
https://www.soccer.ru/mania/18/rating/tours/107
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:53
Помимо настроя у французов есть ещё как минимум - везение!
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