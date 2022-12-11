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Сестра Роналду призвала к отставке главного тренера сборной Португалии

сегодня, 09:48
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру прокомментировала вылет сборной Португалии с ЧМ-2022.

Португальцы проиграли команде Марокко в матче 1/4 финала турнира (0:1).

Грустно за команду, теперь пришло время поднять голову и двигаться дальше.

Авейру также призвала к отставке главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша, поделившись постом с соответствующим хэштегом.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 16:47
не суй нос в футбол, 87, лучше следи за поведением гнилого братика
faneng
faneng
сегодня в 16:22
Странно, что Сантуш сам все еще не объявил о своей отставке. Его надо было убирать еще после ЧМ-2018 - уже тогда стало ясно, что он не развивает команду. Проигрыш Уругваю был чисто тренерским. Но нет, его оставили и он в таком же стиле под копирку проиграл Бельгии в 2021 и Марокко в 2022. И этот маразматик даже сейчас уходить не собирается. Ну ждите, пока самозабальзамируется на тренерском мостике.
Asper
Asper
сегодня в 13:19
Так старик и без мнения этой тпшки вроде как собирался заканчивать эту историю
lotsman
lotsman
сегодня в 12:38
Призывает к перевороту?!! Это наказуемо.))
Chaumont
Chaumont
сегодня в 12:37
давайте ради роналду запретим всем играть в футбол, играть будет только ненаглядный сынулька
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 12:29
У сестры видно нет качественного мужика в жизни.
За целый сезон братец забил 4 гола, а ей всё равно как он играет, главное чтобы все молились на него.
Как Сантушу трудно, когда столько негатива от этой семейки.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 11:53
Зарема , выходи !
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 11:30
Уберать нужно и Сантуша и Роналду. Этому поколению Португалии нужен Моуринё, может что-то получится.
112910415
112910415
сегодня в 11:22
ничем не заслужила эта Эльма ...
чтоб мы обсуждали результаты движений её беспокойных пальцев ! )
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:20
Пацанский марокканский футбол оказался результативнее тягучего неспешного португальского каталова. Надеялись выиграть на классе, но пацаны думали иначе...А сестры КР ? Что взять с них? Еще бы у тещи спросили...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:18
Все кругом виноватые только Рони пушистый с одним ударом в створ. Времени предоставлено было достаточно. С тренером разберутся и без них.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 11:13, ред.
Так у сборной Португалии состав не хуже сборной Франции, а для сборной Франции это неприемлемый результат. Хотя 1/4 финала ЧМ тоже достижение за много лет. Ну тогда что сказать о результатах сборной Марокко на ЧМ-2022.
Deville
Deville
сегодня в 11:08
А сестричка-истеричка не хочет своему брату сказать, что он забил всего один левый гол с пенальти на этом турнире, и больше никак не отличился, и должен по хорошему закончить карьеру. но у семейки Роналду виноваты все - тренеры, клуб и сборная, а также партнеры, которые не затащили в этот раз.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
сегодня в 11:00
Нет он даже немного засмеялся.
Видимо Роналду тоже так считал, что лучше пусть он не играет в старте, а лучше выходить с замены.
Так работало, но в матче с Марокко нет )
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 10:58
Кстати Роналду нормально отыграл, а вот пол команды вообще сонные были, как после бухича. И виноват в проигрыше исключительно тренер, выбравший тактику катания мяча, что против Морокко не канает, провал Испании не научил этому видимо- те же грабли) Но вам диванным критикам конечно же виднее, кто виноват, кто как играть должен итд…)) Шли бы на завод лучше работать 😂
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 10:56
Да там много чего нужно менять.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:47
"Сестра Криштиану Роналду" станет мемом.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:47
Лучше бы убедила братца, что его время в футболе закончилось.
karnager
karnager
сегодня в 10:47
Эльма узнала о существовании спартаковской Заремы?)
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 10:39
Эльма - собачья кличка... Ничего нового не прогавкала...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:29
Зря Роналду выпускали на весь второй тайм. Португальцы получается играли в 10-ом.)
Elliada
Elliada
сегодня в 10:17
В отставку? За что? Португалия впервые за 16 лет пробилась в 1/4. Причем сделала это без помощи её братца. Сантуша можно похвалить за такое достижение, хотя он был под таким давлением из-за балласта, но и поругать нужно. Зачем выпустил человека на весь второй тайм, у которого 0 голов в плей-офф и 0 голов с игры на этом ЧМ???? Почему не выпустил Леау сразу, а только на 20 минут?

Кстати, если перефразировать слова сестры балласта, то как можно уволить тренера, который выиграл 2 трофея для Португалии?
HOROVEL3
HOROVEL3
сегодня в 10:04
Сестра Роналду топ тренер.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 10:02
Какая у нее сестра, она не плачет.
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 09:59
Тренер сборной Португалии виноват.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:58
Ей логичней было бы требовать отставку тренера сборной Марокко....))
Google Eagle
Google Eagle
сегодня в 09:56
Тренер сборной Португалии не виноват.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 09:55
Роналду плакал после матча с Марокко, и она права)).
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 09:54
Сестра Роналду права.
matrix333
matrix333 ответ Конкурс бот (раскрыть)
сегодня в 09:52
Спасибо пользователю Gor Ter-Aristacessian, благодаря его анализу сегодня я набрал 19 баллов.
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