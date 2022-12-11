Сестра Роналду призвала к отставке главного тренера сборной Португалии

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сегодня, 09:48

Сестра Эльма Авейру прокомментировала вылет сборной Португалии с ЧМ -2022.

Португальцы проиграли команде Марокко в матче 1/4 финала турнира (0:1).

Грустно за команду, теперь пришло время поднять голову и двигаться дальше.

Авейру также призвала к отставке главного тренера национальной команды , поделившись постом с соответствующим хэштегом.