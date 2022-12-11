Сестра Роналду призвала к отставке главного тренера сборной Португалии

Сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру прокомментировала вылет сборной Португалии с ЧМ-2022.
Португальцы проиграли команде Марокко в матче 1/4 финала турнира (0:1).
Грустно за команду, теперь пришло время поднять голову и двигаться дальше.
Авейру также призвала к отставке главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша, поделившись постом с соответствующим хэштегом.
Кстати, если перефразировать слова сестры балласта, то как можно уволить тренера, который выиграл 2 трофея для Португалии?
Кстати, если перефразировать слова сестры балласта, то как можно уволить тренера, который выиграл 2 трофея для Португалии?