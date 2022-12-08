Сборная Португалии: «Роналду не угрожал покинуть национальную команду»

Пресс-служба сборной Португалии отреагировала на слухи о том, что нападающий Криштиану Роналду хотел покинуть национальную команду, потому что остался в запасе на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.
Криштиану Роналду не угрожал покинуть сборную Португалии.
Каким бы ни был Роналду нарциссом или ....., но он точно не упустит шанс стать Чемпионом Мира. Пусть даже весь турнир проведёт на скамейке запасных. А, учитывая лёгкую сетку и то, какие сильные у него партнёры, Португалия имеет реальный шанс добраться до вершины.
И ради этого можно и наступить на свое эго ради такого. Зато потом вместе со своими сёстрами смогут всю жизнь говорить, что он Чемпион Мира, а Месси нет...:). И кто там потом вспомнит, что от не самого больше вреда была, чем пользы.
Каким бы ни был Роналду нарциссом или ....., но он точно не упустит шанс стать Чемпионом Мира. Пусть даже весь турнир проведёт на скамейке запасных. А, учитывая лёгкую сетку и то, какие сильные у него партнёры, Португалия имеет реальный шанс добраться до вершины.
И ради этого можно и наступить на свое эго ради такого. Зато потом вместе со своими сёстрами смогут всю жизнь говорить, что он Чемпион Мира, а Месси нет...:). И кто там потом вспомнит, что от не самого больше вреда была, чем пользы.
Роналду переходит в клуб из Аравии, пишет марка, а потом опровергают это инфо.
На самом деле Роналду медийная личность, и каждый хочет пропиарится за счет его имени.
Например: есть такой недоигрок алкоголик-наркоман кассано. Толковым футболистом он не стал, да и никто его не помнит, может даже родственники)))) Но если он выложит публикацию в сети типа «Роналду не легенда, или я играл лучше него», тогда эта новость облетит свет и все и про кассано узнают.
Роналду переходит в клуб из Аравии, пишет марка, а потом опровергают это инфо.
На самом деле Роналду медийная личность, и каждый хочет пропиарится за счет его имени.
Например: есть такой недоигрок алкоголик-наркоман кассано. Толковым футболистом он не стал, да и никто его не помнит, может даже родственники)))) Но если он выложит публикацию в сети типа «Роналду не легенда, или я играл лучше него», тогда эта новость облетит свет и все и про кассано узнают.