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Сборная Португалии: «Роналду не угрожал покинуть национальную команду»

вчера, 14:09

Пресс-служба сборной Португалии отреагировала на слухи о том, что нападающий Криштиану Роналду хотел покинуть национальную команду, потому что остался в запасе на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.

Криштиану Роналду не угрожал покинуть сборную Португалии.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:53
Ладно оставим всё остальное.
Но "лёгкая сетка", вот это ты даёшь))))
Лёгкая сетка, где ожидают сборные Франции или Англии. Но и до них ещё надо добраться, обыграв неуступчивый Марокко.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:30
Хе.. А то они прям так и скажут, что угрожал... Тен Хаг сначала тоже его обелял... И в ответ получил... Эта крыса все делает резко... Морган подтвердит...
salleeh
salleeh
вчера в 17:06
Кто бы, чтобы не говорил, желаю Рону выиграть этот чемпионат мира. Человек который приукрасил современный футбол, он очень достойный человек и у него очень много достойных поступков. Чего только стоит взять три ЛЧ подряд…
112910415
112910415
вчера в 16:36
официальная позиция сборной :
всё хорошо, мы едины и монолитны ...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:16
Вот зачем распускать всякие слухи.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:55
Балласт кому может угрожать? Что он есть в команде, что его нет. Будет плакать, истерить, но не больше.
Представляю как он уже надоел своим партнёрам и тренеру.
Знатог
Знатог
вчера в 15:45
Роналду ушёл из сборной до 73-й минуты матча, но потом решил вернуться.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ karnager (раскрыть)
вчера в 15:15
Дзюба кешью взбивал))))
minamata
minamata
вчера в 15:12
Он на это не способен.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:12
Португалии нужно о Марокко думать, а не о слухах и сплетнях.
karnager
karnager ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
вчера в 15:12
Дзюба и Кокошка так не смогут сделать - дальше их руки и стула новость не распространиться
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:03
Угрожал? Он только ныть может и плакать.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:57
Стороны решили не раздувать конфликт.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 14:43
Но уж точно как Бруну не будет отбывать номер
8ttjg37jea4n
8ttjg37jea4n
вчера в 14:43
Угрожал, угрожал!!! Байкалушка местная лично слышала!!)))))))))))))))))
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 14:42
Он только в пьяном виде скандалит. Он парень тихий, скромный. Ну по пьяной лавочке чего не бывает конечно...(С)
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:40
Да)
adekvat
adekvat ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:39
На лавке, опять будет рожицы строить.
John 5mith
John 5mith
вчера в 14:35
Так он не угрожал и МЮ покинуть. До самого начала ЧМ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:33
Удачи Роналду в полуфинале и финале
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 14:28, ред.
А вам не кажется что ровно половина это сплетни? Роналду хотел уйти из сборной, а на самом деле сидел и радовался голам.

Роналду переходит в клуб из Аравии, пишет марка, а потом опровергают это инфо.

На самом деле Роналду медийная личность, и каждый хочет пропиарится за счет его имени.

Например: есть такой недоигрок алкоголик-наркоман кассано. Толковым футболистом он не стал, да и никто его не помнит, может даже родственники)))) Но если он выложит публикацию в сети типа «Роналду не легенда, или я играл лучше него», тогда эта новость облетит свет и все и про кассано узнают.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:26
Добрый день!
Я получил желтую карточку по причине флуда.
Ели можно, укажите за какой комментарий, что бы знать на будущее.
Futurista
Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:22
Скоро ЧМ закончится...осталось всего ничего...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:20
В каждом матче с ним скандал на этом ЧМ. Пора бы уже это прекратить.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:20
Слишком много стало этого Роналду. И всё разное, противоречивое.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:20
Обычные новости ради хайпа... Да прям журналисты проникли в раздевалку и начали снимать или им рассказала бабушка Пепе.... и даже больше того - они проникли в голову Роналду и прочитали его мысли...

Каким бы ни был Роналду нарциссом или ....., но он точно не упустит шанс стать Чемпионом Мира. Пусть даже весь турнир проведёт на скамейке запасных. А, учитывая лёгкую сетку и то, какие сильные у него партнёры, Португалия имеет реальный шанс добраться до вершины.

И ради этого можно и наступить на свое эго ради такого. Зато потом вместе со своими сёстрами смогут всю жизнь говорить, что он Чемпион Мира, а Месси нет...:). И кто там потом вспомнит, что от не самого больше вреда была, чем пользы.
kpq6jkgk6ddm
kpq6jkgk6ddm
вчера в 14:18
Вокруг него столько воплей! Жду когда напишут, что мы в этом виноваты!
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 14:16, ред.
Да это и так понятно.Левые вбросы в сети.Сидел на скамейке и праздновал голы партнеров.Т.е за час или два он хотел уйти из сборной потому,что остался в запасе, а потом резко передумал и начал веселиться и улыбаться???))))))) Пиарятся за счет его имени все подряд.
Табаки вы все!
Tostao
Tostao
вчера в 14:15
Ещё немного и они заявят, что Рон сам просил не ставить его в основу. На коленях стоял и слёзно умолял.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 14:15
Роналду не такой.
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