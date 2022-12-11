Дешам продлит контракт со сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам останется в команде после чемпионата мира в Катаре.
Как утверждает Le Parisien, наставник продлит соглашение с национальной командой как минимум до 2024 года. Он хочет выиграть чемпионат Европы. Дешам имеет хорошую поддержку. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре выступает за то, чтобы тренер сохранил свой пост.
От приглашения Зинедина Зидана решено было отказаться.
А Зидана надо в Ювентус на место ... Недведа. Пусть туринцев в люди выводит.
А Зидана надо в Ювентус на место ... Недведа. Пусть туринцев в люди выводит.