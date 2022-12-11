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Дешам продлит контракт со сборной Франции

сегодня, 14:16

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам останется в команде после чемпионата мира в Катаре.

Как утверждает Le Parisien, наставник продлит соглашение с национальной командой как минимум до 2024 года. Он хочет выиграть чемпионат Европы. Дешам имеет хорошую поддержку. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре выступает за то, чтобы тренер сохранил свой пост.

От приглашения Зинедина Зидана решено было отказаться.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 16:37
Эта сборная Франции может играть и вовсе без Дешампа, хотелось бы увидеть того, кто будет проповедовать более смелую игру в атаке. Зизу мне кажется вывел бы французскую команду на новый уровень…
Пепс
Пепс
сегодня в 16:31
Ща как влетят Марокко))))))) будет проклят 😀😀😀😀😀
dok66
dok66
сегодня в 16:26
Да и правильно . Хоть Дешама много критиковали , но на ЧМ он привез очень даже боеспособный коллектив .
faneng
faneng
сегодня в 16:11
Ну не знаю, они и правда рано затеяли это всё, надо было бы дождаться исхода чемпионата мира.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 15:50
Надо было дождаться конца чемпионата
AS1976
AS1976
сегодня в 15:44, ред.
Так и понятно , сборная на ходу , костяк команды молод . Провалиться с ней сложно , почему надо уходить с сильной сборной ? Только потому что на это место метил Зидан ? Пусть Зидан докажет что то помимо Реала. Подымет родной ему Ювентус , или в апл поработает.
SonicStar
SonicStar
сегодня в 15:17
Жаль...я всё жду, когда уже Зидан приступит к работе не на всём готовом, чтобы доказать всем, что он все же физрук )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:13
Всё верно. От добра добра не ищут.
А Зидана надо в Ювентус на место ... Недведа. Пусть туринцев в люди выводит.
2aue4vpwjgv6
2aue4vpwjgv6
сегодня в 14:46
Конечно, ведь скоро возможна Большая победа
Chaumont
Chaumont
сегодня в 14:28
65% побед в качестве тренера сборной Франции, 70% тренируя Ювентус... у Зидана только 60% с Реалом, ставки сделаны
Narek89
Narek89
сегодня в 14:18
Это очень здорово. Зидан не нужен пока.
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