Дешам продлит контракт со сборной Франции

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сегодня, 14:16

Главный тренер сборной Франции останется в команде после чемпионата мира в Катаре.

Как утверждает Le Parisien, наставник продлит соглашение с национальной командой как минимум до 2024 года. Он хочет выиграть чемпионат Европы. Дешам имеет хорошую поддержку. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре выступает за то, чтобы тренер сохранил свой пост.

От приглашения решено было отказаться.