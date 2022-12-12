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Месси является главным претендентом на «Золотой мяч»

вчера, 22:20

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси является главным претендентом на награду «Золотой мяч» по версии Goal.com.

Второе место занял форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Третье — Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

Действующий обладатель награды Карим Бензема расположился лишь на 20-м месте.

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Все комментарии
СаняШумок
СаняШумок
сегодня в 01:30
Вполне ожидаемый рейтинг. Эйфорию машины Холланда затмил ЧМ, где Месси и Мбаппе лучший. Далее будет решать еще лч. Если эти двое там поблекнут, то другой герой может быть
SonicStar
SonicStar ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 01:29
Так это на ЧМ Бенз не играет, но он в принципе в этом сезоне дно. Раз в карьере фартануло и ЗМ дали )
Кстати, почему португалец многие Геша зовут?)))
СаняШумок
СаняШумок ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 01:07
ну вот тут даже статистика говорит практически о равенстве( у Мбаппе лишь на 1 гол больше). Сейчас на чм это два лучших игрока. кто выиграет чм из них или пройдет дальше-тот и будет лучшим на чм...
амурец
амурец
сегодня в 00:59, ред.
Ну в какмже иначе, за голы с липовых пенок, впрочем к липовым ЗМ Месси все привыкли и очередной левый ЗМ вряд-ли у кого то вызовет удевление, просто чудо что в этом году ЗМ вручили по заслугам, а не подарили в очередной раз Месси
протон
протон
сегодня в 00:32
Этот год самый не однозначный за последнее время в смысле выбора лучшего, нет ярко выраженного претендента. Месси хорош, но не лучше того же Мбаппе. Скорее всего все решит ЧМ. Победит Франция - Мбаппе, Аргентина - Месси.

Удачи Лео, как бы не сложился чемпионат дальше, Месси показал, что он величайший игрок в истории футбола!:)
Agamaga........
Agamaga........ ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 00:18
А на каком месте должен быть игрок, который вообще не играет на ЧМ? Он после вручения ЗМ совсем потух и на клубном уровне.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:14, ред.
1. По состоянию на сегодняшний день - ДА, но очень многое будет зависеть какая сборная выиграет ЧМ. Самому Месси уже плевать на эту награду, его главная цель - кубок мира!
Если Аргентина выиграет, то ЗМ обязаны вручить ему, он главный творец успеха сборной.
2. Кто не согласен, читайте первый вариант.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:00
Если Бензема на 20 месте, то этот рейтинг сайта можно не принимать всерьез
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:53
Месси красава, если сборную к титулу приведет 100% ЗМ получит. А Роналду на каком месте в рейтинге? В третьей сотне?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:28
20-е место заколдованное... В прошлом Геша его занял с нулем голосов, в этом Бензема уже на нём, не сыграв ничего... Хе-хе...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:19
Заряженный Мячик получит тот кто больше заданатит))) Л - Логика
Ice van Reed
Ice van Reed ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Всё Просто ЧМ берёт Испания - ЗМ Месси, как "лучший" игрок турнира, который вылетел до финала, такого даже Аншлаг не выдавал)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:15
Ничего не понял. Золотой мяч только вручили. До новой награды целый сезон. Еще матчи в Лиге Чемпионов будут. А Месси уже выиграл? Да, он хорош пока. Но что за авнансы? С этим Месси всегда так во всем
Zak11
Zak11
вчера в 23:12
А почему не Мбаппе? Он намного больше пользы принёс на ЧМ, чем Месси.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:11
Левый пеналь в ворота Нидерландов и ты уже номинант на Золой Мяч, жаль не на Золотой отскок, отскакивает вся Аргентина а мячики рисуют гному))
SonicStar
SonicStar ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:58
Ага, ещё скажи, что он в этом сезоне плохо играет и не достоин ЗМ
salleeh
salleeh
вчера в 22:55
Этого гнома уже не видно из за мячей, сколько можно уже «ФУФА» позорится с этим ребенком? Это отталкивает от футбола…
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:55
ЗМ ЧМ да. Но не ЗМ сезона. Там ещё половина сезона впереди.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 22:50
Да ладно🤣
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:39, ред.
Килиан Мбаппе должен получить ЗМ! Достаточно уже у гнома левейших ЗМ.
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:36
Всё просто,чемпион мира Аргентина-зм Месси
Чемпион мира Франция-зм Мбаппе
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:26
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:26
Победитель ЧМ получит всё.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:23
Киля французский, как по мне, совершенно не уступает.
Думаю кто возьмёт Кубок мира, тот и главный претендент.
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