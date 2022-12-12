Месси является главным претендентом на «Золотой мяч»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси является главным претендентом на награду «Золотой мяч» по версии Goal.com.
Второе место занял форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Третье — Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».
Действующий обладатель награды Карим Бензема расположился лишь на 20-м месте.
Кстати, почему португалец многие Геша зовут?)))
Кстати, почему португалец многие Геша зовут?)))
Удачи Лео, как бы не сложился чемпионат дальше, Месси показал, что он величайший игрок в истории футбола!:)
Удачи Лео, как бы не сложился чемпионат дальше, Месси показал, что он величайший игрок в истории футбола!:)
Если Аргентина выиграет, то ЗМ обязаны вручить ему, он главный творец успеха сборной.
2. Кто не согласен, читайте первый вариант.
Если Аргентина выиграет, то ЗМ обязаны вручить ему, он главный творец успеха сборной.
2. Кто не согласен, читайте первый вариант.
Чемпион мира Франция-зм Мбаппе
Чемпион мира Франция-зм Мбаппе
Думаю кто возьмёт Кубок мира, тот и главный претендент.
Думаю кто возьмёт Кубок мира, тот и главный претендент.