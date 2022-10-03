Лучшие игроки в истории «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Промес, Халк и Вагнер против россиян

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вчера, 15:54

Присоединяйтесь к путешествию по волнам истории.

Подобные упражнения для памяти хороши тем, что позволяют не забывать хороших людей. Были эксперименты, когда группе испытуемых предлагали две новости. Обе выдуманные, но одна негативная, а другая позитивная. Легко догадаться, что народ намного лучше реагировал на плохой вымысел. Интереснее жесть. Кликбейт работает, в том числе, поэтому. «Из Сигала вытянули пятиметровую…»

Да и вообще, про ужасных людей знаем намного больше, чем про хороших парней. Серийные убийцы на слуху – любой назовет минимум троих, а имена полицейских, которые их поймали, никто не запоминал. Футбол в этом смысле против системы, здесь герои в большей чести. Шутки направлены в основном на тех, кто ошибался или просто вам не нравится, но разговор о великих футболистах вечен.

Шавло подарил возможность их вспомнить, ведь выдал высокую оценку непопулярному рэперу и классному футболисту:

Для меня Квинси – лучший игрок, который был в «Спартаке» за все время. Он стабилен. Даже после перехода в «Севилью Промес был на связи с клубом. „Спартак“ — это его команда. У нас он играет в удовольствие.

„Спартак“. Лучший игрок – Фёдор Черенков

Нет споров о том, кто лучший легионер в истории „красно-белых“ — Промес. Но странно забывать о Черенкове, Дасаеве, Нетто, Родионове и Симоняне. Хотя бы потому, что с Промесом у „Спартака“ одно чемпионство, а у Черенкова их три. Причем не в самые простые для клуба времена, когда киевское „Динамо“ могло побеждать вдвое чаще, а конкуренция была не ниже, чем сейчас. У Черенкова, как и у Промеса, были проблемы с попаданием в основу сильных сборных. Но вице-чемпионы Европы конца 80-х выше Нидерландов нашего времени по статусу в мире. Так что даже 34 матча Фёдора Фёдоровича возвышают его дополнительно. Не вписывался в сборной, но закрепился в клубе – 514 матчей, 129 голов. Прокол „Спартака“ в том, что 20-летние фанаты вряд ли знакомы с игрой Черенкова. Надо бы популяризировать его мастерство, очень интересный футболист.

ЦСКА . Лучший игрок – Игорь Акинфеев

Пальцы тянулись выбрать Вагнера Лава, ведь это праздник, который всегда с тобой. Но Акинфеев, невзирая на темные и светлые времена, был с клубом в горе и радости. Он как мама, которая родила, вырастила и воспитала. А бразилец скорее как веселый папа, который успевал погулять, зато дарил классные подарки, водил на карусели и в кафе, но все-таки для истории становления чемпионского ЦСКА значит меньше. Также не забыли Владимира Федотова, Альберта Шестернева. Да и у Игнашевича есть право быть в списке именно легенд ЦСКА , а не просто значимых игроков. Лав тоже очень крутой, но Акинфеев уже столько рекордов побил, столько матчей сыграл, что его верность ставим выше бразильской яркости. Хотя у вас, разумеется, может быть иное мнение.

„Динамо“. Лучший игрок – Лев Яшин

Наконец-то все просто. В этом случае невозможно выбрать другого человека, невзирая на наличие достойных кандидатов. От Бескова до Новикова, от Соловьева до Численко – хватало футболистов невероятно высокого класса. Или для начала просто успешных в футболке „Динамо“, что тоже важно для статуса легенды клуба. Но Яшин выбрал „Динамо“, а не „Спартак“ или ЦСКА . И поскольку Лев Иванович – лучший вратарь в истории футбола, то оригинальность здесь точно лишняя. Причем даже если подходить к оценке Яшина как вратаря 21 века, то увидите достойную работу на выходах и игру ногами. Чемпион Европы опередил свое время, причем значительно.

„Краснодар“. Лучший игрок – Андреас Гранквист

Не факт, что Галицкий согласится. Возможно, у него при рассмотрении вблизи свой выбор. Но поскольку история „Краснодара“ пока короткая и разворачивалась у всех на глазах, то остановимся на человеке, который добавил „горожанам“ именно того, что им часто не хватает – надежность. Азарт в этом случае должен вести за собой молодых, поскольку можно переплюнуть шведа. Мы не забыли Мартыновича, Газинского, Перейру, Ари, Классона и особенно умницу Жоаозиньо. Но Гранквист выделяется среди всех классом. Есть у Андреса фактура для такой роли, как легенда номер один. Но лишь на данный момент, лучшие из лучших еще не сыграли последний матч за „Краснодар“.

„Локомотив“. Лучший игрок – Дмитрий Лоськов

Здесь все просто, но элегантно, как хороший удар со штрафного. Рекордсмен по матчам, рекордсмен по голам. Это не всегда дарит лучшего игрока в истории. Но кто, если не Дмитрий Вячеславович? В „Локомотиве“ по каким-то внутренним причинам не хотели попробовать его в роли наследника Семина. Возможно, Лоськов не тянет на роль главного тренера, ведь это отдельная профессия. Немцу можно гробить клуб, а своему нельзя? Лоськов также не потянул роль главного в сборной России, что с клубными легендами порой бывает, не все такие бешеный, как Марадона и Роналду. Но Лоськов это игрок с налетом гениальности, которого не до конца раскрыли. Зато вдоволь наигрался в красной футболке „Локомотива“ после „Ростсельмаша“.

„Зенит“. Лучший игрок – Андрей Аршавин

Халк по сумме характеристик точно сильнее, хотя у него не было времени в АПЛ , чтобы показать класс в составе „Арсенала“. Бразилец выбрал еще большие деньги, в „Зените“ до сих пор не играет. Аршавин от миллионов тоже никогда не отказывался, когда-то мешками домой наличку возил. Но Андрей Сергеевич – главный игрок в истории „Зенита“, а Данни, Халк и Желудков рядом. Можно расширять список. Например, Бурчалкин провел много успешных матчей. А вот Дзюбу в „Зените“ необязательно примут в футбольное капище, хотя Артем – второй снайпер в истории клуба после Кержакова. Аршавин не первый ни по голам, ни по матчам, но это символ успешного „Зенита“.

По этому списку видно, что в РПЛ вопрос создания пантеона лучших футболистов не поднят на нужную высоту. Есть Лев Иванович, он особняком. Есть история про сбитого на взлете Стрельцова, но „Торпедо“ не в том состоянии, чтобы вся страна болела за исторически великий клуб и чтила память легенды. Целый пласт футбольной культуры не создается. А ведь номинанты обновляются со временем во всем мире. Месси обошел всех в истории „Барселоны“. Возможно, в будущем Холанд будет лучшим игроком в истории „Манчестер Сити“, хотя и сейчас такой на поле – Де Брюйне.

Про хороших парней надо говорить чаще, а плохие сами заберут ваше внимание и драгоценные минуты жизни. Интересно узнать, а кого вы считаете лучшим в истории своего клуба в России? Ведь чем хороша такая номинации – главного можно найти для всех. Для „Ростова“ и для „Амкара“. Для „Крыльев Советов“ и даже для юного „Сочи“, где строптивый и успешный Нобоа – номер один в короткой истории.