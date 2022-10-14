Легенды «Челси» и звёзды «Ливерпуля». Лучшие африканцы в истории АПЛ

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вчера, 09:25

Нашлось место и звездам не из топ-клубов.

В истории Английской Премьер-Лиги были сотни африканских футболистов, которые стали звездами мирового уровня и громко заявили о себе. Но есть ощущение, что именно сейчас мы живем в период выступления в АПЛ одного из лучших, если не лучшего представителя африканского футбола в истории этой лиги. Авторитетный портал FourFourTwo составил рейтинг из лучших африканских игроков, когда-либо выступавших в АПЛ . Посмотрим на него.

10. Вилфрид Заха

Выросший в Лондоне, но родившийся в Кот-д’Ивуаре нападающий сначала связан свою судьбу со сборной Англии, а потом все же выбрал африканскую страну – в 2017 году. Становление Заха произошло в «Кристал Пэлас». Клуб скромный, но ему долго удается удерживать форварда, которого уже много лет связывали слухи разной интенсивности с топ-клубами. Некоторые считают, что Заха можно считать самым ценным отдельным игроком для конкретного клуба в современной Премьер-Лиге.

9. Джей-Джей Окоча

Окоча оказался в «Болтоне» Сэма Эллардайса в золотой период этой команды, за которую играли Джоркаефф и Кампо. Из кандидата на вылет «Болтон» превратился в претендентов на еврокубки. Четыре сезона подряд «Болтон» финишировал в восьмерке лучших. С Окочей у фанатов «Болтона» связаны самые лучшие воспоминания: победный гол в ворота «Вест Хэма» в 2003 году, два шикарных штрафных в 2004 году в полуфинале Кубка Лиги и другие завораживающие трюки на поле.

8. Нванкво Кану

Выиграв три чемпионства подряд в Нидерландах и Лигу чемпионов в 1995 году с «Аяксом», Кану провел три неудачных сезона в «Интере». Переход в «Арсенал» за 4,15 миллиона фунтов в 1999 году оказался исключительно правильным. Долговязый нигериец провел за «канониров» 197 матчей, помог выиграть два чемпионских титула и два Кубка Англии.

Затем у Кану были выступления в «Вест Бромвиче» и «Портсмуте», с которым он выиграл Кубок Англии в 2008 году, забив в финале против «Кардиффа». Но его лучшим личным моментом станет хет-трик за 15 минут против «Челси», что помогло «Арсеналу» превратить отставание со счетом 0:2 в знаменитую победу.

7. Пьер-Эмерик Обамеянг

Если бы этот рейтинг основывался только на способностях и таланте, Обамеянг оказался бы намного выше в списке. Игрок сборной Габона остается одним из самых смертоносных форвардов, что показал, забив 68 мячей в Премьер-Лиге за время выступлений в «Арсенале». Но несмотря на множество голов и статус, Обамеянг иногда испытывал проблемы в Лондоне, а испортил все окончательно его уход из «Арсенала», точнее, манера, в которой это было сделано – со скандалом. Возвращение Обамеянга в АПЛ состоялось уже в «Челси», и тут он попытается подняться в этом своеобразном рейтинге.

6. Рияд Марез

Взлет Мареза был стремительным. Он помог «Лестеру» сенсационно завоевать чемпионство в сезоне-2015/16, став одной из главных звезд этой команды. И Марез был первым алжирцем, завоевавшим медаль Премьер-Лиги. Награда в качестве «Игрока года» стала достойным признанием для автора 17 голов в 37 матчах.

После перехода в «Манчестер Сити» Марез символизировал собой знак качества и стабильности. Его острые включения справа стали фирменным знаком. От взрывного сезона в «Лестере» Марез перешел к стабильно высочайшему уровню, не став «звездой на час».

5. Майкл Эссьен

Если кто-то в викторине спросит, кто из африканцев первым получил награду «Челси» в номинации «Лучший игрок года» и стал дважды за три года автором лучшего гола лондонцев в сезоне, то большинство без раздумий ответит, что это Дрогба. И это будет ошибкой.

Эссьен стал рекордным подписанием «Челси», перейдя в 2005 году из «Лиона» за 24,4 миллиона фунтов. Оба личных трофея Эссьен выиграл в 2007 году и повторил это через два года. Его карьера в Англии подошла к концу, когда начали сказываться травмы. Но за девять успешных сезонов в «Челси» Эссьен помог клубу выиграть два чемпионства, четыре Кубка Англии и Лигу чемпионов. Это один из лучших полузащитников в истории АПЛ .

4. Садио Мане

Мане прогрессировал сезон за сезоном, когда перешел в «Саутгемптон» из «Зальцбурга» в 2014 году. После двух сезонов за «святых» он перебрался в «Ливерпуль», где его прекрасная форма сохранилась. В сезоне-2016/17 он забил 13 мячей в 27 матчах и получил звание лучшего игрока года. Вместе с Салахом и Роберто Фирмино Мане формировал одну из самых смертоносных троек нападения в современном футболе.

3. Яя Туре

Яя присоединился к своему брату Коло в «Манчестер Сити» в 2010 году и в первом своем сезоне сделал восемь голевых передач и забил восемь мячей, хотя его роль заключалась не столько в этом. Всего в Премьер-Лиге Туре забил 59 мячей и стал одним из символов раннего периода доминирования нового «Манчестер Сити».

На пике карьеры в сезоне-2013/14 Туре забил 24 гола и привел «Манчестер» ко второму чемпионскому титулу. В сезоне-2017/18 он завоевал третий титул, пусть и попал в определенную немилость со стороны ХосепаГвардиолы. В лучшие годы Яя Туре был одним из самых влиятельных полузащитников в истории АПЛ .

2. Дидье Дрогба

Ивуарийский нападающий поначалу испытывал трудности после своего перехода из «Марселя» за 24 миллиона фунтов летом 2004 года. Но к тому времени, когда он завершил свой первый период в «Челси», Дрогба был уже одним из величайших игроков клуба. Он забил 157 голов в 341 матче. С именем Дидье связаны многие величайшие достижения в истории «синих», в том числе первая победа в Лиге чемпионов в 2012 году.

Нападающий вернулся в «Челси» на сезон-2014/15, сумев выиграть четвертый титул в Премьер-Лиге. Дрогба вошел в историю как один из самых ярких чистых центрфорвардов в Премьер-Лиге. Он сочетал силу с грацией и помогал создавать доминирование своей команды.

1. Мохамед Салах

Да, все-таки лидером стал Салах, который олицетворяет целую новую эпоху возрождения в легендарном «Ливерпуле». Справедливо будет отметить, что первый период Мохамеда в АПЛ прошел не по плану. После перехода из «Базеля» в 2014 году за «Челси» Салах провел всего 13 матчей в элитном дивизионе, прежде чем его отправили в Серию А. Три успешных сезона в «Фиорентине» и «Роме» убедили «Ливерпуль» вернуть Мохамеда в английский футбол за 37 миллионов фунтов стерлингов, что сейчас кажется смешной суммой.

Свое путешествие на «Энфилде» Салах начал с выдающегося сезона, забив 32 мяча в 36 матчах Премьер-Лиги. И с тех пор он продолжает в том же духе. Иногда казалось, что египтянин начинает сдавать, но он потом поднимает голову и выдает нечто блестящее наподобие самого быстрого хет-трика в Лиге чемпионов. Салах стал больше чем талисманом. Он способен самостоятельно переворачивать игру, а главное – инспирировать партнеров по команде, создавая общее ощущение мощи «Ливерпуля».