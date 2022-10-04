15-й в истории. Холанд получил высший балл от самых строгих оценщиков

Норвежец продолжает делать свое имя легендарным.
В прошлый уикенд Эрлинг Холанд снова затмил всех и оказался на вершине всевозможных рейтингов, забив три мяча в дерби Манчестера. На счету невероятного норвежца уже 14 забитых мячей, что в два раза больше, чем у ближайшего преследователя Харри Кейна. Было много сказано о том, насколько это достижение Холанда великолепно. Но Эрлинг вошел в историю и по еще одной причине – он получил максимальную оценку за матч от французского авторитетного издания L’Equipe.
Может показаться, что достижение не стоит отдельного упоминания. Однако стоит заметить, что L’Equipe одно из ведущих спортивных изданий мира, а оценки французов котируются на разных уровнях, поскольку выставляются не одно десятилетие. А «десятку» до Холанда получили всего лишь 14 футболистов. За несколько десятилетий! Получить высшую оценку от L’Equipe крайне сложно. Тем интереснее посмотреть, кто же еще, кроме Холанда, получал ее.
1 и 2. Франк Сози и Бруно Мартини, Франция U21 – Греция U21 (1988 год)
Впервые «десятки» от L’Equipe получили игроки молодежной сборной Франции Сози и Мартини в 1988 году. Это был ответный матч финала чемпионата Европы среди команд до 21 года. Первая встреча завершилась без голов. В ответной Сози забил два потрясающих гола, а вратарь Мартини блестяще выручал. И игра завершилась со счетом 3:0 в пользу французов.
3. Олег Саленко, Россия – Камерун (1994 год)
Да, третьим игроком в истории, получившим десять баллов, стал российский футболист. На чемпионате мира 1994 года Саленко разделил звание лучшего бомбардира, забив шесть мячей, хотя россияне покинули турнир после группового этапа. В матче с Камеруном (6:1) Саленко забил пять мячей. Лучшим бомбардиром чемпионата он стал вместе с легендарным болгарином Христо Стоичковым.
4. Ларс Виндфельд, «Орхус» — «Нант» (1997 год)
Вряд ли это имя кому-то о чем-то говорит, но Виндфельд, возможно, провел величайший матч среди всех вратарей в истории Кубка УЕФА. Это был знаменитый матч против «Нанта». «Орхус» одержал неожиданную победу со счетом 1:0, забив ранний гол. После гола «Орхус» полагался на своего вратаря, который совершал чудесные спасения.
5. Лионель Месси, «Барселона» — «Арсенал» (2010 год)
Месси в своей лучшей форме был способен выигрывать матчи в одиночку. Включать кудесника ему пришлось в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала». В домашнем матче «Барселона» оказалась в роли отстающей после гола Никласа Бендтнера. Но Месси ответил на это четырьмя голами и обеспечил каталонцам победу со счетом 6:3, а также выход в четвертьфинал.
6. Лионель Месси, «Барселона» — «Байер» (2012 год)
Кстати, Месси стал единственным футболистом, который не один раз получил «десятку» от L’Equipe. Снова этой оценки он удостоился, когда забил пять мячей в ворота «Байера» (7:1) в 1/8 финала ЛЧ.
7. Роберт Левандовски, «Боруссия» (Дортмунд) – «Реал» (2013 год)
В первом полуфинале Лиги чемпионов поляк безжалостно обошелся с «Реалом», забив четыре мяча. И встреча закончилась со счетом 4:1 – вклад Левандовского был решающим. Тогда еще вряд ли он догадывался, что будет выступать с «Реалом» в одном чемпионате.
8. Карлос Эдуардо, «Ницца» — «Генгам» (2014 год)
Бразильский полузащитник стал первым футболистом, который получил «десятку» в игре Лиги 1. Для этого ему потребовалось забить пять мячей в ворота «Генгама». А игра завершилась со счетом 7:2. Кстати, тот чемпионат он завершил с десятью голами. Получается, что половину всех своих мячей Эдуардо забил за одну игру.
9. Неймар, ПСЖ – «Дижон» (2018 год)
В том матче парижане разнесли «Дижон» со счетом 8:0, а Неймар забил половину всех мячей ПСЖ. Кроме того, бразилец отметился двумя голевыми передачами. Неймар, кстати, феерил не раз потом, но вот «десяток» больше не удостаивался.
10. Душан Тадич, «Аякс» — «Реал» (2019 год)
Наверняка эту игру помнят многие. В 1/8 финала в Амстердаме «Аякс» проиграл «Реалу» со счетом 1:2. А в Мадриде голландцы устроили настоящее шоу, предводителем которого оказался Тадич. Серб провел образцовый, идеальный матч, и его команда победила со счетом 4:1, проложив себе путь в четвертьфинал.
11. Лукас Моура, «Тоттенхэм» — «Аякс» (2019 год)
Еще один выдающийся матч из той кампании. «Шпоры» вроде бы безнадежно проваливались в игре против «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов. Но если чуть раньше свою звезду поймал Тадич, то в этот раз блистал Моура. Бразилец организовал камбэк в одиночку, забив три мяча, в том числе победный на 96-й минуте. За счет голов на выезде «Тоттенхэм» вышел в финал, где уступил «Ливерпулю».
12. Серж Гнабри, «Бавария» — «Тоттенхэм» (2019 год)
2019-й вышел на редкость урожайным на выдающиеся оценки от L’Equipe. Бывший игрок «Арсенала» Гнабри вспомнил свои чувства к «Тоттенхэму», и на групповой стадии Лиги чемпионов во встрече со «шпорами» Серж отметился голевой передачей и четырьмя забитыми мячами. «Бавария» выиграла тот матч со счетом 7:2. Мощный удар для финалистов предыдущего сезона.
13. Килиан Мбаппе, Франция – Казахстан (2021 год)
Действующий чемпион мира Франция обеспечила себе право на участие в ЧМ-2022 за матч до конца отборочного турнира, разгромив Казахстан со счетом 8:0. В той встрече блистал Мбаппе, который забил четыре мяча. Он стал первым игроком сборной Франции, забившим четыре мяча, за 63 года. Такое достойно оценки в десять баллов. Кто бы мог тогда предположить, что французы будут так плохо выглядеть в 2022 году.
14. Альбан Ляфон, «Нант» — ПСЖ (2022 год)
И уже в этом году, но в прошлом сезоне, «десятку» получил Ляфон, игравший за «Нант». Его выдающийся перфоманс позволил остановить Месси, Мбаппе и Неймара. А партнеры не подкачали, и «Нант» вел со счетом 3:0 к перерыву. Во втором тайме Ляфон не снизил планку, и его команда победила – 3:1. Феноменальная игра вратаря была задокументирована оценкой L’Equipe.
PS зато тут есть Мбаппе за голы Казахам, или голы Неймара Дижону.
PS зато тут есть Мбаппе за голы Казахам, или голы Неймара Дижону.
Прикольно, авторитетный видимо журнал, раз у них 10 балов в 7 из 15(считай половина) случаях получили либо французы, либо игроки французской лиги
Прикольно, авторитетный видимо журнал, раз у них 10 балов в 7 из 15(считай половина) случаях получили либо французы, либо игроки французской лиги