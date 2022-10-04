15-й в истории. Холанд получил высший балл от самых строгих оценщиков

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вчера, 10:42

Норвежец продолжает делать свое имя легендарным.

В прошлый уикенд Эрлинг Холанд снова затмил всех и оказался на вершине всевозможных рейтингов, забив три мяча в дерби Манчестера. На счету невероятного норвежца уже 14 забитых мячей, что в два раза больше, чем у ближайшего преследователя Харри Кейна. Было много сказано о том, насколько это достижение Холанда великолепно. Но Эрлинг вошел в историю и по еще одной причине – он получил максимальную оценку за матч от французского авторитетного издания L’Equipe.

Может показаться, что достижение не стоит отдельного упоминания. Однако стоит заметить, что L’Equipe одно из ведущих спортивных изданий мира, а оценки французов котируются на разных уровнях, поскольку выставляются не одно десятилетие. А «десятку» до Холанда получили всего лишь 14 футболистов. За несколько десятилетий! Получить высшую оценку от L’Equipe крайне сложно. Тем интереснее посмотреть, кто же еще, кроме Холанда, получал ее.

1 и 2. Франк Сози и Бруно Мартини, Франция U21 – Греция U21 (1988 год)

Впервые «десятки» от L’Equipe получили игроки молодежной сборной Франции Сози и Мартини в 1988 году. Это был ответный матч финала чемпионата Европы среди команд до 21 года. Первая встреча завершилась без голов. В ответной Сози забил два потрясающих гола, а вратарь Мартини блестяще выручал. И игра завершилась со счетом 3:0 в пользу французов.

3. Олег Саленко, Россия – Камерун (1994 год)

Да, третьим игроком в истории, получившим десять баллов, стал российский футболист. На чемпионате мира 1994 года Саленко разделил звание лучшего бомбардира, забив шесть мячей, хотя россияне покинули турнир после группового этапа. В матче с Камеруном (6:1) Саленко забил пять мячей. Лучшим бомбардиром чемпионата он стал вместе с легендарным болгарином Христо Стоичковым.

4. Ларс Виндфельд, «Орхус» — «Нант» (1997 год)

Вряд ли это имя кому-то о чем-то говорит, но Виндфельд, возможно, провел величайший матч среди всех вратарей в истории Кубка УЕФА . Это был знаменитый матч против «Нанта». «Орхус» одержал неожиданную победу со счетом 1:0, забив ранний гол. После гола «Орхус» полагался на своего вратаря, который совершал чудесные спасения.

5. Лионель Месси, «Барселона» — «Арсенал» (2010 год)

Месси в своей лучшей форме был способен выигрывать матчи в одиночку. Включать кудесника ему пришлось в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала». В домашнем матче «Барселона» оказалась в роли отстающей после гола Никласа Бендтнера. Но Месси ответил на это четырьмя голами и обеспечил каталонцам победу со счетом 6:3, а также выход в четвертьфинал.

6. Лионель Месси, «Барселона» — «Байер» (2012 год)

Кстати, Месси стал единственным футболистом, который не один раз получил «десятку» от L’Equipe. Снова этой оценки он удостоился, когда забил пять мячей в ворота «Байера» (7:1) в 1/8 финала ЛЧ .

7. Роберт Левандовски, «Боруссия» (Дортмунд) – «Реал» (2013 год)

В первом полуфинале Лиги чемпионов поляк безжалостно обошелся с «Реалом», забив четыре мяча. И встреча закончилась со счетом 4:1 – вклад Левандовского был решающим. Тогда еще вряд ли он догадывался, что будет выступать с «Реалом» в одном чемпионате.

8. Карлос Эдуардо, «Ницца» — «Генгам» (2014 год)

Бразильский полузащитник стал первым футболистом, который получил «десятку» в игре Лиги 1. Для этого ему потребовалось забить пять мячей в ворота «Генгама». А игра завершилась со счетом 7:2. Кстати, тот чемпионат он завершил с десятью голами. Получается, что половину всех своих мячей Эдуардо забил за одну игру.

9. Неймар, ПСЖ – «Дижон» (2018 год)

В том матче парижане разнесли «Дижон» со счетом 8:0, а Неймар забил половину всех мячей ПСЖ . Кроме того, бразилец отметился двумя голевыми передачами. Неймар, кстати, феерил не раз потом, но вот «десяток» больше не удостаивался.

10. Душан Тадич, «Аякс» — «Реал» (2019 год)

Наверняка эту игру помнят многие. В 1/8 финала в Амстердаме «Аякс» проиграл «Реалу» со счетом 1:2. А в Мадриде голландцы устроили настоящее шоу, предводителем которого оказался Тадич. Серб провел образцовый, идеальный матч, и его команда победила со счетом 4:1, проложив себе путь в четвертьфинал.

11. Лукас Моура, «Тоттенхэм» — «Аякс» (2019 год)

Еще один выдающийся матч из той кампании. «Шпоры» вроде бы безнадежно проваливались в игре против «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов. Но если чуть раньше свою звезду поймал Тадич, то в этот раз блистал Моура. Бразилец организовал камбэк в одиночку, забив три мяча, в том числе победный на 96-й минуте. За счет голов на выезде «Тоттенхэм» вышел в финал, где уступил «Ливерпулю».

12. Серж Гнабри, «Бавария» — «Тоттенхэм» (2019 год)

2019-й вышел на редкость урожайным на выдающиеся оценки от L’Equipe. Бывший игрок «Арсенала» Гнабри вспомнил свои чувства к «Тоттенхэму», и на групповой стадии Лиги чемпионов во встрече со «шпорами» Серж отметился голевой передачей и четырьмя забитыми мячами. «Бавария» выиграла тот матч со счетом 7:2. Мощный удар для финалистов предыдущего сезона.

13. Килиан Мбаппе, Франция – Казахстан (2021 год)

Действующий чемпион мира Франция обеспечила себе право на участие в ЧМ -2022 за матч до конца отборочного турнира, разгромив Казахстан со счетом 8:0. В той встрече блистал Мбаппе, который забил четыре мяча. Он стал первым игроком сборной Франции, забившим четыре мяча, за 63 года. Такое достойно оценки в десять баллов. Кто бы мог тогда предположить, что французы будут так плохо выглядеть в 2022 году.

14. Альбан Ляфон, «Нант» — ПСЖ (2022 год)

И уже в этом году, но в прошлом сезоне, «десятку» получил Ляфон, игравший за «Нант». Его выдающийся перфоманс позволил остановить Месси, Мбаппе и Неймара. А партнеры не подкачали, и «Нант» вел со счетом 3:0 к перерыву. Во втором тайме Ляфон не снизил планку, и его команда победила – 3:1. Феноменальная игра вратаря была задокументирована оценкой L’Equipe.