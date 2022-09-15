Холанда любят сильнее, чем Мбаппе. Но репутация не отменяет таланты Килиана

Выбирайте лучшего из главных вундеркиндов.
Интересно было бы оценить Мбаппе в АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» потянут его трансфер. Место на поле в составе Клоппа найдется, не говоря о составе МЮ, откуда уйдет в итоге Роналду. Пока же принято решение остаться в ПСЖ. Мбаппе водил за нос «Реал», это решение сказалось на репутации. Холанд шутками и улыбками завоевал если не уважение, то симпатию, а голы за «Манчестер Сити» возродили тему, кто из них круче? Давайте сравним.
Голевая эффективность
Когда Эрлинг только учился, Килиан уже разрушал защитные линии в составе «Монако». Перевес на 64 гола за клубы и сборную. Но важно, что у Мбаппе намного больше матчей. А средняя результативность лучше у Эрлинга – 0.80 против 0.69. Холанд забивает гол каждые 84 минуты, Мбаппе раз в 107. Понимаем, что Килиану проще, ведь ПСЖ и Франция сильнее Норвегии, «Боруссии» Дортмунд или «Зальцбурга». Но также учитываем, что француз не центральный форвард. Пожалуй, оба безумно хороши как голеадоры.
Результат: ничья.
Концентрация на игре
После матча с «Боруссией» Дортмунд Эрлинг сказал, что рад будет пяти касаниям мяча за игру с пятью голами. Слово «фокусироваться» повторил сто раз. Что знаем о личной жизни Холанда? Бросил девушку, ведь отвлекала от футбола. Что знаем о личной жизни Мбаппе? Вел переговоры с «Реалом», чтобы выбить деньги из шейхов. Встречался с моделью, а теперь носит на руках другую, которая успела сменить пол. Жизнь Холанда скучнее – слушает реп, ест морковку, развлекается видеоиграми, ходит улицами Манчестера пешком. Жизнь Мбаппе бурная – реклама, бизнес, вовлечение в дела всего ПСЖ, сложная дружба с Неймаром. Вечно ссорятся в последнее время, а до этого были вечеринки с 50 моделями. Холанд больше времени посвящает футболу, нагрузка на его нервную систему ниже.
Результат: победа Холанда.
Выносливость игроков
Разница по матчам за клубы и сборную составляет 127 поединков в пользу Килиана. Причина не только в сборной Франции, которая выходит на поле чаще, чем Норвегия. Дело в травмах. У Холанда, поскольку быстро вырос, были проблемы со здоровьем. Врачи надеются, что перерос болячки, но игрок сознавался – не мог ночами спать, так сильно болели колени. Опасно, влияет на перспективы и результаты. Мбаппе в юности пропустил пару матчей из-за редких травм, но в ПСЖ вылетал на неделю максимум. Холанд только в прошлом сезоне пропустил шестнадцать матчей в Дортмунде. Килиану пока везет сильнее.
Результат: победа Мбаппе.
Дирижерские функции
Чистая и понятная победа Килиана. Де Брюйне на тренировках подкалывал Холанда, что не умеет играть в футбол, как нужно в «Манчестер Сити» — с вовлечением в игру, частыми касаниями мяча и голевыми передачами. Но за норвежца говорит статистика. Восемь матчей, уже тринадцать забитых мячей. Правда, лишь один голевой пас. Мбаппе отдал 117 ассистов, у Холанда их всего 39. В среднем у француза один ассист на 213 минут, у норвежца – раз в 364 минуты, разница существенная, хотя и тут учитываем амплуа. Килиан злится, если ему не отдали пас в середине поля.
Результат: победа Мбаппе.
Понимание роли и амплуа
Холанду проще. Гвардиола знает, кто он такой, не будет требовать играть, как Агуэро, Фоден или Стерлинг на острие у «горожан». В Манчестере наступили на горло собственной песне, пригласив норвежца. Но с благой целью. Холанд понимает свою роль, у него выдающая физическая подготовка. Вчера хватило растяжки и прыжка, чтобы достать верховой мяч ногой, да и приземление в таком эпизоде требует навыков. Холанд – каскадер, а у Мбаппе кризис идентичности. Не «десятка», не чистый вингер, пока не центральный форвард. Оттого реакция на Холанда позитивнее, что понятный и надежный? Самоидентификация в футболе важна.
Результат: победа Холанда.
Адаптация к вызовам
Эрлинг перебрался из Норвегии в Австрию, в составе «Зальцбурга» удивил в Лиге чемпионов. У Мбаппе были юношеские успехи в турнире с «Монако». В сборной Франции выиграл ЧМ еще четыре года тому назад. Холанд пошел в «Боруссию» Дортмунд, а не сразу в «Манчестер Юнайтед». Затем не выбрал «Реал» или «Барселону», куда звали, а переехал в АПЛ, где сразу заиграл. Мбаппе струсил, не выехал из «фермерской лиги». Даже в сборной Норвегии, в составе которой у Холанда дикие 20 голов в 21 игре, Эрлингу сложнее добиваться успеха, чем Мбаппе в составе Франции. Впрочем, морально сложнее уже Килиану – его обзывали и распяли после промаха в серии пенальти на Евро-2020. Мбаппе нежнее. У француза больше неадекватных реакций в тяжелых ситуациях. Холанд морально готов ко всему.
Результат: победа Холанда.
Текущий результат: Мбаппе – Холанд – 3:4
Ничья – каждому по баллу, три победы Эрлинга, две – Килиана. Практический равны. Неплохие кандидаты на замену спайке Месси и Роналду, но нужно быть стабильными, и не повторять ошибки предшественников. Чемпион мира по шахматам и большой фанат «Реала» норвежец Магнус Карлсен рассказал смешную историю. Гостил в Мадриде на матче «сливочных», у него брали интервью для клуба.
Репортер спросил о любимом игроке «Реала» в тот момент, Магнус честно ответил – Иско. Испанцы переполошились и попросили норвежца назвать Роналду. В «Реале» так боялись, что Криштиану увидит сюжет, где шахматист ответил честно, что попросили мировую знаменитость соврать на камеру. В «Барселоне» времен гегемонии Месси попросили бы выдать такой же ответ, чтобы Лионель не ревновал.
На пути к успеху Холанду и Мбаппе важно не поймать «звездную болезнь». К Месси и Роналду можно применить формулировку Карлсена – ему всегда нравился Криштиану, но он уверен, хотя и фанат «Реала», что в целом Месси мощнее. С Эрлингом и Килианом можно притянуть похожую логику – атлет против таланта. Но в новой связке оба с порога довольно высокомерные, и по стилю футбол другие.
У Мбаппе есть черты Анри, на это четко показывает статистика. Но вспомните Феномена Роналдо. Тоже смещался на фланг и тащил мяч. Одновременно легенда сборной Бразилии был таким же безжалостным финишером, как Холанд. Эрлингу и Килиану желаем обрести свое лицо и пройти карьеру без травм, с чем не повезло Роналдо. Старт у обоих впечатляющий. Нападающие играют с запасом.
И забавно получится, если весной случится то, чего не пережили Месси и Роналду – общий финал Лиги чемпионов. А пока до плей-офф далеко, выбирайте любимчика в связке. Сравнение имеет право на существование. У Мбаппе шире диапазон, много талантов, но конкретный Холанд может оказаться везучим Ибрагимовичем, который зайдет в победный финал Лиги чемпионов, где покажет голевой класс.
Свято место пусто не бывает, ветераны уйдут, но будет замена. Пока Мбаппе обзавелся миллионами хейтеров из числа фанатов «Реала». А конкретный Холанд правильно делает, что подает себя просто и без лишних скандалов. Судя по опросам в разных уголках мира, у норвежца больше тех, кто ему симпатизирует. Но Мбаппе, если будет думать о футболе, обеспечит красивую гонку этих двоих за «Золотым мячом».
Помните что постил Холанд, когда Боруссия играла с ПСЖ в ЛЧ? "Король Парижа" - подписывал норвежец фото, где он безмятежно сидит на футбольном газоне. Эта фотография тогда заставила почти всех из французской команды высказаться в ответ, на что Холанд совершенно не обратил внимания и не вступил в перепалку. Король сказал своё слово - мнение холопов не интересно. Причём, видно было, что Холанд это всё делал с юмором, а не из-за внутреннего эго с осознанием собственной значимости.
При Гвардиоле у Сити было всё, кроме одного - лидера на поле. Вожака, способного как Пуйоль тянуть за собой команду. Теперь такой человек есть. Думаю, Холанд очень быстро обживётся в команде и не смотря на молодость именно он станет на поле тем, кто сможет завести партнёров в трудную минуту и морально их поддержать, а так же повести за собой.
С учётом всего этого, а так же старта норвежца в Англии, я бы сказал, что Сити на голову предпочтительнее в ставке на победу в ЛЧ. Теперь у команды есть всё для этого.
Помните что постил Холанд, когда Боруссия играла с ПСЖ в ЛЧ? "Король Парижа" - подписывал норвежец фото, где он безмятежно сидит на футбольном газоне. Эта фотография тогда заставила почти всех из французской команды высказаться в ответ, на что Холанд совершенно не обратил внимания и не вступил в перепалку. Король сказал своё слово - мнение холопов не интересно. Причём, видно было, что Холанд это всё делал с юмором, а не из-за внутреннего эго с осознанием собственной значимости.
При Гвардиоле у Сити было всё, кроме одного - лидера на поле. Вожака, способного как Пуйоль тянуть за собой команду. Теперь такой человек есть. Думаю, Холанд очень быстро обживётся в команде и не смотря на молодость именно он станет на поле тем, кто сможет завести партнёров в трудную минуту и морально их поддержать, а так же повести за собой.
С учётом всего этого, а так же старта норвежца в Англии, я бы сказал, что Сити на голову предпочтительнее в ставке на победу в ЛЧ. Теперь у команды есть всё для этого.
Вот где лучше играть и оттачивать мастерство в сборной экстра-класса или в сборной где-то ниже среднего уровня?
Ответ очевиден.
Да и по регалиям Холанд вряд ли когда догонит Мбаппе.
Ну лишь на клубном уровне Холанд может превзойти Мбаппе и тут как раз норвежец попал в самое яблочко.
Я сразу сказал, что в МС у него будет отличное время, а когда он найдёт взаимодействие с командой это будет просто бомбой и Мбаппе вряд ли угонится.
Так что этот сезон ставлю на Холанда, а дальше посмотрим, жизнь иной раз преподносит неожиданные повороты.
Вот где лучше играть и оттачивать мастерство в сборной экстра-класса или в сборной где-то ниже среднего уровня?
Ответ очевиден.
Да и по регалиям Холанд вряд ли когда догонит Мбаппе.
Ну лишь на клубном уровне Холанд может превзойти Мбаппе и тут как раз норвежец попал в самое яблочко.
Я сразу сказал, что в МС у него будет отличное время, а когда он найдёт взаимодействие с командой это будет просто бомбой и Мбаппе вряд ли угонится.
Так что этот сезон ставлю на Холанда, а дальше посмотрим, жизнь иной раз преподносит неожиданные повороты.