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Холанда любят сильнее, чем Мбаппе. Но репутация не отменяет таланты Килиана

вчера, 13:57
Непростой выбор
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Интересно было бы оценить Мбаппе в АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» потянут его трансфер. Место на поле в составе Клоппа найдется, не говоря о составе МЮ, откуда уйдет в итоге Роналду. Пока же принято решение остаться в ПСЖ. Мбаппе водил за нос «Реал», это решение сказалось на репутации. Холанд шутками и улыбками завоевал если не уважение, то симпатию, а голы за «Манчестер Сити» возродили тему, кто из них круче? Давайте сравним.

Голевая эффективность

Когда Эрлинг только учился, Килиан уже разрушал защитные линии в составе «Монако». Перевес на 64 гола за клубы и сборную. Но важно, что у Мбаппе намного больше матчей. А средняя результативность лучше у Эрлинга – 0.80 против 0.69. Холанд забивает гол каждые 84 минуты, Мбаппе раз в 107. Понимаем, что Килиану проще, ведь ПСЖ и Франция сильнее Норвегии, «Боруссии» Дортмунд или «Зальцбурга». Но также учитываем, что француз не центральный форвард. Пожалуй, оба безумно хороши как голеадоры.

Результат: ничья.

Концентрация на игре

После матча с «Боруссией» Дортмунд Эрлинг сказал, что рад будет пяти касаниям мяча за игру с пятью голами. Слово «фокусироваться» повторил сто раз. Что знаем о личной жизни Холанда? Бросил девушку, ведь отвлекала от футбола. Что знаем о личной жизни Мбаппе? Вел переговоры с «Реалом», чтобы выбить деньги из шейхов. Встречался с моделью, а теперь носит на руках другую, которая успела сменить пол. Жизнь Холанда скучнее – слушает реп, ест морковку, развлекается видеоиграми, ходит улицами Манчестера пешком. Жизнь Мбаппе бурная – реклама, бизнес, вовлечение в дела всего ПСЖ, сложная дружба с Неймаром. Вечно ссорятся в последнее время, а до этого были вечеринки с 50 моделями. Холанд больше времени посвящает футболу, нагрузка на его нервную систему ниже.

Результат: победа Холанда.

Выносливость игроков

Разница по матчам за клубы и сборную составляет 127 поединков в пользу Килиана. Причина не только в сборной Франции, которая выходит на поле чаще, чем Норвегия. Дело в травмах. У Холанда, поскольку быстро вырос, были проблемы со здоровьем. Врачи надеются, что перерос болячки, но игрок сознавался – не мог ночами спать, так сильно болели колени. Опасно, влияет на перспективы и результаты. Мбаппе в юности пропустил пару матчей из-за редких травм, но в ПСЖ вылетал на неделю максимум. Холанд только в прошлом сезоне пропустил шестнадцать матчей в Дортмунде. Килиану пока везет сильнее.

Результат: победа Мбаппе.

Дирижерские функции

Чистая и понятная победа Килиана. Де Брюйне на тренировках подкалывал Холанда, что не умеет играть в футбол, как нужно в «Манчестер Сити» — с вовлечением в игру, частыми касаниями мяча и голевыми передачами. Но за норвежца говорит статистика. Восемь матчей, уже тринадцать забитых мячей. Правда, лишь один голевой пас. Мбаппе отдал 117 ассистов, у Холанда их всего 39. В среднем у француза один ассист на 213 минут, у норвежца – раз в 364 минуты, разница существенная, хотя и тут учитываем амплуа. Килиан злится, если ему не отдали пас в середине поля.

Результат: победа Мбаппе.

Понимание роли и амплуа

Холанду проще. Гвардиола знает, кто он такой, не будет требовать играть, как Агуэро, Фоден или Стерлинг на острие у «горожан». В Манчестере наступили на горло собственной песне, пригласив норвежца. Но с благой целью. Холанд понимает свою роль, у него выдающая физическая подготовка. Вчера хватило растяжки и прыжка, чтобы достать верховой мяч ногой, да и приземление в таком эпизоде требует навыков. Холанд – каскадер, а у Мбаппе кризис идентичности. Не «десятка», не чистый вингер, пока не центральный форвард. Оттого реакция на Холанда позитивнее, что понятный и надежный? Самоидентификация в футболе важна.

Результат: победа Холанда.

Адаптация к вызовам

Эрлинг перебрался из Норвегии в Австрию, в составе «Зальцбурга» удивил в Лиге чемпионов. У Мбаппе были юношеские успехи в турнире с «Монако». В сборной Франции выиграл ЧМ еще четыре года тому назад. Холанд пошел в «Боруссию» Дортмунд, а не сразу в «Манчестер Юнайтед». Затем не выбрал «Реал» или «Барселону», куда звали, а переехал в АПЛ, где сразу заиграл. Мбаппе струсил, не выехал из «фермерской лиги». Даже в сборной Норвегии, в составе которой у Холанда дикие 20 голов в 21 игре, Эрлингу сложнее добиваться успеха, чем Мбаппе в составе Франции. Впрочем, морально сложнее уже Килиану – его обзывали и распяли после промаха в серии пенальти на Евро-2020. Мбаппе нежнее. У француза больше неадекватных реакций в тяжелых ситуациях. Холанд морально готов ко всему.

Результат: победа Холанда.

Текущий результат: Мбаппе – Холанд – 3:4

Ничья – каждому по баллу, три победы Эрлинга, две – Килиана. Практический равны. Неплохие кандидаты на замену спайке Месси и Роналду, но нужно быть стабильными, и не повторять ошибки предшественников. Чемпион мира по шахматам и большой фанат «Реала» норвежец Магнус Карлсен рассказал смешную историю. Гостил в Мадриде на матче «сливочных», у него брали интервью для клуба.

Репортер спросил о любимом игроке «Реала» в тот момент, Магнус честно ответил – Иско. Испанцы переполошились и попросили норвежца назвать Роналду. В «Реале» так боялись, что Криштиану увидит сюжет, где шахматист ответил честно, что попросили мировую знаменитость соврать на камеру. В «Барселоне» времен гегемонии Месси попросили бы выдать такой же ответ, чтобы Лионель не ревновал.

На пути к успеху Холанду и Мбаппе важно не поймать «звездную болезнь». К Месси и Роналду можно применить формулировку Карлсена – ему всегда нравился Криштиану, но он уверен, хотя и фанат «Реала», что в целом Месси мощнее. С Эрлингом и Килианом можно притянуть похожую логику – атлет против таланта. Но в новой связке оба с порога довольно высокомерные, и по стилю футбол другие.

У Мбаппе есть черты Анри, на это четко показывает статистика. Но вспомните Феномена Роналдо. Тоже смещался на фланг и тащил мяч. Одновременно легенда сборной Бразилии был таким же безжалостным финишером, как Холанд. Эрлингу и Килиану желаем обрести свое лицо и пройти карьеру без травм, с чем не повезло Роналдо. Старт у обоих впечатляющий. Нападающие играют с запасом.

И забавно получится, если весной случится то, чего не пережили Месси и Роналду – общий финал Лиги чемпионов. А пока до плей-офф далеко, выбирайте любимчика в связке. Сравнение имеет право на существование. У Мбаппе шире диапазон, много талантов, но конкретный Холанд может оказаться везучим Ибрагимовичем, который зайдет в победный финал Лиги чемпионов, где покажет голевой класс.

Свято место пусто не бывает, ветераны уйдут, но будет замена. Пока Мбаппе обзавелся миллионами хейтеров из числа фанатов «Реала». А конкретный Холанд правильно делает, что подает себя просто и без лишних скандалов. Судя по опросам в разных уголках мира, у норвежца больше тех, кто ему симпатизирует. Но Мбаппе, если будет думать о футболе, обеспечит красивую гонку этих двоих за «Золотым мячом».

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Все комментарии
фксм_оукб
фксм_оукб
сегодня в 10:04
Всмысле не пережили общий финал ЛЧ Месси и Роналду. А 2009 год?
ventru
ventru
сегодня в 02:39
Оба неприятны
Nazi
Nazi
вчера в 18:31
От автора ненавидящего Париж немудрено :)

Мбаппе может и создать и забить. Холланд может только забить. Это две разные вещи.

Другое дело, что Киллиан возомнил себя королем футбола, но это его плохое качество никак не влияет на его талант.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 18:20
Холланд какой мяч вчера воткнул! В стиле Ибрагимовича!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:46, ред.
Если честно, то Холанд иногда языком чесал не по делу, строя из себя "звезду", тем более влезая в политику. И Мбаппе на этом фоне казался намного перспективнее, тем более Мбаппе намного повезло со сборной.

Вот где лучше играть и оттачивать мастерство в сборной экстра-класса или в сборной где-то ниже среднего уровня?
Ответ очевиден.

Да и по регалиям Холанд вряд ли когда догонит Мбаппе.

Ну лишь на клубном уровне Холанд может превзойти Мбаппе и тут как раз норвежец попал в самое яблочко.

Я сразу сказал, что в МС у него будет отличное время, а когда он найдёт взаимодействие с командой это будет просто бомбой и Мбаппе вряд ли угонится.

Так что этот сезон ставлю на Холанда, а дальше посмотрим, жизнь иной раз преподносит неожиданные повороты.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:05
Я бы отметил ещё один пункт, который, на мой взгляд, очень важен. А именно - лидерские функции.

Помните что постил Холанд, когда Боруссия играла с ПСЖ в ЛЧ? "Король Парижа" - подписывал норвежец фото, где он безмятежно сидит на футбольном газоне. Эта фотография тогда заставила почти всех из французской команды высказаться в ответ, на что Холанд совершенно не обратил внимания и не вступил в перепалку. Король сказал своё слово - мнение холопов не интересно. Причём, видно было, что Холанд это всё делал с юмором, а не из-за внутреннего эго с осознанием собственной значимости.

При Гвардиоле у Сити было всё, кроме одного - лидера на поле. Вожака, способного как Пуйоль тянуть за собой команду. Теперь такой человек есть. Думаю, Холанд очень быстро обживётся в команде и не смотря на молодость именно он станет на поле тем, кто сможет завести партнёров в трудную минуту и морально их поддержать, а так же повести за собой.

С учётом всего этого, а так же старта норвежца в Англии, я бы сказал, что Сити на голову предпочтительнее в ставке на победу в ЛЧ. Теперь у команды есть всё для этого.
tee33kweju3z
tee33kweju3z
вчера в 14:22
Килиан сам хоронит уважение к себе! Талант и хамство - не совместимы!
Гость
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