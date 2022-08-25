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Россия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

сегодня, 13:49

Пресс-служба ФИФА обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных. Сборная России осталась на 35-й строчке.

Россия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФАРоссия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА Россия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт fifa.com
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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 16:06
Без поражений идём.
Futurista
Futurista
сегодня в 15:19
К концу СВО будем на 1 месте...
LOpp
LOpp
сегодня в 15:00
так вроде в июле-августе сборные не играли, поэтому и остались на 35 месте
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:50
Если бы играли - скатились бы ниже ;)
Санкции идут на пользу...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:40
Молодцы, держимся без участия !))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:20
Вообще всегда это был условный рейтинг, порой не соответствующий действительности.
Единственное чему он служил, так это посев для жеребьёвки.
Вот скажите как товарищеские матчи могут сравниться с официальными? Почему же товарищеские матчи идут в зачет этого рейтинга?

Ну, а для России думаю в ближайшее время вообще не имеет смысла, так как сейчас не ясно когда и где будет допуск сборной, ну и вообще наших клубов.

Сейчас и думаю позже будут судебные тяжбы по поводу исключения сборной и клубов. Самое, что интересно, но тут опять же больше спорта чем политики.
А вот когда наши выиграют, а я считаю, что отстранение незаконным согласно их же регламентам, что будет. С каким рейтингом вернётся сборная и наши клубы?
И будет ли некое соглашение, от ФИФА и УЕФА, ну что бы не упасть в гряз лицом?
Думаю, что остаётся только ждать...
старина
старина
сегодня в 14:20
Оттуда еще нас не вышвырнули по беспределу?
drug01
drug01
сегодня в 14:17
Это наше место и мы не уступим больше
shlomo
shlomo
сегодня в 14:09
Продолжается триумфальная беспроигрышная серия сборной России!...:))) Я один удивляюсь, каким образом Бельгия так долго держится там, учитывая не очень успешные результаты и постаревшую защитную линию? Хотя, Бельгийцы на классе успешно щелкают команды слабее себя уровнем, забирая халявные очки. Побеждать своих прямых конкурентов, как видим, не обязательно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:00
Да кому уже это место нужно?!
Гость
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