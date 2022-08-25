Россия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

Пресс-служба ФИФА обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных. Сборная России осталась на 35-й строчке.
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Единственное чему он служил, так это посев для жеребьёвки.
Вот скажите как товарищеские матчи могут сравниться с официальными? Почему же товарищеские матчи идут в зачет этого рейтинга?
Ну, а для России думаю в ближайшее время вообще не имеет смысла, так как сейчас не ясно когда и где будет допуск сборной, ну и вообще наших клубов.
Сейчас и думаю позже будут судебные тяжбы по поводу исключения сборной и клубов. Самое, что интересно, но тут опять же больше спорта чем политики.
А вот когда наши выиграют, а я считаю, что отстранение незаконным согласно их же регламентам, что будет. С каким рейтингом вернётся сборная и наши клубы?
И будет ли некое соглашение, от ФИФА и УЕФА, ну что бы не упасть в гряз лицом?
Думаю, что остаётся только ждать...
Единственное чему он служил, так это посев для жеребьёвки.
Вот скажите как товарищеские матчи могут сравниться с официальными? Почему же товарищеские матчи идут в зачет этого рейтинга?
Ну, а для России думаю в ближайшее время вообще не имеет смысла, так как сейчас не ясно когда и где будет допуск сборной, ну и вообще наших клубов.
Сейчас и думаю позже будут судебные тяжбы по поводу исключения сборной и клубов. Самое, что интересно, но тут опять же больше спорта чем политики.
А вот когда наши выиграют, а я считаю, что отстранение незаконным согласно их же регламентам, что будет. С каким рейтингом вернётся сборная и наши клубы?
И будет ли некое соглашение, от ФИФА и УЕФА, ну что бы не упасть в гряз лицом?
Думаю, что остаётся только ждать...