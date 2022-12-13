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Сборная Аргентины победила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022

вчера, 23:55
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Сборная Аргентины одержала победу над Хорватией в матче 1/2 финала ЧМ-2022 (3:0).

Счёт на 34-й минуте встречи с пенальти открыл Лионель Месси. Хулиан Альварес на 39-й удвоил преимущество аргентинцев. На 69-й он оформил дубль.

Таким образом, Аргентина стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:50
Браво Альварес!! Брависсимо Месси!!! Эти парни сделали результат, Аргентина заслуженно в финале!!!
salleeh
salleeh
сегодня в 00:40
Лучше бы Хорватия проиграла Бразилии и мы смогли бы посмотреть нормальный, конкурентный матч. Вышли с дрожащими коленями и с подсевшей физухой… Хотелось бы увидеть Францию в финале, чтобы Месси и Мбапе решили судьбу лучшего бомбардира ЧМ.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:32
Все думают,что Франция выйдит в финал,шансов 51 нам49 в пользу Морокко,так как Морокко мотивированы супер невереятно,они или победят или отправят нескольких игроков Франции лечится в клинику.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Доброй ночи!
Не согласен. Чем Мексика плоха? Да, поляки такое себе. Сауды выиграли на фарте: благо для них существует ВАР - но Испания в своем чемпионском турнире начинали с поражения от Швейцарии. Они ТОП? Австралийцы мне очень понравились здесь - на самом деле очень жаль, что им попалась Аргентина, могли пройти дальше. Хорватия не ТОП сборная? Они играли на прошлом чемпионате в финале - что тогда ТОП? Если следовать Вашим рассуждениям, то после победы над основным фаворитом они должны были выносить и Аргентину - не будем говорить о везении, ведь с Бразилией хорватам она ой как помогла… Так что на сетку не стоит равняться. Если на нее равняться, то Марокко надо уже отдать кубок - и разойтись. Футбол - это игра, в которой не всегда результат соответствует уровню игры. Так что смотрим футбол и наслаждаемся. Удачи!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:26, ред.
чтобы чемпионат мира в Катаре 2022 называли чемпионатом мира Месси ( как Марадоны в 1986 году) осталось сделать один шаг...самый сложный, потомучто Франция посильнее Аргентины ( но не на много, в России между этими сборными была пропасть и сейчас нет в опорной зоне Нгало Канте у трёх цветных) из преимуществ: есть лишние сутки чтобы полностью востановился к финалу Месси...ждать осталось немного, в воскресенье узнаем страну, которая выйграла чемпионат мира по футболу.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 00:26
И то верно..
Нужно их дисквалифицировать! Вместо Аргентины кого предлагаешь? Давай сразу Португалию) зачем гадать
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:23, ред.
Скалони переиграл Далича... Хорваты думали отсидеться в обороне, как с бразилами и чего-нибудь затолкать... А аргентосы просто отдали им мяч и даже не ставили им автобус... Бедные "модричи" и не знали что делать с этим "подаренным" мячом... Ни одного момента за матч у хорватов не было... Браво, Скалони!... Ну, а в атаке зарешали блестящий трудяга Альварес и гениальный Месси.. Несложная победа позволила Аргентине сохранить физические и психологические силы на финал... Скалони молодец, что выпустил Дибалу, Корреа и других... Видно, что они не готовы пока играть, но могут пригодиться... Жаль блестящих болельщиков и особенно болельщиц Хорватии - они были великолепны... Поздравления многочисленной аргентинской торсиде с заслуженным выходом их команды в финал... Отдельное "спасибо" ненавистникам Лео Месси и заодно любителям известного фрукта, которым я сегодня желаю, как говорила одна известная в прошлом ведущая, нескушной ночи... У вас ещё будет возможность позлорадствовать, в воскресенье, через пять дней... Но слава Богу - вы уже ничего не поменяете, как бы вам ни хотелось в сами знаете каком вопросе... Это говорю я вам - НЕЭГОИСТ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:22
Интересно, а в Аргентине в курсе, что обозначает фразеологизм "Мал золотник да дорог" ?... Кстати, часто читаю комментарии пользователей, которые уничижительно называют Месси гномом, карликом... Очевидно, это те, для которых в футболе главное рост футболиста, и те, кто по тем или иным причинам не болеет за эту сборную, а также недостаточно воспитан.
В связи с этим ознакомился с ростовыми данными футболистов сб. Аргентины. Так вот, в команде есть футболист, на сантиметр ниже Лионеля, а несколько игроков выше его всего на один сантиметр, т.е. практически одного с ним роста. А вы " гном, карлик"... Эх, люди, люди.
И последнее. Что-то стал сентиментальным на старости лет: глаза увлажнились после прохода и паса Месси на партнёра, который забил третий мяч. На такое способен только он, и никто больше.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:22
Поражение от Саудитов их мотивировала,как Испанцев,когда они первую свою игру проиграли Швейцарии затем выиграли всех и стали чемпионами мира.
Молодцы Аргентицы а Месси лучший игрок всех времен.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 00:19
    John 5mith
    John 5mith ответ lobsterdam (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    Настоящие чемпионы мира проигрывают только Тунису?
    Komitas
    Komitas
    сегодня в 00:19
    Шах и М...Месси!
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 00:17
    Команда, проигравшая Саудовской Аравии, не достойна играть в финале ЧМ!.
    John 5mith
    John 5mith
    сегодня в 00:16
    Аргентина давно хотела видеть в Месси нового Марадону. Но только сейчас там появился свой Каниджа - нападающий, способный забить с его передач. В отличие от Игуаина-2014 или начинавшего этот чемпионат Лаутаро.
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 00:15
    Хулиган молодец! И Лёня конечно тоже. Забить пенальти такому вратарю оч непростое дело. Если бы он пробил низом, вратарь бы взял. Аргентинцы конечно изучили как играет Ливакович и надо было бить верхом. Но не так как Кейн.
    SonicStar
    SonicStar ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Чел, ты реально прикалываешься?) Против голландцев у Месси 1+1, в этом матче тоже. 3й гол из ничего сделал Месси. А вот твой кумир Роналду может повторить свое достижение с ЧМ14 и снова станет худшим игроком турнира. В сборную худших по итогам группового эта он уже попал
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    сегодня в 00:12, ред.
    А у Аргентины какая сетка была? Саудовская Аравия (которой Аргентина умудрилась проиграть), Польша, Мексика, Австралия, Нидерланды, Хорватия. Ни одного топ соперника. Может стоит задуматься немного?!🤔 Кого это тащат к финалу?! У Хорватии кто был? Бельгия, Марокко (которая вынесла Испанию, Португалию), Канада, Япония (которая опередила Германию), Бразилия (главный фаворит ЧМ). А теперь сравни этих соперников.
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 00:12, ред.
    Матч запомнился тем, что футбола как игры в нем не было. В основном камера показывала как Месси стряхивает перхоть с головы и дает, между делом, указания арбитру, позабыв, что он не в Ла Лиге и не в ПСЖ играет, где его указания неукоснительно исполняются. Ждем битву титанов в финале: Аргентина - Марокко. Ну потом, ближе к концу следующего года, естественно вручение очередного мяча, ну понятно кому. Итак на ЧМ было 3 матча: Германия- Испания, Аргентина- Нидерланды и Англия -Франция.
    Deville
    Deville
    сегодня в 00:11, ред.
    хороший футбол, аргентина сполна реабелитировалась за 0-3 четырехлетней давности, и ответили своими тремя без ответными голами. Месси и Альварес сделали игру, и разницу в матче, думаю Аргентина заслужила выход в финал своей игрой, хотя после поражения от Сауд Аравии в 1 круге ЧМ, мало кто верил, в этот выход, хотя кто-то тогда вспоминал 90-й год, когда аргентинцы с марадоной начали с поражения в группе в 1 игре, но в последствии вышли в финал.

    еще раз скажу Хорватия без Ливаковича не забралась бы так далеко, пускай даже он пропустил три гола, тут больше претензий к обороне, которое допустили к этим моментам и голам. пожелаем шашечным занять 3 место.

    Аргентину с выходом финал!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 00:10, ред.
    У Хорватов за весь матч-НОЛЬ голевых моментов,хоть мало мальски!!!!!!!!!!!!!!!!С Бразилией отскочили,с Японией тоже!!!!!!!!!!!!!!В этом матче их полностью разгромили!!!!!!!!

    Лучше бы был матч Бразилия-Аргентина,увидели бы море ЖК парочку КК,ну и конечно же футбол,намного лучше,чем матч с хорватами!!!!!!!!!!

    Пенальти- скорее да,чем нет,игрок прокидывал мяч,не бил а прокидывал,вратарь выдвинул ногу ,тем самым не давая нападающиму оббежать!!!!!!Вратарь тут сам виноват,не ставь ногу и норм!!!!!!!!!!!!!!!Плюс не поставил еще пенку,более очевидную,когда Гвардиол,держа руки за спиной ,целенаправленно выставил локоть!!!!!!!!!!!!!!!!

    Тут победа Аргентины очевидна для всех,а Хорватия владела мячом как те же испанцы,не создавая ничего!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Месси и Альварес - лучшие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Игрок матча- однозначно Альварес!!!!!!!!!!!!!!!!
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:08
    Отличный полуфинал! Все было. И дурной гол и пенальти и красивый проход и пас!
    Скалони молодец! Хорошую тактику избрал против хорватов. Начали играть от обороны. И результат на лицо! Ну за минусом некоторых моментов в атаке.
    А хорватам не хватило удачи в этот раз. Они и так выше головы прыгнули.
    Победив с игры только Канаду, нельзя выйти в финал чемпионата.
    Поэтому считаю победу сб Аргентины справедливой. Они были намного сильнее.
    Всем спокойной ночи и до встречи завтра!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 00:07
    Влетели "шахматисты",познав и стыд,и боль...
    Ну был я оптимистом,поставив на 2-0.
    протон
    протон
    сегодня в 00:07
    Мне понравилось, как болельщики Аргентины проводили уходящего Модрича на замену, он действительно это заслужил, гений, но сегодня дальше идет другой гений, мои поздравления болельщикам Аргентины.
    Хорваты конкретно провалили игру - с таким набором неточных передач, обрезов и отсутствием воли ловить в полуфинале вообще нечего.
    Короче с точки зрения интриги матч был неинтересен, Аргентина была лучше во всем, просто на несколько голов выше, но для болельщиков Аргентины это лучшее, что может быть, так как будь на месте Хорватии Бразилия, то Аргентина могла и не выйти в финал, но для футбола конечно этот матч был бы просто праздником! Хорваты молодцы, прыгнули выше своей головы!
    Royal Rumble
    Royal Rumble
    сегодня в 00:06
    все куплено. Сто пудов уже финал расписали. Аргентину затащат за уши. Шейхи бабла поднимут
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Johnes (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    Поверь, наркоману там не до этого.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 00:06, ред.
    Круто. Если ещё и марокканцы поднажмут, то будет финал без европейцев) У хорватов вообще матч не получился. Вспомнить то даже у них нечего! Переоцененная команда, которая могла ещё на ЧМ-18 на стадии 1/8 Дании по пенальти проиграть, но самая легкая сетка помогла.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:05
    Игру сделали Хулиан Альварес (сделав контрольный выстрел, совершив такой прорыв и забив второй гол этого матча, а потом и третий), а до этого и пенальти подарил для Меськи, и конечно же судья. Но "лучший игрок матча" конечно же подарят Меське. А до этого, в матче с голландцами, Аргентину спас вратарь Мартинес. Но конечно же лучшим игроком считают Меську, который пропал, как только голландцы включились в игру. В 2014 году ведь тоже так ему подарили награду "лучший игрок турнира"!
    Johnes
    Johnes ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    Он видел, друже, там на небесах!
    протон
    протон
    сегодня в 00:05
    Аргентина избрала очень простую, но действенную против Хорватов тактику. Вместо того, чтобы бессмысленно штурмовать ворота просто отдали мяч и на контратаках переиграли. Чисто тактическая победа. Аргентину с финалом! Ну а Хорватам удачи в матче за бронзу.
    Аргов с выходом в финал) а Месси крут на ЧМ и точка)
    Сборная Аргентины на классе Хорватию обыграла, и первым финалистом Чемпионата Мира стала! Динамика, дисциплина, класс и мастерство! С Победой Аргентина, и всех болельщиков её!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 00:04
    Жаль Марадона не видел этот матч. Игру Месси, наследника своего, кузнеца.
    С победой Аргентину и выходом финал!
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