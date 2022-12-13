Сборная Аргентины победила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022

Сборная Аргентины одержала победу над Хорватией в матче 1/2 финала ЧМ-2022 (3:0).
Счёт на 34-й минуте встречи с пенальти открыл Лионель Месси. Хулиан Альварес на 39-й удвоил преимущество аргентинцев. На 69-й он оформил дубль.
Таким образом, Аргентина стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре.
Не согласен. Чем Мексика плоха? Да, поляки такое себе. Сауды выиграли на фарте: благо для них существует ВАР - но Испания в своем чемпионском турнире начинали с поражения от Швейцарии. Они ТОП? Австралийцы мне очень понравились здесь - на самом деле очень жаль, что им попалась Аргентина, могли пройти дальше. Хорватия не ТОП сборная? Они играли на прошлом чемпионате в финале - что тогда ТОП? Если следовать Вашим рассуждениям, то после победы над основным фаворитом они должны были выносить и Аргентину - не будем говорить о везении, ведь с Бразилией хорватам она ой как помогла… Так что на сетку не стоит равняться. Если на нее равняться, то Марокко надо уже отдать кубок - и разойтись. Футбол - это игра, в которой не всегда результат соответствует уровню игры. Так что смотрим футбол и наслаждаемся. Удачи!
Не согласен. Чем Мексика плоха? Да, поляки такое себе. Сауды выиграли на фарте: благо для них существует ВАР - но Испания в своем чемпионском турнире начинали с поражения от Швейцарии. Они ТОП? Австралийцы мне очень понравились здесь - на самом деле очень жаль, что им попалась Аргентина, могли пройти дальше. Хорватия не ТОП сборная? Они играли на прошлом чемпионате в финале - что тогда ТОП? Если следовать Вашим рассуждениям, то после победы над основным фаворитом они должны были выносить и Аргентину - не будем говорить о везении, ведь с Бразилией хорватам она ой как помогла… Так что на сетку не стоит равняться. Если на нее равняться, то Марокко надо уже отдать кубок - и разойтись. Футбол - это игра, в которой не всегда результат соответствует уровню игры. Так что смотрим футбол и наслаждаемся. Удачи!