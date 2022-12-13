Сборная Аргентины победила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022

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вчера, 23:55

Сборная Аргентины одержала победу над Хорватией в матче 1/2 финала ЧМ -2022 (3:0).

Счёт на 34-й минуте встречи с пенальти открыл Лионель Месси. Хулиан Альварес на 39-й удвоил преимущество аргентинцев. На 69-й он оформил дубль.

Таким образом, Аргентина стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре.