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Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира, одолев Португалию

вчера, 19:56
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Марокко одолела команду Португалии в 1/4 финала чемпионата мира (1:0).

Победный гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несери. Команда Марокко на 90+3-й осталась в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален Валид Чеддира.

В полуфинале Марокко сыграет с победителем матча Англии и Франции.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:51, ред.
Я тебе ничего возражать больше не стану..., сделаю сегодняшнюю сноску с одного форума от тамошнего болелы МЮ и РМ. Знаю его не первый год и от себя (имхо) констатирую его беспристрастие и понимание футбола. Где мог поправил текст (цензура). На грамматические ошибки, самобытную риторику и эмоциональный всплеск просьба не отвлекаться - чел. расчувствовался донельзя. Итак:

"Еп.а старик из ума вышел, он прое*ался как де*ил, хотел Тен Хага из себя сделать и обоsраться по полной у него получилось. Вместо того чтобы состав железный поставить он клоуном себя выставил.
Геррейру вместо Канселу, Мариновать Роналду из за принципов каких то, кре.тин у него последний ЧМ пускай на радость публике, по.куй пускай прое*ется сборная, зато будет отмаза. Теперь его сожрут сми.
Во всем виноват крыса Бруну Фернандеш, это он сто пудово слил Роналду, не поздоровался, мне его рожа сразу не понравилось. Сроит он из себя *уй пойми кого, штрафные не давал в МЮ, пенки тоже. Явно с этим фраером что то не то...."

P.S. Вот теперь и думай ... откуда правда исходит: из головы или из сердца..., когда всё внутри кипит, вплоть до гоvна...
Chevengur
Chevengur ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
сегодня в 01:49
кстати автобусы в матчах между собой нередко россыпь голешников выдают, так что может и не самый плохой финал был бы)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:35
Фелиш..Леау..Бруну...Роналду...и пр..и пр...
Таким составом ничего не показать против Марокко...тут не плакать...тут рыдать надо...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:04
Хейтеры Роналду,вы просто грязь на его бутсах
Он и без кубка чемпиона мира великий
Просто возраст не щадит ни кого,даже великих!
John 5mith
John 5mith
сегодня в 00:54
Гениальный Криштиану принял участие во всех голах сборной Португалии!
Что? Не было голов? Да пофиг. А если бы он вышел со старта - забил бы в два раза больше ))
Palex
Palex ответ Chevengur (раскрыть)
сегодня в 00:53
Безусловно, такой автобусный футбол, имеет право на жизнь, но что такая игра представляет интерес, очень сомнительно. Думаю большенству болельщиков по душе матчи к прмеру Франция-Англия или даже Германи-Коста-Рика.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 00:44
Попади мароканцы в другую сетку, спокойно бы стопнули аргов, а тут у них Франция.Но все равно достойно.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 00:42
    Chevengur
    Chevengur ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
    сегодня в 00:20
    Вот вроде разбирают как взламывать автобусы разбирают, но каждые несколько лет появляются команды, которые вновь умудряются выжимать воду из этого камня. Сразу вспомнились греки, Рубин Бердыича и т.п. А в этом году целая россыпь - и Япония, и Хорватия, и Марокко вот - и главное макнули своими далеко не оптимальными составами уже почти всех фаворитов - ни Бельгии нет, ни Бразилии, ни Немцев, ни Испанцев, ни теперь вот Португальцев...Автобусно-Революционный, я вам скажу, получается ЧМ и смотреть его внезапно интересно)
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 00:04
    В случае с Месси вся игра идёт через него. Поэтому Аргентина идёт вперёд, а Португалия едет домой.

    Червиченко: Роналду — гиря на яйцах Португалии.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    Червиченко: Роналду — гиря на яйцах Португалии.

    Это понимают все!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
    вчера в 23:50
    Прошлыми достижениями плюс возможной трусостью команды и тренера сказать ему прямо правду. Именно на это и расчет. Если б сейчас были времена, когда Фергюссон своей главной звезде разбивал бровь бутсой, то до этой тягомотины со скандалами не дошло бы.
    DEIVID_8358
    DEIVID_8358 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 23:32
    Я это прекрасно понял.

    Просто с чего он заслужил играть весь матч, если до этого ничего не показал.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Имеется ввиду те 120 минут, которые провел Месси против Голландии
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Deville (раскрыть)
    вчера в 23:19
    это да, Вы корректно в целом сравнили, я не спорю
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 23:10
    "случайно" пнуть мяч не получилось у нарцисса, поэтому поедет в слезах домой.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:06
    Марокко одолеть не смогли. Сантуш, значит, виноват. Тактику провалил. Будто играли с чемпионами.
    Ikarus74
    Ikarus74 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 23:03, ред.
    Проблема Роналду в его психологии нищего парня сделавшего себя. Посты его сестер в соцсетях доказательство тому. Одна из них умудрилась назвать братца самым выдающимся португальцем за всю историю страны, Карл(!). Не удивительно, что по опросам 70% родных болельщиков хотели чтобы братец сидел на скамейке!
    da da da
    da da da
    вчера в 23:02
    Аргентина-Марроко хороший финал))
    Ларс
    Ларс
    вчера в 22:59
    Ребят, кто в футболе шарит, подтвердите, что победило катеначчо))
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 22:52
    Уважаемы Юрий, я понимаю что Роналду не былбы Роналду без Месси и наоборот. А что если Месси ещё 2-3 сезона будет катать мяч. Или дотянет до следующего ЧМ.?? Я именно про этот говорю, что Роналду оказался психологически и ментально слабым
    Еслиб он рос не только мышцами а ещё и умом то не рисковалбы своей жизнью ради превосходство над Месси, и не влиялибы на него СМИ. Но, имеем то что имеем. Честно его мне очень жалко.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Я об этом ещё до матча писал, что в два напа надо играть сразу, и напа центральных.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 22:44
    Что сейчас движет Роналду ? Тень отца Гамлета, т.е. тень Месси. от которого он не хочет отставать, так как боится, что тогда в его сторону все будут тыкать пальцем и говорить: " Вот смотри, Месси до сих пор играет на высшем уровне, а ты сдулся, как мыльный пузырь". И эти упрёки для него будут хуже горькой редьки.
    trudogolik
    trudogolik
    вчера в 22:34, ред.
    Да скажу банальные слова, за это мы и любим футбол, не деньги и количество звёзд влияют на конечный результат. Наверное, виноват Сантуш , надо было суметь организовать этих игроков, я думаю он уже слишком стар для того чтобы дать результат. Бразильцев с их пижонством абсолютно не жалко, а португальцев , конечно, жалко. Вот в таких играх и проявляются настоящие лидеры и мы видим, что и Фернандеш и Рамуш - игроки ни о чем( класс игрока как раз проявляется когда надо в течении длительного времени играть на высоком уровне стабильно, а не один-два матча), что касается Роналду-ему, видимо, не хватило игровой практики. Конечно, это позор, что такие сборные типа Марокко выходят в полуфинал. Видимо, португальцы уже заранее считали себя победителями.
    SDS_Freeze
    SDS_Freeze ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Да он нулевой .... Так про всю скамейку запасных сказать можно... Они все сидели ... Рон отдыхал))) ну и ты приляг ))))
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 22:32
    А все ждали противостояния Месси с Роналду
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    вчера в 22:30
    Марокко и до финала дойдет))) И с Хорватией автобусами померятся.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 22:29, ред.
    А кто виноват в пропущенном голе ? И почему забегали только после него - по факту выхода модного и Леао ? Что ? Против Марокко после гола вдруг заиграла другая сборная и другой тренер ?

    Виноватых не ищем, а апеллируем фактами - читай мой предыдущий коммент.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Тайм не хватило одолеть Марокко? Виноватых ищем всегда.
    протон
    протон ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Грамотно и мудро сказано
    Гость
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