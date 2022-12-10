Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира, одолев Португалию

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вчера, 19:56

Сборная Марокко одолела команду Португалии в 1/4 финала чемпионата мира (1:0).

Победный гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несери. Команда Марокко на 90+3-й осталась в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален Валид Чеддира.

В полуфинале Марокко сыграет с победителем матча Англии и Франции.