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Сборная Франции переиграла команду Англии и вышла в 1/2 финала мундиаля

сегодня, 00:02
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Англии уступила команде Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира (1:2).

Орельен Тчуамени вывел французов вперед на 17-й минуте. Харри Кейн на 54-й счет сравнял, забив с пенальти. Оливье Жиру на 78-й минуте установил итоговый счет в матче. Кейн мог оформить дубль на 84-й, но мяч после его удара «с точки» пролетел выше ворот.

В полуфинале Франция сыграет с Марокко.

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Все комментарии
K Z
K Z
сегодня в 08:01
Не понимаю почему в Англии нет своих хороших вратарей? Во всех линиях есть отличные игроки,а вратарей как не было своих так и нет. И в этом их беда. Этот вратарь пугало какое то!!!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:00
надеюсь увидеть финал аргентина-франция
K Z
K Z
сегодня в 07:57
Французы выиграли заслуженно. Ветераны здорово помогли. Ну а Мбаппе как был себялюбом так им и остался. Тут трагедия а он одет. Вот бы мароканцы обыграли Францию. Вот уж мы посмеемся от души над этим пугалом. Мусульмане вперёд!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Mark Luik (раскрыть)
сегодня в 07:45
Соглашусь с вами...
Убрав троллинг и радость от того что островитяне едут домой - надо признать они не плохо играли...даже очень неплохо...
Думаю им помешало то что они просто по сетке попали на самую куражистую команду турнира....которая способна их перешагнуть даже без видимых усилий...

"Остров невезения" был есть и будет...
Не было толку с Бекхэмоми,Руни,Лемпарда1 и сейчас..с самым дорогим составом турнира...
Самая дорогая и возможно самая сильная Лига заточена на коллекционировании лучших легионеров мира...мы же помним ещё недавний английский финал ЛЧ где из 22-х игроков вышел лишь 1 англичанин....
По тренерам та же петрушка....
Знаете когда в последний раз АПЛ брал тренер англичанин ???
30 лет назад...
Говард Уилкинсон "Лидс Юнайтед" в сезоне 1991/1992
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:41, ред.
В начале чемпионата мира все раскритиковали Дешама и писали что зачем Старика Жиру взяли в состав. А я Сразу писал что Жиру это талесман удачи для сборной Франции. Правда он на вес матч не тянет но концовке на 15-20 минут изменит результат игры
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:22
Франция с победой,осталочь обыграть Марокко!
adekvat
adekvat
сегодня в 06:50
Франция на мой взгляд по игре главный фаворит. Посмотрим как Марокко даст им сыграть в свой футбол.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 06:20


В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


rhskmz
rhskmz
сегодня в 06:18
Кейн - слабак ! Жиру - сила !
112910415
112910415
сегодня в 06:10
отличный футбол и море всевозможных эмоций !
Mark Luik
Mark Luik ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 04:45
Еще один, ты вообще в футболе не разбираешься, ну серьёзно чел, я как болельщик сб Франции 20 лет скажу, сборная Англия сыграл даже лучше чем франция, пишешь что они бездари, в чем они бездари, сыграли против главного фаворита турнира, атаковали прессинговали, сделали все что смогли, бездарь это ты, а французов такой стиль игры,, именно с такой игрой стали чемпионами
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1
сегодня в 03:53, ред.
Англия проиграла из-за более низкого класса своих игроков относительно французов, что заключалось в неспособности точно завершать атаки на высоких скоростях этой игры. И немного невезения, рикошет для Жиру и промах Кейна с точки. Пикфорд сыграл 50 / 50. В одном моменте спас ( перед второй банкой ), но первый гол его зевок. ИМХО результат закономерен, по игре.
Bullkин
Bullkин
сегодня в 03:40
Не забив левый пенальти в таком матче, Кейн должен автоматически получить звание "джентельмен года"))
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 02:59, ред.
Англия-это бегунки в основном,не более,выезжают только за счет атлетизма,а футбольной мысли-ноль!!!!!!!!!!!!!!Практически 80% атак французов(они не были частыми) были опасными т.к оборона у англичан-ноль тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!Второй пенальти- полный зашквар судьи,тогда надо было давать пенальти 5 минутами раннее и на Жиру !!!!!!!!!!!!!В обоих случаях,мяч не проходил на игрока атаки!!!!!!!!!!

Французы,даже вообще не играя в прессинг,умудрились создать больше моментов(голевых) у ворот соперника!!!!!!!!!!!!!!!!!!Англия-это бездарная сборная,составленная из бегунков в атаке и дырок в защите!!!!!!!!!!!!
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 02:28
Франция заберет этот мундиаль. Даже не играя сегодня блестяще умудрились победить,еще и Мбаппе на полную не дали включиться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:57
За Аргентину топишь ?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 01:40
По качеству футбола самый топовый матч на турнире. По крайне мере захватывало и не было желания выключить, как во всех остальных. Дешам из Гризмана сделал самого себя образца лучших времен по функционалу! Круть!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:29
Я ожидаю от них победы на ЧМ. Я в них верю!
Имея такого гиганта в команде, который раздаёт и забивает, нужно его использовать по максимуму.
Какой может быть плохой день, когда почти полный стадион их болельщиков поют так страстно ради них?)
Вот ради этих болельщиков они обязаны оставить все силы на поле! Выиграть долгожданный кубок мира!!!
протон
протон
сегодня в 01:25
Классным был бы финал без вражеских стран надеюсь на встречу Аргентины и Марокко.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:23
Если раньше у чемпионов мира была традиция не выходить из группы, то сегодня Франция доказывает обратное. Уверенный футбол не смотря на старания Англии. Однозначно фаворит
Знатог
Знатог
сегодня в 01:22
Чето Кейн начудил. Вроде раньше так никогда не бил. Это недостаток класса. А вот Линекер в 1990 забил 2 пенальти Камеруну и вышел в полуфинал. И англичане всёж наиграли на гол с игры.
Знатог
Знатог
сегодня в 01:18
Месси и КОманда имеют реальный шанс стать чемпионами мира.
John 5mith
John 5mith
сегодня в 01:16
Капитан чемпионов мира-98 и тренер чемпионов мира "двадцать лет спустя" продолжает свой путь в вечность.
Обидно что в 2004 и 2016 ему пересекали дорогу мерзкие португальские автобусы. К счастью теперь такого не случится.
Пепс
Пепс ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:13
Льориса бы еще добавил... Норм отстоял
Пепс
Пепс
сегодня в 01:12
Янки гоу хоум.... Прикольный Грилиш на 98 й минуте в розовых бутсах.... И зачем саксам кубок???? Любуйтесь Грилишем 😀😀😀😀😀😀
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:09
Ну так то да, Аргентина тоже была в числе фаворитов, многие считали их главными претендентами. Конечно многих шокировал первый их матч, но дальше у них поперло)
А на счет оборотов.. я бы так не сказал. У них все зациклено на Месси.. у него пока неплохо получается раздавать и забивать, но когда у него будет плохой день, то кто поведёт за собой?
Для меня эта команда загадка, если честно. Я не знаю, что от них ожидать)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 00:51
франки поэтому и фавориты что могут включаться и побеждать на классе. их единственный вылет-от горцев на евро-но такое раз на 100.
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 00:42
отлично, мы идем в полуфинал, еще и встречаемся против Марокко прекрасно, по матчу, амтч прошел в стиле Франций забить и ждать контратаку, забить удалось но контратаковать и увеличить счет нет, матч был валидольным, дсотойно сыграла Англия, в каких то моментах были лучше, всех с победой, жаль за Роналду
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
))) Англичане ничего и не показали, потому как Франция была сильней... причём на порядок.
Пикфорд - единственная причина интриги до конца матча. Если б не воротник англичан, то давно бы "лягушатники" превратили игру в формальное катание ваты (особенно после расстрела Жиру в упор - по центру и удара Рабьо во вратарский угол)

P.S. Про "позорно вылететь" мне особенно понравилось. Англичане по вашему сегодня кому проиграли ? Ю. Корее ?!
azkan
azkan
сегодня в 00:31
На мой взгляд и сб Франции и сб Англии заслуживали победу.
Но удача была на стороне французов. Но кто то должен был уступить.
Англия сыграла один из своих лучших матчей. Но футбол жесток! Поражение всегда больнее, когда играешь хорошо. Особенно когда на последних минутах не забиваешь важный пенальти!
По матчу самый лучший игрок был у французов Гризман и Жиру. У сб Англии Сака.
Отличный футбол мы смотрели. Хороший день! Всем спокойной ночи!
Гость
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