Сборная Франции переиграла команду Англии и вышла в 1/2 финала мундиаля

Сборная Англии уступила команде Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира (1:2).
Орельен Тчуамени вывел французов вперед на 17-й минуте. Харри Кейн на 54-й счет сравнял, забив с пенальти. Оливье Жиру на 78-й минуте установил итоговый счет в матче. Кейн мог оформить дубль на 84-й, но мяч после его удара «с точки» пролетел выше ворот.
В полуфинале Франция сыграет с Марокко.
Трудовая победа, Англия во втором тайме прибавила, можно сказать полностью выключили Мбаппе, но у них есть ещё классные игроки, которые сегодня зарешали.
Мы не знаем, как бы сложился матч, забей Кейн второй пенальти.. но увы, он промахнулся. Для нейтральных болельщиков дополнительное время было идеальным продолжением вечера)
Трудовая победа, Англия во втором тайме прибавила, можно сказать полностью выключили Мбаппе, но у них есть ещё классные игроки, которые сегодня зарешали.
Мы не знаем, как бы сложился матч, забей Кейн второй пенальти.. но увы, он промахнулся. Для нейтральных болельщиков дополнительное время было идеальным продолжением вечера)
Была ли сильнее Франция? На мой взгляд, нет. Но что показали англичане? Да ничего! Надеюсь, после этой игры у федерации Англии откроются глаза по поводу тренера.
Французы прошли заслуженно , но там Марокко, которая их ждала - что-то мне подсказывает, что лягушатников хлопнут в полуфинале (по крайней мере, очень бы хотелось этого).
Изначально не верил в Англию из-за бездарного тренера. Ждем красивого футбола дальше. Всем удачи!
Была ли сильнее Франция? На мой взгляд, нет. Но что показали англичане? Да ничего! Надеюсь, после этой игры у федерации Англии откроются глаза по поводу тренера.
Французы прошли заслуженно , но там Марокко, которая их ждала - что-то мне подсказывает, что лягушатников хлопнут в полуфинале (по крайней мере, очень бы хотелось этого).
Изначально не верил в Англию из-за бездарного тренера. Ждем красивого футбола дальше. Всем удачи!
Но сам матч понравился, это - футбол, который мы любим! Не то, что увидели в матче с участием Марокко.
Но сам матч понравился, это - футбол, который мы любим! Не то, что увидели в матче с участием Марокко.