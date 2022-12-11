Сборная Франции переиграла команду Англии и вышла в 1/2 финала мундиаля

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сегодня, 00:02

Сборная Англии уступила команде Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира (1:2).

Орельен Тчуамени вывел французов вперед на 17-й минуте. Харри Кейн на 54-й счет сравнял, забив с пенальти. Оливье Жиру на 78-й минуте установил итоговый счет в матче. Кейн мог оформить дубль на 84-й, но мяч после его удара «с точки» пролетел выше ворот.

В полуфинале Франция сыграет с Марокко.