Сборная Аргентины огласила стартовый состав на матч с Хорватией

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сегодня, 21:03

Сборная Аргентины назвала стартовый состав на полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре против Хорватии.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис МакАллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Стартовый свисток в поединке прозвучит 13 декабря в 22:00 по московскому времени.