Сборная Аргентины огласила стартовый состав на матч с Хорватией

Сборная Аргентины назвала стартовый состав на полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре против Хорватии.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис МакАллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес.
Стартовый свисток в поединке прозвучит 13 декабря в 22:00 по московскому времени.
Обе команды не захотят рисковать.
Шансы равны, по стилю эти сборные похожи, посмотрим кто пройдёт в финал
Обе команды не захотят рисковать.
Шансы равны, по стилю эти сборные похожи, посмотрим кто пройдёт в финал