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Сборная Аргентины огласила стартовый состав на матч с Хорватией

сегодня, 21:03
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился 1-й тайм

Сборная Аргентины назвала стартовый состав на полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре против Хорватии.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис МакАллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Стартовый свисток в поединке прозвучит 13 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:33
Больше верю , что Аргентина победит , потом ничья и маловероятна победа Хорватов. Но это футбол все может быть....
протон
протон
сегодня в 21:32
Если убрать Месси, то по факту команда относительных ноунеймов
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:19
Хоть бы Паредес не удалился, не может без желтых играть
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 21:09
Мне кажется, что матч будет скучным)
Обе команды не захотят рисковать.
Шансы равны, по стилю эти сборные похожи, посмотрим кто пройдёт в финал
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:04
Будем посмотреть пенальти,или аргентумы решат эту застарелую проблему топ-сборных???
Гость
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