Капелло назвал главную ошибку Пикфорда на ЧМ

Бывший главный тренер сборной Англии назвал главную ошибку вратаря национальной команды на чемпионате мира в Катаре:

Выбор Пикфорда был большой ошибкой. Я не говорю, что первый гол в матче с Францией был пропущен по его вине, но когда он получал мяч, он всегда далеко выбивал его, хотя иногда можно было его разыгрывать.

Мое представление о футболе таково: когда ты можешь играть коротко, ты должен так играть. Если это невозможно или товарищи по команде находятся не в лучшей позиции, тогда нужно делать длинную передачу. Пикфорд же делал длинные передачи постоянно.

Ту же ошибку он допускал и в финале Евро-2020 против сборной Италии на «Уэмбли». Как только Англия повела в счете, они начали разыгрывать длинными передачами через вратаря. Я не понимаю почему.