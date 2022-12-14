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Капелло назвал главную ошибку Пикфорда на ЧМ

вчера, 19:35

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло назвал главную ошибку вратаря национальной команды Джордана Пикфорда на чемпионате мира в Катаре:

Выбор Пикфорда был большой ошибкой. Я не говорю, что первый гол в матче с Францией был пропущен по его вине, но когда он получал мяч, он всегда далеко выбивал его, хотя иногда можно было его разыгрывать.

Мое представление о футболе таково: когда ты можешь играть коротко, ты должен так играть. Если это невозможно или товарищи по команде находятся не в лучшей позиции, тогда нужно делать длинную передачу. Пикфорд же делал длинные передачи постоянно.

Ту же ошибку он допускал и в финале Евро-2020 против сборной Италии на «Уэмбли». Как только Англия повела в счете, они начали разыгрывать длинными передачами через вратаря. Я не понимаю почему.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:40
Он разыгрывал мяч, Капелло поплыл ))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:46
В неудаче Англии виноваты Пикфорд и Кейн.
Гость
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