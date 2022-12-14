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Маккойст: «Месси нельзя сравнивать с Марадоной»

вчера, 19:43

Экс-игрок «Рейнджерс» Алли Маккойст считает, что нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси нельзя сравнивать с Диего Марадоной.

У меня другое мнение. Я считаю, что Марадона выиграл чемпионат в одиночку, их нельзя сравнивать. Является ли Месси одним из самых одаренных футболистов в истории? Безусловно. Он один из самых талантливых игроков, что я видел. Но сравнивать Месси с Марадоной невозможно, потому что они играли в разные эпохи. Они занимались едва ли не разными видами спорта.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
сегодня в 12:05
То, что очевидно для тебя, для других не очевидно.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 09:52
Это твое мнение, что пустословие. А твое мнение меня не волнует нисколечко.
Для остальных же мои слова - лишь напоминание об очевидном.
протон
протон
сегодня в 00:42
Хотим мы этого или нет, но Месси не добился бы и половину того, что Марадона, если бы был на его месте. Ровным счетом как и Марадона бы не добился на месте Лео.
Месси стал Месси именно в Барсе и именно в свое нужное время. Имея свою детскую болезнь во времена Диего, никто бы не поверил в маленького мальчика из Росарио, и в результате Месси прожил бы жизнью обычного больного мальчика. В случае с Диего, против Марадоны был бы сам современный футбол. Нынешние нагрузки, подготовка команд, уровень футболистов, популярность медиа, интернета — все это сыграло бы против художника свободы по имени Диего. Конечно, это все мысли, и чистый имхо.
У каждого была своя эпоха, и в каждой эпохе они были и остаются лучшими.
Baggio R.
Baggio R. ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
вчера в 23:49
Если так уверенно заявляешь, то обоснуй. Иначе это пустословие.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:00
Зачем?
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:31
Месси показал - доказал, что Лучший футболист этого столетия..
Baggio R.
Baggio R. ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
вчера в 20:55
Чем докажешь?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:34, ред.
у Марадоны 491 матч и 259 голов. у Месси 559 матчей и 487 голов и еще столько же наверное голевых пасов. у Марадоны 5 топовых сезонов, у Месси их 13 и до сих пор тащит.
Месси на голову выше Марадоны, зачем их продолжают сравнивать? то что Марадонна выиграл ЧМ забив мяч рукой не ставит его на одну ступеньку с Месси. По количеству голов в топ-лигах Марадонна вообще уровень среднестатистического дна. Просто бегунок который сделал десяток красивых голов.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 20:27
Марадона - мужик. Гном - тряпка.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:06
Про разные эпохи и виды спорта - это точно...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:00
Две легенды. Зачем их сравнивать? Они многим доказали это. Если и сравнивать, то характеры.
minamata
minamata
вчера в 19:48
Месси нельзя сравнивать с Марадоной - Месси гораздо лучше наркомана.
Гость
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