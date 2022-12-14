Маккойст: «Месси нельзя сравнивать с Марадоной»

Экс-игрок «Рейнджерс» Алли Маккойст считает, что нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси нельзя сравнивать с Диего Марадоной.
У меня другое мнение. Я считаю, что Марадона выиграл чемпионат в одиночку, их нельзя сравнивать. Является ли Месси одним из самых одаренных футболистов в истории? Безусловно. Он один из самых талантливых игроков, что я видел. Но сравнивать Месси с Марадоной невозможно, потому что они играли в разные эпохи. Они занимались едва ли не разными видами спорта.
Для остальных же мои слова - лишь напоминание об очевидном.
Для остальных же мои слова - лишь напоминание об очевидном.
Месси стал Месси именно в Барсе и именно в свое нужное время. Имея свою детскую болезнь во времена Диего, никто бы не поверил в маленького мальчика из Росарио, и в результате Месси прожил бы жизнью обычного больного мальчика. В случае с Диего, против Марадоны был бы сам современный футбол. Нынешние нагрузки, подготовка команд, уровень футболистов, популярность медиа, интернета — все это сыграло бы против художника свободы по имени Диего. Конечно, это все мысли, и чистый имхо.
У каждого была своя эпоха, и в каждой эпохе они были и остаются лучшими.
Месси стал Месси именно в Барсе и именно в свое нужное время. Имея свою детскую болезнь во времена Диего, никто бы не поверил в маленького мальчика из Росарио, и в результате Месси прожил бы жизнью обычного больного мальчика. В случае с Диего, против Марадоны был бы сам современный футбол. Нынешние нагрузки, подготовка команд, уровень футболистов, популярность медиа, интернета — все это сыграло бы против художника свободы по имени Диего. Конечно, это все мысли, и чистый имхо.
У каждого была своя эпоха, и в каждой эпохе они были и остаются лучшими.
Месси на голову выше Марадоны, зачем их продолжают сравнивать? то что Марадонна выиграл ЧМ забив мяч рукой не ставит его на одну ступеньку с Месси. По количеству голов в топ-лигах Марадонна вообще уровень среднестатистического дна. Просто бегунок который сделал десяток красивых голов.
Месси на голову выше Марадоны, зачем их продолжают сравнивать? то что Марадонна выиграл ЧМ забив мяч рукой не ставит его на одну ступеньку с Месси. По количеству голов в топ-лигах Марадонна вообще уровень среднестатистического дна. Просто бегунок который сделал десяток красивых голов.