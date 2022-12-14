Маккойст: «Месси нельзя сравнивать с Марадоной»

Экс-игрок «Рейнджерс» считает, что нападающего сборной Аргентины нельзя сравнивать с .

У меня другое мнение. Я считаю, что Марадона выиграл чемпионат в одиночку, их нельзя сравнивать. Является ли Месси одним из самых одаренных футболистов в истории? Безусловно. Он один из самых талантливых игроков, что я видел. Но сравнивать Месси с Марадоной невозможно, потому что они играли в разные эпохи. Они занимались едва ли не разными видами спорта.