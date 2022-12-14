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Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко

вчера, 23:55
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Сборная Франции обыграла Марокко в полуфинальном поединке на ЧМ-2022 со счетом 2:0.

На 5-й минуте встречи счет открыл Тео Эрнандес, а на 79-й Рэндал Коло забил второй мяч в ворота Марокко.

Таким образом, французская команда сыграет в финале турнира против Аргентины. Матч состоится 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 13:54
Но... вспомним 1956 г, 1960 г, 1966 г, 1972 г, 1988 г, 2008 г. - для сборных; клубные успехи. Может быть, я что-то упустил, но это не столь важно. Что-то ведь было, что невозможно просто так взять и выкинуть из истории нашего футбола, и о чём приятно вспомнить. Всё ушло в небытие. Через несколько месяцев возобновится ЧР, а нас снова ждут скандалы, подозрения в коррупции и не только, в общем, весь джентльменский набор. Дожили, что называется, до ручки.
sir_Alex
sir_Alex ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:12
Футбол – не наш вид спорта, в принципе 🤷‍♂️
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 12:28
Как ни странно, но мне показалось, что класс футболистов этих команд одинаков, а в некоторых игровых моментах марокканцы даже превосходили европейцев и в движении, и в технике.
Решающую роль в этом противостоянии сыграл опыт футболистов трехцветных в играх высокого уровня на многих значительных турнирах. Они на практике знали, что надо сделать на поле, чтобы обыграть марокканцев. У последних такого опыта нет. Но команда прекрасная. Вот и приходится порой удивляться, почему где - то "там" , в африканской стране, вырастают футболисты высокого уровня, а где - то "здесь", на территории в десятки раз больше, таковые отсутствуют. Ещё один парадокс "великой" страны под названием Россия.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 10:54
Я согласен, что все лажают. Но Англия все же играла хорошо и это был серьезный матч для Франции тем не менее. Хочется чемпиона, кто победил хотя бы одну -две топовые команды. Поэтому я и хотел чтоб прошла Франция дальше, а не Марокко. Иначе бы это было бы липовое чемпионство у Аргов. А так хоть в финале сыграют с сильнейшей сборной. И посмотрим что из этого у них выйдет
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:47
Ну вот примерно так должен был закончиться матч Португалия-Марокко. Без нервов и на классе. Но Португалии нужно было устроить спектакль.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 08:09
Обязаны выиграть!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 08:08
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 06:56
    Судья уже заряжен?
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ barca200885 (раскрыть)
    сегодня в 06:46
    Сейчас уже и физика!!!!!!!Так уже делается последние года 2 т.к сейчас футбол без хорошей физики,представить невозможно!!!!!!!!!!!!!
    barca200885
    barca200885 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 06:36
    Не знаю насчёт физики, но сколько тренеров не читал и не встречал, все как один говорят, что главное - это техника, а физику можно наработать. Причём сейчас вообще из любой деревяшки можно сделать игрока среднего уровня. А вот таких как Роналдо, Месси, Мбаппе - таких действительно единицы.
    Знатог
    Знатог ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 06:36
    Африка проиграла, Африканция выиграла.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ barca200885 (раскрыть)
    сегодня в 06:28
    Ну не в лигах а странах!!!!!!!!!!Я не так выразился!!!!!!!!!!!!Короче говоря в Европе!!!!!!!!!!!!!!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 06:26
    Марроканцы просто молодцы, бились, как львы, но, для победы над чемпионами мира этого мало. Класс игроков сб. Франции несоизмеримо выше, это и сыграло решающую роль в их победе. Выход африканцев в 1/2 − уже огромное достижение, они могут им гордиться.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 05:50
    Очень жаль, что африканцы проиграли.
    barca200885
    barca200885 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 05:25, ред.
    Не парься и не объясняй, тут для очень многих, что не тренер - физрук, игрок - деревяшка, а команда - победитель, считай отскочила да и со жребием повезло, и вообще кругом заговор либо против Роналдо, либо против Месси.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:24
    бесконечной сказки не бывает
    barca200885
    barca200885 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 05:20
    В каких лигах, какие детские школы? О чём Вы?
    vfthg1
    vfthg1
    сегодня в 04:22
    Я так и не понял в какой форме играли Африканцы ?!?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 03:47
    Франции осталось выиграть финал - пора французу брать ЗМ.
    Бот зануда
    Бот зануда
    сегодня в 03:20


    Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


    Chaumont
    Chaumont
    сегодня в 01:49
    Честно говоря Морокко напоминали Хорватию. Франция ожидаемо в финале. Я и 1% не поставлю на Аргентину.
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 01:36
    Даже если не сделают то Месси без вариантов лучший футболист чм 2022
    Я не его фанат,ты знаешь но то как он влияет сейчас на игру Аргентины это гениально!
    b4233tw68y94
    b4233tw68y94
    сегодня в 00:59
    Я не расист. Просто ржачно что африканская команда гораздо светлее европейской.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 00:42
    Так Франция тоже играла с Польшей и Марокко, согласись, далеко не самые топовые сборные.
    Англия в последнее время прибавляет, но когда они успешно выступали крупных турнирах? Поэтому можно сказать, что и французам повезло со жребием.
    Конечно нам, болельщикам хочется яркой вывески, но команды сами лажаются на ровном месте.. Бразилия достала всех со своими танцами, в итоге вылет.
    Германия больше переживала за права меньшинств, в итоге вылет.
    Испания тупо ватокат, просто игра ниочем! Вылет
    Италия вообще не попала уже на второй ЧМ подряд.
    Но даже без них, этот турнир подарил нам много положительных моментов. Чего хотя бы стоит сегодняшняя атмосфера на стадионе
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    С кем отскочила Аргентина?
    Со жребием в первую очередь.
    Есть топовые сборные, которые были кандидатами на победу на этом турнире, Бразилия, Испания, Англия, никто им по сетке не попался.
    То что они заслуженно победили Австралию, Хорватию, Голландию, это хорошо. Про левые пенки я молчу, и без них бы прошли эти сборные. Просто сам факт, что сборная дошла до финала и ни разу не сыграла с более сильной командой.
    Повезло, что сегодня Франция выиграла. Если б Марокко прошли дальше, то Аргентина так и не сыграла бы совсем ни с кем из топов. И стали бы псевдочемпионами.

    Жребий был благосклонен к ним и это факт. Как и воля случая. Хорваты чудом прошли бразилов , но с Аргентиной показали свой уровень середняка. Крепкого середняка. Ну и нельзя старейшим составом играть так часто, еще и по 120 минут матчи у них были. Это сказалось.

    Голландия вообще самая слабая из всех сборных, что я видел, а наблюдаю за ними я с 1998 года. Никогда еще не было слабее состава. Из топовых игроков пожалуй Ван Дейк только.
    Про Австралию писать не буду.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ kozanostra007bond (раскрыть)
    сегодня в 00:33, ред.
    Я говорил о позиционных атаках в исполнении Марокко!!!!!!!!!!!Читай внимательней!!!!!!!!!!!!Им сегодня французы впервые на ЧМ дали поиграть первым номером и это было ужасно,только проблески с одного фланга ,всё остальное-это реально Химки(в позиционной атаке)!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ А. Ермолов (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    арабов!!!!!!!!!!!!!!!!
    kozanostra007bond
    kozanostra007bond ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    Ага, химки в полуфинале ЧМ, ну да, ну да. Ох уж эти диванные эксперты. Не забудь портфель в школу собрать)
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 00:31
    Это все от школ идет детских!!!!!!!!!!!!У нас готовят еще старенькие ,по методам 20-ти летней давности,а в других лигах,в первую очередь ставят физику,технику и как ни странно ,забыл это слово(когда игрок,владея мячем,должен еще и смотреть на поле и оценивать и не потерять равновесие),а командную игру ставят уже от 18 и уже во взрослых клубах(основа,дубль),а мы все еще по старой методике тренеруем,отсюда и результат!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    Они ожидали, что Месси вылетит из группы, а он вывел сборную в финал, и при чём побил некоторые рекорды, весьма серьёзные! А что им ещё остаётся писать?
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