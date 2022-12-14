Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко

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вчера, 23:55

Сборная Франции обыграла Марокко в полуфинальном поединке на ЧМ -2022 со счетом 2:0.

На 5-й минуте встречи счет открыл , а на 79-й забил второй мяч в ворота Марокко.

Таким образом, французская команда сыграет в финале турнира против Аргентины. Матч состоится 18 декабря в 18:00 по московскому времени.