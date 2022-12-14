Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко

Сборная Франции обыграла Марокко в полуфинальном поединке на ЧМ-2022 со счетом 2:0.
На 5-й минуте встречи счет открыл Тео Эрнандес, а на 79-й Рэндал Коло забил второй мяч в ворота Марокко.
Таким образом, французская команда сыграет в финале турнира против Аргентины. Матч состоится 18 декабря в 18:00 по московскому времени.
Французов же поздравляю с победой и выходом в финал! Второй финал подряд! Будет ли вторая победа подряд, узнаем через пару дней!
Французов же поздравляю с победой и выходом в финал! Второй финал подряд! Будет ли вторая победа подряд, узнаем через пару дней!
Но, приз зрительских симпатий получает Марокко! Болельщики этой сборной могут гордиться своими игроками, они на протяжении всего турнира бились за каждый см. Я на счет них был неправ, думал, что победа над Испанией была случайностью.. сегодня они заставили отбиваться даже чемпионов мира! Браво)
Теперь ждем финал) вывеска отличная. Французы фавориты, но в финале может случиться все что угодно)
Но, приз зрительских симпатий получает Марокко! Болельщики этой сборной могут гордиться своими игроками, они на протяжении всего турнира бились за каждый см. Я на счет них был неправ, думал, что победа над Испанией была случайностью.. сегодня они заставили отбиваться даже чемпионов мира! Браво)
Теперь ждем финал) вывеска отличная. Французы фавориты, но в финале может случиться все что угодно)