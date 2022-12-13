Экс-тренер «Челси» сделает из сборной Англии немецкую машину. В команде готовятся к уходу Саутгейта

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вчера, 19:04

Есть два кандидата.

Очередной чемпионат мира не стал для сборной Англии спасением от статуса неудачников. При достаточно сильном составе «три льва» не могут завоевать даже бронзу мирового первенства. Тянется это не один десяток лет. И как следствие, появляются мысли, что время главного тренера Гарета Саутгейта в национальной команде подходит к концу.

Обыграть сборную Франции должно было стать делом принципа

И дело даже не в том, что это была бы красивая история. Сами игроки англичан отмечали, что им не хватало силы духа, чтобы всерьез претендовать на чемпионство. Защитник команды Харри Магуайр после вылета с ЧМ -2022 отмечал:

Я думаю, что самое трудное для меня — это принять своё разочарование. Причина в том, что мы верили, что способны выиграть турнир. И это не высокомерие. Было ещё пять или шесть команд, которые думали точно так же. Менталитет внутри нашей команды изменился, что очень важно. У нас действительно талантливый коллектив, и я думаю, что у нас ещё будут возможности.

Англичане говорили, что ментально окрепли достаточно, чтобы пройти дальше, чем обычно. Но слова еще надо было подкрепить делом. И поединок с действующими чемпионами мира для этой цели подходил как никакой другой. Как мы видим, «три льва» со своим испытанием не справились – дважды пропускали, в первый раз смогли сравнять. А во второй – на последних минутах, под гул трибун – не реализовали пенальти.

Саутгейт размышляет о своем месте в сборной

Все-таки дух победителей он своим подопечным привить так и не смог. За два розыгрыша чемпионата мира англичане обыгрывали в плей-офф Колумбию, Швецию, Сенегал, однако в любом статусном поединке терпели поражение. В России был шанс впервые за 52 года выйти в финал – не совладали с Хорватией. Оставалась возможность получить бронзу – проиграли Бельгии. Теперь вот не выдержали ритуал очищения в виде матча со сборной Франции.

При Саутгейте англичане стали крайне прагматичной командой. Менеджер максимально упрощает игру, не любит рисковать, подстраивается под соперника (последнее на уровне сборных может играть и в плюс). Это отрезает путь к старту, например, Тренту Александеру-Арнольду. Футболист «Ливерпуля» неудобен Гарету из-за его манеры игры – защитник привык действовать в треугольнике с восьмеркой и вингером мерсисайдцев, смещаться с фланга. Однако наставник англичан не способен задать аналогичную гибкость сборной, поэтому талантливый оборонец для него несет больше рисков, чем пользы. При этом не видно, чтобы Саутгейт предпринимал какие-то шаги по интеграции Трента в основу «трех львов».

Прагматичность главного тренера вызывала бы меньше вопросов, если бы они не дополнялись вопросами кадровыми. Если сборная Англии играет в прагматичный футбол, почему не было на ЧМ Криса Смоллинга? Центрбек прекрасно понимает оборонительную концепцию, так как имеет обширный опыт работы с Жозе Моуриньо. Почему не вызвали Фикайо Томори? Магуайр был не в лучшей форме, так что наличие защитника «Милана» в разы облегчало бы ситуацию.

Все это приводит к тому, что мелкие нюансы мешают англичанам встать в ряд с теми же французами. Уже и сам Саутгейт сомневается, стоит ли ему тренировать национальную команду дальше:

В моей голове сейчас много противоречивых мыслей, поэтому я хочу быть уверенным в том, что решение остаться будет правильным. Мне тяжело было справиться со своими эмоциями после нескольких последних турниров на протяжении некоторого количества недель. Я хочу принять правильное решение. Я хочу быть уверенным, что оно будет правильным, если я решу остаться. Или оно будет правильным, если я решу уйти. Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Как и в ближайшие несколько дней.

В числе кандидатов – два экс-наставника клубов АПЛ

Команде неопределенность с будущим главного тренера не идет на пользу. Сейчас хотя бы есть время, чтобы проанализировать возможные варианты, однако дальше необходимо начинать подготовку к следующим турнирам.

В футбольной ассоциации Англии, видимо, это понимают. Уже приступили к поиску альтернатив Саутгейту – и уже есть первые подробности. Вероятно, функционеры в выборе потенциального наставника искали специалистов, которые знакомы с английским рынком — первыми в списке кандидатов на пост тренера «трех львов» называются менеджеры, уже работавшие в АПЛ . Речь о немецком специалисте Томасе Тухеле и аргентинце Маурисио Почеттино.

Оба возглавляли гранды Премьер-Лиги, так что уже знакомы с некоторыми игроками сборной. В активе Почеттино – 5 лет стажа в «Тоттенхэме», финал Лиги чемпионов и знакомство с Харри Кейном.

Тухель всего год отработал в «Челси», зато как! Создал машину по добыванию титулов, стремительно выиграл ЛЧ . Отставка последовала из-за разногласий с новым руководством и владельцами – те хотели своего человека, поэтому при первом удобном случае назначили Грэма Поттера. 49-летний немец хорошо знаком с качествами Риса Джеймса, Бенжамина Чилуэлла, Маунта, Галлахера, успел поработать со Стерлингом.

По последним инсайдам, в сборной Англии ожидают окончательного решения Гарета Саутгейта. В случае его ухода у руля национальной команды, скорее всего, встанет Тухель.