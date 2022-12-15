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Бензема проводит первый матч за «Реал» после травмы

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:59
Извини, но я люблю футбол больше этих экспертов, это факт. Я за футбол, за систему, не за цифры одного человека
Gelious
Gelious ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 17:41
Из громких имен только Аргентине помогали пока, да. И это еще ВАР есть.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:31
В слаженности решений "многих" экспертов и арбитров то и сама проблема. Безотносительно Роналду. Касательно сб. Аргентины и в частности Месси.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
Уже очень весело. Два наступа марокканскими шипами вчера без карточек. Еще пара эпизодов там чуть менее травмоопасных, раз на Гризмане раз на Мбаппе, но тоже вполне себе.
Что ж будет в финале? Хохма с пенальти в ворота французов?
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 17:16
Индивидуальные награды по части балласта. Месси больше волнует командные успехи.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:15
Уже высказались многие эксперты и арбитры, что пенальти Аргентины все по делу. А вот ФИФА признала, что португальские липовые. Если для тебя мнение экспертов пустой звук, разговаривать не о чем
Gelious
Gelious ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:12
На самом деле так забавно, что даже в прошлом матче лучшего игрока дали не АЛьваресу, а Месси. Как могут тащат. Но смотреть зато весело.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:06
никто же Месси не претит присовокуплять успехи сборной, судейские по большей части
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 17:04
Решение не ехать на ЧМ принимал он сам, в полне правильное, так как не хотел быть травмированной обузой для команды. И выход Франции в финал в полне доказывает правильность поступка Бензема.

С другой стороны, не брать вместо него другого Напа решил Дешам, рискнул, но опять-таки риск оправдал себя, команда и без одного запасного Напа в финале.

А медаль это как подарок для Бензема, и возможность войти в историю как победитель ЧМ без участия. Нормально.
adekvat
adekvat
вчера в 16:56
Неоднозначный год для него получился, золотой мяч получил, из за травмы ЧМ пропустил.
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:48
Если он не нужен был бы Дешаму, его исключили бы из заявки, а на его место взяли бы другого. Но Дешам сам заявил, что медаль он получит. Зачем Дешаму не вызывать игрока и при этом давать ему медаль?
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:45
Меньше слов больше дела, пожелаем ему удачи!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:37
    konst19
    konst19
    вчера в 16:25
    К финалу подъедет
    KnowSoccer
    KnowSoccer
    вчера в 16:04
    Странно, на ЧМ сыграть не может, а за Реал может. Почти уверен, что если не в старте, так с замены появится в финале. Лучше бы второе, Жиру в порядке. А если будут гореть, то бросить в огонь Бензема. Все-таки он чисто на опыте может вытащить
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    вчера в 15:48
    Бензема делает то что обязан по контракту.
    В том числе следует показаниям медицинского штаба.
    Если б он сам решал конечно не отказался бы быть среди команды в Катаре.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:17
    То есть игроки сборной выигрывают, а этот просто примажется к их победе? Конечно, полноценный матч играть не сможет, но мог бы на 10-20 минут выйти на поле, как Дибала. Хоть какая-то помощь. Игрокам сборной должно быть обидно
    Djebrael
    Djebrael
    вчера в 15:05
    Лучше бы на ЧМ приехал, на скамейке посидел и поддержал своих... все равно медальку получит
    gd6u862vj75h
    gd6u862vj75h
    вчера в 15:03
    А говорили, что на ЧМ может сыграть.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:03
    Это хорошая новость - пускай набирает форму.
    Гость
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