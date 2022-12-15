Бензема проводит первый матч за «Реал» после травмы

Сегодня «Реал» проводит товарищеский матч против «Леганеса».
В игре участвует нападающий Карим Бензема, который восстановился от травмы, полученной перед началом чемпионата мира.
Сегодня «Реал» проводит товарищеский матч против «Леганеса».
В игре участвует нападающий Карим Бензема, который восстановился от травмы, полученной перед началом чемпионата мира.
С другой стороны, не брать вместо него другого Напа решил Дешам, рискнул, но опять-таки риск оправдал себя, команда и без одного запасного Напа в финале.
А медаль это как подарок для Бензема, и возможность войти в историю как победитель ЧМ без участия. Нормально.
С другой стороны, не брать вместо него другого Напа решил Дешам, рискнул, но опять-таки риск оправдал себя, команда и без одного запасного Напа в финале.
А медаль это как подарок для Бензема, и возможность войти в историю как победитель ЧМ без участия. Нормально.