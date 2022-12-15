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В сборной Франции подозрения на вирус

вчера, 20:46
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

В сборной Франции предпринимают меры предосторожности из-за подозрений на вирус.

Помимо Адриена Рабьо и Дайотчанкуля Упамекано, пропускавших полуфинальный матч против Марокко (2:0) из-за простуды, на скамейке запасных остался Кингсли Коман.

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам объяснил это плохим самочувствием нападающего. Позже он объяснил случаи болезни в сборной Франции работой кондиционеров, однако отметил, что были приняты меры предосторожности:

Мы не беспокоимся. Температура в Дохе в последние несколько дней стала ниже, а кондиционеры работают на полную мощность...

У некоторых температура, и мы осторожны. Это может быть вирус, и игроки под нагрузками могут быть чувствительны к нему. Мы приняли меры предосторожности с Упамекано и Рабьо.

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени добавил:

Какие меры мы предпринимаем? Мы ведем себя осторожнее, у нас везде стоит антисептик.

Мы надеемся, что все останутся здоровы к следующей игре. Это финал, и мы хотим показать все наши сильные стороны.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:19
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:15
Антисептик унутрь кондишина.
Futurista
Futurista
вчера в 20:49
Рецепт простой...кондишн выкл....антисептик унутрь...
Гость
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