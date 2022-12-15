В сборной Франции подозрения на вирус

В сборной Франции предпринимают меры предосторожности из-за подозрений на вирус.

Помимо и , пропускавших полуфинальный матч против Марокко (2:0) из-за простуды, на скамейке запасных остался .

Главный тренер французской сборной объяснил это плохим самочувствием нападающего. Позже он объяснил случаи болезни в сборной Франции работой кондиционеров, однако отметил, что были приняты меры предосторожности:

Мы не беспокоимся. Температура в Дохе в последние несколько дней стала ниже, а кондиционеры работают на полную мощность...

У некоторых температура, и мы осторожны. Это может быть вирус, и игроки под нагрузками могут быть чувствительны к нему. Мы приняли меры предосторожности с Упамекано и Рабьо.