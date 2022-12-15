В сборной Франции подозрения на вирус

В сборной Франции предпринимают меры предосторожности из-за подозрений на вирус.
Помимо Адриена Рабьо и Дайотчанкуля Упамекано, пропускавших полуфинальный матч против Марокко (2:0) из-за простуды, на скамейке запасных остался Кингсли Коман.
Главный тренер французской сборной Дидье Дешам объяснил это плохим самочувствием нападающего. Позже он объяснил случаи болезни в сборной Франции работой кондиционеров, однако отметил, что были приняты меры предосторожности:
Мы не беспокоимся. Температура в Дохе в последние несколько дней стала ниже, а кондиционеры работают на полную мощность...
У некоторых температура, и мы осторожны. Это может быть вирус, и игроки под нагрузками могут быть чувствительны к нему. Мы приняли меры предосторожности с Упамекано и Рабьо.
Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени добавил:
Какие меры мы предпринимаем? Мы ведем себя осторожнее, у нас везде стоит антисептик.
Мы надеемся, что все останутся здоровы к следующей игре. Это финал, и мы хотим показать все наши сильные стороны.