Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Эвра: «Не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру»

вчера, 18:20

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра поделился своим мнением о нападающем Португалии Криштиану Роналду.

Я желал всего наилучшего Роналду на чемпионате мира. Очень обидно не выходить в стартовом составе сборной, особенно для Криштиану. Возможно, это был его последний шанс на мировых первенствах.

У него была мечта – выиграть мундиаль с Португалией, но теперь эта мечта разбита. Я не буду удивлен, если Роналду завершит карьеру.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дембеле: «Мы не боимся вируса»
Сегодня, 13:40
Жиньяк: «Я француз, но хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ»
Сегодня, 13:07
Дешам: «Некоторые французы тоже бы хотели, чтобы Месси выиграл ЧМ»
Сегодня, 12:44
Дешам прокомментировал возможное участие в финале Бензема
Сегодня, 12:43
Гендиректор Суперлиги: «Проект не мёртв, а жив. Клубы хотят изменений»
Сегодня, 12:19
Шевченко поддержал Кейна после незабитого пенальти на ЧМ
Сегодня, 11:45
Сортировать
Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист ответ cxhevtzgh9fk (раскрыть)
вчера в 22:05
В МС его никто не звал... МС это уже давно подтвердил...
cxhevtzgh9fk
cxhevtzgh9fk ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 21:11
Ошибкой было приходить в МЮ, где взялся сер дал плохой совет,в МС было бы все по другому
cska1948
cska1948
вчера в 20:01
"...Я не буду удивлен, если Роналду завершит карьеру."
-------------
Это было бы самым разумным решением Рона. Если он не примет такого решения, то уходить из футбола он будет под свист и хохот некогда любивших его болельщиков.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:20
Он ещё всех денег не заработал, останется.
Elliada
Elliada
вчера в 18:58
Самолюбие не позволит уйти, а стоило бы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:44
Павлин не уходит его съедают, когда надоедает.
Не уйдет он. Сильная любовь к себе все сделает. Эта болезнь уже. Он заболел давно когда 100 раз проходя мимо зеркала, он 100 раз смотрел на себя любуясь. Эта привычка осталась. Во время матча его глаза ищут себя. Показывают его, или нет.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:40, ред.
Он её уже завершил ... Всё "сделав" для этого за последние полгода... Но он этого ещё не понимает... Поэтому и дальше будет "завершать"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:24
Нет, он ещё не все деньги заработал...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:23
Да нет,ему еще можно поиграть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 