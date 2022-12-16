Эвра: «Не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру»

Экс-защитник сборной Франции поделился своим мнением о нападающем Португалии .

Я желал всего наилучшего Роналду на чемпионате мира. Очень обидно не выходить в стартовом составе сборной, особенно для Криштиану. Возможно, это был его последний шанс на мировых первенствах.

У него была мечта – выиграть мундиаль с Португалией, но теперь эта мечта разбита. Я не буду удивлен, если Роналду завершит карьеру.