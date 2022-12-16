Эвра: «Не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру»

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра поделился своим мнением о нападающем Португалии Криштиану Роналду.
Я желал всего наилучшего Роналду на чемпионате мира. Очень обидно не выходить в стартовом составе сборной, особенно для Криштиану. Возможно, это был его последний шанс на мировых первенствах.
У него была мечта – выиграть мундиаль с Португалией, но теперь эта мечта разбита. Я не буду удивлен, если Роналду завершит карьеру.
-------------
Это было бы самым разумным решением Рона. Если он не примет такого решения, то уходить из футбола он будет под свист и хохот некогда любивших его болельщиков.
-------------
Это было бы самым разумным решением Рона. Если он не примет такого решения, то уходить из футбола он будет под свист и хохот некогда любивших его болельщиков.
Не уйдет он. Сильная любовь к себе все сделает. Эта болезнь уже. Он заболел давно когда 100 раз проходя мимо зеркала, он 100 раз смотрел на себя любуясь. Эта привычка осталась. Во время матча его глаза ищут себя. Показывают его, или нет.
Не уйдет он. Сильная любовь к себе все сделает. Эта болезнь уже. Он заболел давно когда 100 раз проходя мимо зеркала, он 100 раз смотрел на себя любуясь. Эта привычка осталась. Во время матча его глаза ищут себя. Показывают его, или нет.