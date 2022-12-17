Комментатор Трушечкин: «Все в Катаре привыкли к отсутствию пива»

Комментатор Роман Трушечкин высказался о том, можно ли на чемпионате мира обойтись без пива.

Когда Инфантино говорил: дескать, несколько дней спокойно без пива проживёте — никто ему не верил. Но, оказалось, и правда: все привыкли. Для тех, кто нет — масса мест, где можно выпить. Пусть ценник и кусается.

Здесь много болельщиков, скажем, из Марокко. Они привыкли быть весёлыми, не употребляя ничего. При этом ведут себя естественно, танцуют и поют, курят кальяны — ощущение праздника есть, пусть и своеобразное.