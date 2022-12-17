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Комментатор Трушечкин: «Все в Катаре привыкли к отсутствию пива»

сегодня, 10:44

Комментатор Роман Трушечкин высказался о том, можно ли на чемпионате мира обойтись без пива.

Когда Инфантино говорил: дескать, несколько дней спокойно без пива проживёте — никто ему не верил. Но, оказалось, и правда: все привыкли. Для тех, кто нет — масса мест, где можно выпить. Пусть ценник и кусается.

Здесь много болельщиков, скажем, из Марокко. Они привыкли быть весёлыми, не употребляя ничего. При этом ведут себя естественно, танцуют и поют, курят кальяны — ощущение праздника есть, пусть и своеобразное.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 13:42, ред.
Пиво это разве про пьянство? Где мои 17 лет, когда меня пиво убирало...
Пива надо выжрать какое-то совершенно безобразное количество, чтоб быть бухим. Это вообще не про это история
Futurista
Futurista
сегодня в 11:00
Ребята из Марокко знают что добавлять в кальяны чтобы было весело...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:48
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