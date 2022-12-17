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Дешам прокомментировал возможное участие в финале Бензема

сегодня, 12:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на вопрос о возможном участии нападающего Карима Бензема в финале чемпионата мира:

Вы общаетесь с иностранными журналистами? Если не отвечу, вы скажете, что я злой.

У нас есть игроки, которые ранее получили травмы. Карим — один из них. Последним, кто получил травму, был Лукас Эрнандес. С тех пор у меня есть 24 игрока, которыми я должен управлять. Задавать вопрос по отношению к этим игрокам, мягко говоря, некрасиво, если не сказать больше. Состав здесь. Я не занимаюсь приглашениями игроков, бывших игроков или травмированных игроков. Я не знаю, кто там будет.

Изначально у нас была один состав, и, судя по тому, что произошло, мы потеряли троих, с Нкунку на старте. Они были частью начала турнира. Завтра игроков будет 24.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:26
Если Бензема и выйдет на поле, то только на замену на несколько минут в конце матча. Объяснение тому, что не с первых минут, простое: Дешама никто не поймёт, если кто-то, кто участвовал во всех матчах и привёл команду к финалу, матч начнёт на скамейке. Тренер сам прекрасно это понимает, поэтому с первых минут игру начнут "старички".
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 13:25
Замысловатый ответ... мутный, я бы сказал...
Любoмир
Любoмир
сегодня в 13:03
Думаю, нет смысла его дергать на игру.... хотя может и на лавочке посидеть:)))
Гость
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