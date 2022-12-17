Дешам: «Некоторые французы тоже бы хотели, чтобы Месси выиграл ЧМ»

Главный тренер сборной Франции высказался о предстоящем финале ЧМ -2022 с Аргентиной.

Есть непредвиденные обстоятельства, ситуации, к которым мы должны адаптироваться. Мы сделали всё для того, чтобы завтра сыграть этот матч против Аргентины. Каждому по-своему пришлось справляться с определёнными непростыми ситуациями. При подготовке к такому поединку важно сохранять спокойствие. Финал чемпионата мира это не только сама игра, но ещё и особенное событие. Знаю, что и аргентинцы, и некоторые французы хотели бы победы Месси на чемпионате мира.