Дешам: «Некоторые французы тоже бы хотели, чтобы Месси выиграл ЧМ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 с Аргентиной.
Есть непредвиденные обстоятельства, ситуации, к которым мы должны адаптироваться. Мы сделали всё для того, чтобы завтра сыграть этот матч против Аргентины. Каждому по-своему пришлось справляться с определёнными непростыми ситуациями. При подготовке к такому поединку важно сохранять спокойствие. Финал чемпионата мира это не только сама игра, но ещё и особенное событие. Знаю, что и аргентинцы, и некоторые французы хотели бы победы Месси на чемпионате мира.
Месси тоже к Этому стремится..
Месси тоже к Этому стремится..