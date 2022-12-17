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Дешам: «Некоторые французы тоже бы хотели, чтобы Месси выиграл ЧМ»

сегодня, 12:44
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 с Аргентиной.

Есть непредвиденные обстоятельства, ситуации, к которым мы должны адаптироваться. Мы сделали всё для того, чтобы завтра сыграть этот матч против Аргентины. Каждому по-своему пришлось справляться с определёнными непростыми ситуациями. При подготовке к такому поединку важно сохранять спокойствие. Финал чемпионата мира это не только сама игра, но ещё и особенное событие. Знаю, что и аргентинцы, и некоторые французы хотели бы победы Месси на чемпионате мира.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:36
Заветная мечта каждого футболиста мира - стать Чемпионом.
Месси тоже к Этому стремится..
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 13:22
Неужто сольют игру ради гнома???😱
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:07
Не стоило бы тренеру Франции давать такие комментарии,предчувствие подтверждается что там наверху уже всё решили
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:57
Болеют не за свою команду.
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