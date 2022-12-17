Тренер Саудовской Аравии рассказал, как играть против Аргентины и Месси

Французский тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар, чья команда обыграла аргентинцев в 1-м туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1, рассказал, как играть против Аргентины и их нападающего Лионеля Месси:
Мы сосредоточились не конкретно на Месси, а на нем как на части аргентинской команды. Нужно рассматривать его в этом контексте, чтобы проанализировать его зону влияния, чтобы увидеть, как мячи доходят до него.
Прежде всего, необходимо прессинговать Родриго де Пауля, который, на мой взгляд, является одним из лучших в составе аргентинцев. Это один из самых полезных игроков, который создает Месси комфортные условия на поле. Де Пауль важен, потому что многое компенсирует на правом фланге, и его битвы на поле освобождают Месси от многих задач. Когда они теряют мяч, де Пауль оказывается рядом, чтобы оградить Лео от работы в обороне.
Когда мяч потерян, другие работают за Лионеля. Я не вникаю в маленькие секреты Скалони, но он освободил его от всей этой работы. Когда они играют сзади вчетвером, у них есть три полузащитника, которые усердно работают, чтобы сразу же снабдить мячом Месси. Они тут же ищут Лионеля пасом.
Энцо Фернандес и Алексис МакАллистер проделывают огромную работу на левом фланге при игре в обороне. Паредес много работает в центре.
Все это делается с целью разгрузить связку де Пауля и Месси справа. Также в этом помогает Хулиан Альварес, что мы особенно отчетливо увидели в матче с Хорватией.
Закрыть де Пауля — это один из ключей к победе над Аргентиной. Я знал Родриго раньше, но он потряс меня своим впечатляющим объемом работы на этом турнире.
Нашим приоритетом было закрыть эту ось в игре аргентинцев на правом краю. Я задействовал свой левый фланг и, по крайней мере, одного полузащитника. Более того, именно его я тряс в перерыве в раздевалке. Он часто был слишком далеко от Месси, а нужно накрывать его сразу же, когда он получает мяч. Вот тут-то ты и должен наброситься на него! В 35 метрах от ворот. У него не должно быть свободы.
Аргентина не так часто использует глубину. Это скорее команда, владеющая мячом, которая в основном будет атаковать через центр с помощью Месси. Он начинает со своего правого фланга, чтобы быстро переориентироваться и опасно ворваться, но Франция может ответить на это с помощью Рабьо и Тчуамени.
Все зависит от конкретных условий и даже внимательности здесь и сейчас, но манера игры шахматистов у каждого своя, в целом дебют всегда будет похожим на предыдущий в большей мере, но дальше все может быть по другому.
Этот совет может иметь ценность, но теперь Скалони знает это, хотя перестроить игру будет сложно до финала ЧМ.
Наверное тут больше ответ, чем совет как обыграть сборную Аргентины.
Можно дать еще один приватный совет Дешаму, тогда он заценит. Хотя Дешам чемпион Мира, но все равно будет приятно.
Все зависит от конкретных условий и даже внимательности здесь и сейчас, но манера игры шахматистов у каждого своя, в целом дебют всегда будет похожим на предыдущий в большей мере, но дальше все может быть по другому.
Этот совет может иметь ценность, но теперь Скалони знает это, хотя перестроить игру будет сложно до финала ЧМ.
Наверное тут больше ответ, чем совет как обыграть сборную Аргентины.
Можно дать еще один приватный совет Дешаму, тогда он заценит. Хотя Дешам чемпион Мира, но все равно будет приятно.