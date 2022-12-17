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Тренер Саудовской Аравии рассказал, как играть против Аргентины и Месси

вчера, 15:54
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Французский тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар, чья команда обыграла аргентинцев в 1-м туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1, рассказал, как играть против Аргентины и их нападающего Лионеля Месси:

Мы сосредоточились не конкретно на Месси, а на нем как на части аргентинской команды. Нужно рассматривать его в этом контексте, чтобы проанализировать его зону влияния, чтобы увидеть, как мячи доходят до него.

Прежде всего, необходимо прессинговать Родриго де Пауля, который, на мой взгляд, является одним из лучших в составе аргентинцев. Это один из самых полезных игроков, который создает Месси комфортные условия на поле. Де Пауль важен, потому что многое компенсирует на правом фланге, и его битвы на поле освобождают Месси от многих задач. Когда они теряют мяч, де Пауль оказывается рядом, чтобы оградить Лео от работы в обороне.

Когда мяч потерян, другие работают за Лионеля. Я не вникаю в маленькие секреты Скалони, но он освободил его от всей этой работы. Когда они играют сзади вчетвером, у них есть три полузащитника, которые усердно работают, чтобы сразу же снабдить мячом Месси. Они тут же ищут Лионеля пасом.

Энцо Фернандес и Алексис МакАллистер проделывают огромную работу на левом фланге при игре в обороне. Паредес много работает в центре.

Все это делается с целью разгрузить связку де Пауля и Месси справа. Также в этом помогает Хулиан Альварес, что мы особенно отчетливо увидели в матче с Хорватией.

Закрыть де Пауля — это один из ключей к победе над Аргентиной. Я знал Родриго раньше, но он потряс меня своим впечатляющим объемом работы на этом турнире.

Нашим приоритетом было закрыть эту ось в игре аргентинцев на правом краю. Я задействовал свой левый фланг и, по крайней мере, одного полузащитника. Более того, именно его я тряс в перерыве в раздевалке. Он часто был слишком далеко от Месси, а нужно накрывать его сразу же, когда он получает мяч. Вот тут-то ты и должен наброситься на него! В 35 метрах от ворот. У него не должно быть свободы.

Аргентина не так часто использует глубину. Это скорее команда, владеющая мячом, которая в основном будет атаковать через центр с помощью Месси. Он начинает со своего правого фланга, чтобы быстро переориентироваться и опасно ворваться, но Франция может ответить на это с помощью Рабьо и Тчуамени.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:57
Неужто к 35 году жизни Месси тренеры научились играть против него? Не поверю)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:25
Эксперт после одного матча.
adekvat
adekvat
вчера в 21:03
Раз в год и палка стреляет. Такой анализ провел как будто всю жизнь со своими командами Аргентину объигрывал.
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:29
Аргентинцы должны все это учесть. Французы тоже что-нибудь придумают, и совместными усилиями обеих сборных, возможно, получится остановить Лионеля.
Deville
Deville
вчера в 19:54
если бы победа над аргентиной еще помогла выйти из группы, можно было о чем то болтать, а так заняли 4 место, хвалится тут не чем.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 19:22
Все знают как играть против Месси, но мало кто умеет играть против Месси.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:58, ред.
Много слов... Забыл ещё сказать про те голы, которые были забиты из офф-сайда на тоненького, а один так вообще защитывать надо было... Это просто был случай недооценки соперника со стороны аргов, да фарт от саудитов.. Не более... Месси об этом говорил...Тяжело всегда настроиться на аутсайдера ..
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:51
Рейньер имеет право раздавать советы. Все-таки он единственный на этом ЧМ, кто сумел обыграть Аргентину. Но Скалони уже сделал выводы из того матча и перестроил игру. К финалу он приготовил три разных схемы. Если игра не будет получаться, то Лионель просто перестроит команду. Он умеет подстраиваться под соперника и показал себя тактически гибким тренером. А вот сможет ли чем-то удивить Дешам? Пока что игра его команды не впечатляет на этом турнире.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:09
Балабол,Месси будет играть так как он играет и забьет
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:57
В 1990 году Аргентина тоже проиграл первый матч сборной Камеруна . Потом финале Аргентина проиграл Германии надеюсь это не традиция
протон
протон
вчера в 17:47
Месси надо накрывать уже в тоннеле при выходе на поле. А если вышел на поле, то пиши пропало.
Потому как Месси это МЕССИЯ!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 17:40
После 1 тура и этого поражения сборная Аргентины проделала большой путь и наверняка сделала много поправок в игре, так что действовать по шаблону той самой игры в 1 туре будет глупо
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 16:39, ред.
Футбольная тактика как шахматы, одна партия не может быть похожа на другую.
Все зависит от конкретных условий и даже внимательности здесь и сейчас, но манера игры шахматистов у каждого своя, в целом дебют всегда будет похожим на предыдущий в большей мере, но дальше все может быть по другому.
Этот совет может иметь ценность, но теперь Скалони знает это, хотя перестроить игру будет сложно до финала ЧМ.
Наверное тут больше ответ, чем совет как обыграть сборную Аргентины.
Можно дать еще один приватный совет Дешаму, тогда он заценит. Хотя Дешам чемпион Мира, но все равно будет приятно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:36, ред.
Остановить Месси могут немногие и среди них был российский Рубин. Я помню это интервью КББ, что его персонально никто не держал. Игроки Рубина передавали его друг, другу. Та Барселона была сильнейшей с Хави, Иньесте, с Ибрагимовичем. Дважды рубиновые сделали это. Победив в гостях и дома сыграв вничью. Это была ЛЧ. Здесь ЧМ. Огромный опыт самого Месси, его такое же колоссальное желание победить, стать ЧМ делают его другим. Он и команда будут заряженными, и они понимают, что такого шанса для многих больше не будет.
112910415
112910415
вчера в 16:19
всё грамотно расписал,
но универсального решения нет !
Elliada
Elliada
вчера в 16:12
Говорит так, как будто постоянно Месси обыгрывал. 1 раз проиграть может любая команда любой команде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:09
Теперь впору мастер-классы давать
Платные...
Futurista
Futurista
вчера в 16:06
Рассказал...не показал)...

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:01
желаю здоровья Месси в этом матче, и даже скажу почему.
Финал 2016 все хорошо помнят, тогда Пайе влетел в колено опорной ноги Роналду и это была чистейшая прямая красная карточка, но даже фола не свистнул предвзятый рефери. Хотя какая карточка, самым страшным стала серьезная травма Роналду.
Поэтому желаю сегодня здоровья каталонцу
drug01
drug01
вчера в 15:58
Многие хотели успешно против его сыграть, однако он есть Месси!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:58
Ох ни чего себе наглядное пособие по игре против Аргентины и Месси!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:57
Всё это только теория . А один раз то что получилось, так и палка раз в год может выстрелить.
shlomo
shlomo
вчера в 15:57
Ну все... теперь будет написано учебное пособие "как играть против Месси"...:))))
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