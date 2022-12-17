Тренер Саудовской Аравии рассказал, как играть против Аргентины и Месси

Французский тренер сборной Саудовской Аравии , чья команда обыграла аргентинцев в 1-м туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1, рассказал, как играть против Аргентины и их нападающего :

Мы сосредоточились не конкретно на Месси, а на нем как на части аргентинской команды. Нужно рассматривать его в этом контексте, чтобы проанализировать его зону влияния, чтобы увидеть, как мячи доходят до него.

Прежде всего, необходимо прессинговать Родриго де Пауля, который, на мой взгляд, является одним из лучших в составе аргентинцев. Это один из самых полезных игроков, который создает Месси комфортные условия на поле. Де Пауль важен, потому что многое компенсирует на правом фланге, и его битвы на поле освобождают Месси от многих задач. Когда они теряют мяч, де Пауль оказывается рядом, чтобы оградить Лео от работы в обороне.

Когда мяч потерян, другие работают за Лионеля. Я не вникаю в маленькие секреты Скалони, но он освободил его от всей этой работы. Когда они играют сзади вчетвером, у них есть три полузащитника, которые усердно работают, чтобы сразу же снабдить мячом Месси. Они тут же ищут Лионеля пасом.

Энцо Фернандес и Алексис МакАллистер проделывают огромную работу на левом фланге при игре в обороне. Паредес много работает в центре.

Все это делается с целью разгрузить связку де Пауля и Месси справа. Также в этом помогает Хулиан Альварес, что мы особенно отчетливо увидели в матче с Хорватией.

Закрыть де Пауля — это один из ключей к победе над Аргентиной. Я знал Родриго раньше, но он потряс меня своим впечатляющим объемом работы на этом турнире.

Нашим приоритетом было закрыть эту ось в игре аргентинцев на правом краю. Я задействовал свой левый фланг и, по крайней мере, одного полузащитника. Более того, именно его я тряс в перерыве в раздевалке. Он часто был слишком далеко от Месси, а нужно накрывать его сразу же, когда он получает мяч. Вот тут-то ты и должен наброситься на него! В 35 метрах от ворот. У него не должно быть свободы.

Аргентина не так часто использует глубину. Это скорее команда, владеющая мячом, которая в основном будет атаковать через центр с помощью Месси. Он начинает со своего правого фланга, чтобы быстро переориентироваться и опасно ворваться, но Франция может ответить на это с помощью Рабьо и Тчуамени.