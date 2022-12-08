Испания удивила выбором нового тренера. Энрике поставил на антифутбол и зря отказался от Рамоса

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вчера, 21:30

Вместо Энрике назначили учителя для молодежи.

Луис Энрике попутал метод и методику

Галицкий более восьми лет тому назад поделился интересной мыслью, вернее, целым прогнозом:

Почему много говорят об «автобусе» и «тики-таке»? Мне кажется, что футбол стоит на пороге изменений, так как ни одно, ни другое не удовлетворяет. Эти дискуссии поменяют тактические нюансы.

Изменения произошли, хотя не радикальные, а фундаментальные. Например, все привыкли к смене тройки на четверку в защите прямо по ходу матча, десять лет назад такого не было. А хорошая команда теперь видна по фазам игры, а не по одному методу. Позиционные оборона и атака – две задачи, переход от обороны к атаке и возвращение обратно – еще две. Давно умер архаичный подход молодого Жозе Моуриньо, с которым можно было выиграть Лигу чемпионов с разными клубами, которые и не являлись фаворитами.

Немцы выиграли чемпионат мира, разгромив бразильцев по пути без тики-таки. Португальцы держались в защите, но тоже были атакующие нюансы по пути к «золоту» на Евро-2016. Победы «Реала» и «Ливерпуля» точно не успехи «автобусов» в ЛЧ . Италия почти всю дорогу на Евро-2020 менялась. Антифутболом теперь стала упрямая и душная «тики-така» — владение ради владения, и чистокровный «автобус», практически невообразимый из-за класса атакующих игроков и нехватки великих защитников.

Испания наказана вылетом и уходом тренера за попытку подменить многообразие заученным и понятным самой команде Энрике катанием мяча. Ни Аргентина, ни Франция, ни Англия, ни Бразилия не придерживаются строго одного плана, они вносят коррективы. Так сложнее, но их путь дольше. Энрике легко сломал Коста-Рику и подумал, что и так сойдет. Глобально попутал метод – «тики-таку», и методику – совокупность разных методов. Испании не хватило последнего паса, характера и взрывных эпизодов в игре.

Отсутствие Рамоса не основная, но причина

Такие ребята, как Серхио, когда промахиваются с «точки» — идут бить дальше. Рамос исполнит одиннадцатиметровый «паненкой», а также готов пробить на силу. Если бы он участвовал в серии против Марокко, то вряд ли Испания осталась без забитого мяча. Вспомните, что Рамос реализовал свой удар в серии против Акинфеева. Но когда Луис Энрике собирал сборную Испании в Катар – команду весьма успешную, вылетевшую по пенальти от будущих чемпионов Европы итальянцев, то судил строго по себе.

Энрике комфортнее без колючих ребят, как Пике и Рамос. Чтобы не закрывали молодых игроков в туалете, как делали Жерар и Серхио в прошлом. Вражда «Барселоны» и «Реала» не мешала им быть «бандой» в составе сборной, а Пепе Рейна был еще одним шутником. У Луиса свой подход. Он отправил в отпуск Де Хеа и Кепу, поскольку от них слишком много претензий и негатива, а оставил Симона. Но не учел, что Унаи не умеет играть ногами, Энрике заставлял голкипера делать то, что он категорически не умеет.

Бускетс также не умеет быть вожаком, как Хави, Хаби Алонсо, Пуйоль или Рамос, поэтому не удивляет, что Испания проиграла Марокко, где трое игроков в десятке по агрессивности на чужой половине поля. У Испании тоже высокий прессинг, ведь дикое владение, но бесхозное мастерство не умеет выигрывать в футбол, раз Япония оказалась в группе выше Германии, а Марокко выше Бельгии. Нужен характер, а без Рамоса вожака не нашлось. Хакими «танцем пингвина» передал привет именно от Серхио.

«Красная Фурия» стала похожей на фанатов

Испанские болельщики среди худших на планете. Свистят своим, молчат, когда надо поддержать. Машут белыми платками, если недовольны. Не празднуют триумфы нормально, даже победу на Евро могли встретить как нечто рядовое. Не такие веселые, как скандинавы, латиноамериканцы или британцы. Один барабан на стадион, пресыщенные победами и не умеющие проигрывать, как и их футболисты. Поэтому старину Каземиро так поразили фанаты в АПЛ .

Сама «Красная Фурия» всегда была рациональной дамой. Евро-2008 им покорился благодаря четкой реализации в матчах с Акинфеевым, а еще цементированию середины поля с бразильцем Сенной. На ЧМ -2010 «тики-така» и голы Вильи и Иньесты позволили выиграть с разницей в один гол. Евро-2012 тоже достался легко, сломали Италию на классе. Но после тех финалов Рамос брал мулету и изображал матадора. Сейчас такого яркого героя не хватило.

А еще сильнее не хватило индивидуального класса нападающих. Не потянули «зятек» тренера Ферран, Мората с депрессивными эпизодами, а также Ольмо, который не умеет повторять футбол ноябрьского уровня целый год, поэтому не играет за «Реал» или «Манчестер Сити». Асенсио и Фати вообще не основные в своих клубах. Сеск, Давид Сильва, Педро, Иньеста, Фернандо Торрес и Вилья были намного наглее в спортивном плане, хотя по опыту и классу тоже выше молодежи.

Доверили футбольные алмазы «ноунейму»

С чемпионами на поле Испания тоже проигрывала, вспомните избиение от Нидерландов. Но тогда оправдывались былым. Сейчас есть эскиз для великолепной команды, но не дозрели. Например, Педри и Гави суммарно забили в сезоне 5 мячей за клубы и сборную. Один Мусиала из Германии – 12. Усилий Джамала не хватило, чтобы немцы вышли из группы, но Флик остается, а Энрике ушел. Правильное ли решение? Для тренера – да, Луис явно хочет работать с клубами, где интереснее.

Спрос будет, ведь наставник выигрывал ЛЧ . А вот для Испании приход «ноунейма», который почти девять лет трудится со сборными разных возрастов и уступил Малкому в финале Олимпиады в Токио, вряд ли хороший знак. Арагонес был невероятно опытным клубным тренером одной ногой на пенсии. Дель Боске — аналогично, после сборной ушел на покой. Луис де ла Фуэнте отнюдь не молодой наставник – 61 год, но у него нет регалий Луиса и Висенте. Похоже, Испания вернулась туда, откуда пришла.

Эта сборная редко жаловалась на отсутствие звезд. Но после поколения Луиса Суареса – не путать с уругвайским тезкой, полвека ждали Касильяса, Пуйоля, Рамоса, Алонсо, Хави и Иньесту. Посмотрим, куда заберутся Гави, Педри и Фати, ведь Луис не оставил их у разбитого корыта. Де ла Фуэнте прекрасно знает игроков, а следующим летом у Испании будет шанс на трофей в Лиге наций. Развязка для команды наступит на Евро-2024. А пока они находятся в обидной роли фаворита, который проиграл главной сенсации.