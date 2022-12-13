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Аргентина на ЧМ ужасает. 1 финал за 28 лет – после ухода Месси ждать придётся ещё столько же

вчера, 12:08
Лионель Месси

Цена надежд на таланты Лео.

Сборная Аргентины входит в топ-3 рейтинга ФИФА, но команде катастрофически не везет на чемпионатах мира. Сегодня станет известно, смогут ли «бело-голубые» получить второй шанс побороться за титул в решающем поединке. Усложняет расклады соперник по полуфинальному матчу. Хорватия уже разрушала надежды топ-сборных – теперь под угрозой команда с Лионелем Месси. И сложность в том, что после завершения карьеры главной звезды сборная едва ли сможет претендовать на трофеи.

1 финал за 28 лет

Если хорваты сотворят сенсацию, то будут все 32 года. В далеком 1990 году на ЧМ в Италии аргентинцы могли защитить титул чемпионов мира после победы на мундиале в 1986-м.

Тот состав национальной команды вел вперед Диего Марадона, проводящий последние годы в «Наполи». На пути к финалу аргентинцы выбили из турнира Бразилию, Югославию и Италию. Запала не хватило на команду ФРГ.

Позднее был розыгрыш мирового первенства в США, на котором Аргентину уже в 1/8 остановила Румыния. Марадона завершил карьеру в национальной команде – и началась ужасная серия, в которой даже проход в четвертьфинал ЧМ можно было считать успехом.

На период становления нового лидера – Лионеля Месси – пришлись два розыгрыша чемпионата мира (2006 и 2010). Но оба турнира завершились для сборной в 1/4 финала.

И лишь в Бразилии под руководством Алехандро Сабельи получилось претендовать на что-то серьезное. Но в финале снова не удалось ничего противопоставить Германии. Позднее Месси вспоминал:

Никто и предположить не мог, что немцы в полуфинале будут иметь такое солидное преимущество уже после первого тайма. Но для нас это не означало ничего, поскольку мы знали, что в финале будет совсем другой футбол. У нас было очень много хороших моментов, но нам не удалось их реализовать. Думаю, что мы все до конца жизни будем жалеть о том, что не забили в финале первыми.

После мундиаля в России у аргентинцев есть шанс снова вплотную подойти к победе на ЧМ – для этого надо обыгрывать сборную Хорватии.

Все заточено под Месси

Это необходимо, чтобы ключевой футболист показывал свой лучший футбол и приносил результат. На уровне статистики это выливается во второе место Лео в списке бомбардиров – он забил 4 мяча в пяти матчах и отдал 2 голевые передачи. Аргентинец поучаствовал во всех голах аргентинцев Мексике и Нидерландам.

На уровне содержания – в количество перестроений, которые сделаны, чтобы развязать руки Лионелю. За исключением поединка против голландцев, Лионель Скалони использовал расстановку с двумя центральными защитниками. При владении мячом и обороне схема менялась с 4-3-3 на 4-4-2 – Анхель Ди Мария мог опускаться ниже, чтобы взять на себя часть оборонительной работы и позволить Месси оставаться ближе к воротам соперника.

У Лео также наблюдалась другая функция – он мог опуститься в опорную зону, если затруднялось продвижение мяча. В таком случае Анхель оставался на чужой половине – это было необходимо, чтобы не потерять в скорости при атаке.

От полузащитников требуется внушительный объем работы – Де Пауль, МакАлистер и Энцо Фернандес активно идут в отбор. Алексис также освобождает зоны для Месси, выманивая на себя соперника. Родриго с Энцо крайне активны в развитии атак – больше них в сборной за матч пасует только Николас Отаменди.

Сам Месси при этом лидер по ударам (5) и ключевым передачам (3.2) за игру. С Нидерландами Лео отдал тончайшую передачу на Молину, который открыл счет.

Вполне можно сказать, что Аргентина зависит от Лионеля – из этого вытекают два фактора риска. Во-первых, форвард не всегда в хорошей форме, а во-вторых, карьера игрока близится к закату.

Впереди – пропасть

Такой зацикленностью на Месси Скалони дает национальной команде шанс на чемпионство сейчас, но ставит под вопрос ее будущее. Нападающему «Пари Сен-Жермен» уже 35, основной этап его карьеры с «Барселоной» прошел. Даже притом что во французском гранде аргентинец по-прежнему набирает больше очка за матч, это скорее его последние аккорды в качестве игрока. На горизонте уже появился вариант с уходом в МЛС – Дэвид Бекхэм хочет, чтобы футбольная пенсия Лео прошла в его «Интере Майами». В парижском клубе игрока, судя по инсайдам, держит только желание взять крупный трофей.

Все это произойдет в ближайшие пару лет, поэтому и нынешний ЧМ для Аргентины – последний шанс использовать Месси как козырь в борьбе за победу. На мундиале в 2026 году ему будет уже 39 – вряд ли он вообще будет играть на клубном уровне, не говоря уже про сборную.

Такая ситуация грозит национальной команде тем, что после ухода Лионеля наступит резкий спад – чтобы выстраивать сборную вокруг одной фигуры, сам футболист должен обладать выдающимися качествами и при этом быть стабильным. Дибале 29 лет, и стабильностью он точно не выделяется – так что мимо.

У Лаутаро Мартинеса при отличной скорости чудовищная реализация. Остальные на роль первой скрипки подходят еще меньше.

Из-за выбранной стратегии аргентинцам опять придется ждать появления маэстро. Главные футболисты этого поколения – во Франции, Норвегии, Англии, Нидерландах, Бразилии. Но не в Аргентине.

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:40
Не липовые, это если ноги оторвали, а нет голова то цела, значить липа, значит убить надо, может тогда липой пахнуть перестанет. Мне по барабану я только за Россию и Милан, но реально хрень несете, не именно к вам лично, но как комментарии почитаешь, то все одно, ну тогда и липой его ассисты называйте, что мелочиться.
League1
League1
вчера в 17:33, ред.
Без гнома Аргентина заиграет куда лучше, чем с ним. Он мешает прогрессу Аргентины. Не надо из него Марадону стряпать, Марадона был Настоящий Гений.
амурец
амурец
вчера в 15:37
После ухода Месси у Аргентины будет больше шансов, хотя после ухода Месси липовых пенальтей не будет
shur
shur
вчера в 15:20, ред.
...с игры 2:1 Хорватия ...и хватит уже про маленького...!!!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:56
Ничего не понял... Про кого авторы писали?...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:51, ред.
Аргументация автора опуса безупречна! Согласен с ним,ибо мне больше Аргентины нравятся Германия,Англия,Дания,Бразилия,Бельгия,Португалия,Испания...ой,а где все они??? Надо же,а Аргентина здесь! ПРидётся поболеть за них,а к хорватам всю жизнь испытывать безмерную благодарность не склонен.Хотелось бы,чтобы мои африканские братья мандаринчики взлетели на высшую ступень пьедестала,но слабо верится.
Что касается Аргентины,то она без нашей помощи и оценки во все годы производит на свет такое количество талантов,что титулы не нужны.А выигрывают турниры другие,с гастарбайтерами,перекрашенными под "мексиканского тушкана".Кроме той же пресловутой,боевитой и пресной Хорватии.Но таков коллективный вид спорта.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:47
Нужно о чем-то писать, поэтому снова пишут о Месси и Роналду
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 14:44
Кол. Без гнома сборная только сильнее.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:22
Статья не о чём. Даже без Роналду Португалия играет в хороший футбол. В Аргентине талантов гораздо больше. Свято место пусто не бывает. Тем более не всегда нужен лидер в атаке. Достаточно надёжную оборону вокруг которой сплачивается остальная команда. А наконечники и добротная полузащита в этой сборной есть всегда. Тем более почему Месси не может на следующем чемпионате мира выходить во втором тайме. Свой момент он в любом случае создаст
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 14:12
За статью упомянули Месси 18 раз. Но в команде и другие игроки есть.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Татьяна Иващенко (раскрыть)
вчера в 14:03
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ Бонжорно (раскрыть)
    вчера в 13:17
    Хоть бы глянул для приличия, когда Германия играла в финале. Я понимаю, что когда она играла в финале в 90-ом и 2002-ом тебя не было на свете, но для этого и создан интернет...
    За 32 года у немцев 3 финала, столько же, сколько и у бразилов с французами. Больше финалов ни у кого нет. Максимум 1
    arsenVS
    arsenVS
    вчера в 13:01
    Бразилия на ЧМ ужасает. 0 финалов будет за 24 года )))). Если в 2026 в финал не попадут то будет 0 финалов за 28 лет. Англия ужасает за 60 лет одно попадание в финал ))). И так в принципе все команды мира )).
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 12:52
    Ничего, не одни они такие
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 12:42, ред.
    Шанс Хорватии – в абсолютно иррациональном ощущении от футбола, которое появилось благодаря постоянным победам в дополнительное время и серии 11-метровых. Если снова до нее дотянут.... спасет ли Аргентину Месси ???

    Ну а так что, в 1/4 финала Аргентина попала благодаря Месси, и на том спасибо ему. Он не молодой и до этого команду вывел, молодец, спасибо! Дальше должны все вместе. И защита не должна пропускать дурацкие голы, которые никак не обязательны. Забивать забивают, но защита..... А Месси в защите не играет....

    Пи.Си. Аргентинская мудрость: Если Месси не сможет - Мартинес поможет...:)))
    Ярс
    Ярс
    вчера в 12:32
    Почему так категорично к автору? Может Лео как гений экстерном перескочит с 39 на 41)
    Татьяна Иващенко
    Татьяна Иващенко
    вчера в 12:28, ред.
    В 2026 Месси будет 39. 41 будет Роналду.

    У автора либо плохо с математикой, либо когда писал статью, думал совсем не про Лео)
    Александр Апалько
    Александр Апалько ответ Бонжорно (раскрыть)
    вчера в 12:27
    У Германии 2 финала
    Бонжорно
    Бонжорно
    вчера в 12:16
    Германия на ЧМ ужасает. 1 финал за 28 лет

    Испания на ЧМ ужасает. 1 финал за 28 лет
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