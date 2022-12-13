Аргентина на ЧМ ужасает. 1 финал за 28 лет – после ухода Месси ждать придётся ещё столько же

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вчера, 12:08

Цена надежд на таланты Лео.

Сборная Аргентины входит в топ-3 рейтинга ФИФА , но команде катастрофически не везет на чемпионатах мира. Сегодня станет известно, смогут ли «бело-голубые» получить второй шанс побороться за титул в решающем поединке. Усложняет расклады соперник по полуфинальному матчу. Хорватия уже разрушала надежды топ-сборных – теперь под угрозой команда с Лионелем Месси. И сложность в том, что после завершения карьеры главной звезды сборная едва ли сможет претендовать на трофеи.

1 финал за 28 лет

Если хорваты сотворят сенсацию, то будут все 32 года. В далеком 1990 году на ЧМ в Италии аргентинцы могли защитить титул чемпионов мира после победы на мундиале в 1986-м.

Тот состав национальной команды вел вперед Диего Марадона, проводящий последние годы в «Наполи». На пути к финалу аргентинцы выбили из турнира Бразилию, Югославию и Италию. Запала не хватило на команду ФРГ .

Позднее был розыгрыш мирового первенства в США , на котором Аргентину уже в 1/8 остановила Румыния. Марадона завершил карьеру в национальной команде – и началась ужасная серия, в которой даже проход в четвертьфинал ЧМ можно было считать успехом.

На период становления нового лидера – Лионеля Месси – пришлись два розыгрыша чемпионата мира (2006 и 2010). Но оба турнира завершились для сборной в 1/4 финала.

И лишь в Бразилии под руководством Алехандро Сабельи получилось претендовать на что-то серьезное. Но в финале снова не удалось ничего противопоставить Германии. Позднее Месси вспоминал:

Никто и предположить не мог, что немцы в полуфинале будут иметь такое солидное преимущество уже после первого тайма. Но для нас это не означало ничего, поскольку мы знали, что в финале будет совсем другой футбол. У нас было очень много хороших моментов, но нам не удалось их реализовать. Думаю, что мы все до конца жизни будем жалеть о том, что не забили в финале первыми.

После мундиаля в России у аргентинцев есть шанс снова вплотную подойти к победе на ЧМ – для этого надо обыгрывать сборную Хорватии.

Все заточено под Месси

Это необходимо, чтобы ключевой футболист показывал свой лучший футбол и приносил результат. На уровне статистики это выливается во второе место Лео в списке бомбардиров – он забил 4 мяча в пяти матчах и отдал 2 голевые передачи. Аргентинец поучаствовал во всех голах аргентинцев Мексике и Нидерландам.

На уровне содержания – в количество перестроений, которые сделаны, чтобы развязать руки Лионелю. За исключением поединка против голландцев, Лионель Скалони использовал расстановку с двумя центральными защитниками. При владении мячом и обороне схема менялась с 4-3-3 на 4-4-2 – Анхель Ди Мария мог опускаться ниже, чтобы взять на себя часть оборонительной работы и позволить Месси оставаться ближе к воротам соперника.

У Лео также наблюдалась другая функция – он мог опуститься в опорную зону, если затруднялось продвижение мяча. В таком случае Анхель оставался на чужой половине – это было необходимо, чтобы не потерять в скорости при атаке.

От полузащитников требуется внушительный объем работы – Де Пауль, МакАлистер и Энцо Фернандес активно идут в отбор. Алексис также освобождает зоны для Месси, выманивая на себя соперника. Родриго с Энцо крайне активны в развитии атак – больше них в сборной за матч пасует только Николас Отаменди.

Сам Месси при этом лидер по ударам (5) и ключевым передачам (3.2) за игру. С Нидерландами Лео отдал тончайшую передачу на Молину, который открыл счет.

Вполне можно сказать, что Аргентина зависит от Лионеля – из этого вытекают два фактора риска. Во-первых, форвард не всегда в хорошей форме, а во-вторых, карьера игрока близится к закату.

Впереди – пропасть

Такой зацикленностью на Месси Скалони дает национальной команде шанс на чемпионство сейчас, но ставит под вопрос ее будущее. Нападающему «Пари Сен-Жермен» уже 35, основной этап его карьеры с «Барселоной» прошел. Даже притом что во французском гранде аргентинец по-прежнему набирает больше очка за матч, это скорее его последние аккорды в качестве игрока. На горизонте уже появился вариант с уходом в МЛС – Дэвид Бекхэм хочет, чтобы футбольная пенсия Лео прошла в его «Интере Майами». В парижском клубе игрока, судя по инсайдам, держит только желание взять крупный трофей.

Все это произойдет в ближайшие пару лет, поэтому и нынешний ЧМ для Аргентины – последний шанс использовать Месси как козырь в борьбе за победу. На мундиале в 2026 году ему будет уже 39 – вряд ли он вообще будет играть на клубном уровне, не говоря уже про сборную.

Такая ситуация грозит национальной команде тем, что после ухода Лионеля наступит резкий спад – чтобы выстраивать сборную вокруг одной фигуры, сам футболист должен обладать выдающимися качествами и при этом быть стабильным. Дибале 29 лет, и стабильностью он точно не выделяется – так что мимо.

У Лаутаро Мартинеса при отличной скорости чудовищная реализация. Остальные на роль первой скрипки подходят еще меньше.

Из-за выбранной стратегии аргентинцам опять придется ждать появления маэстро. Главные футболисты этого поколения – во Франции, Норвегии, Англии, Нидерландах, Бразилии. Но не в Аргентине.