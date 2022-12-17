Аргентина тренировала схему, направленную на противостояние Мбаппе

Сборная Аргентины работала над несколькими тактическими схемами в преддверии финала чемпионата мира.
Главный тренер национальной команды Лионель Скалони на тренировке предложил игрокам наиграть три схемы: 5-3-2, 4-3-3 и 4-4-2. Первый вариант направлен на то, чтобы противостоять нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.
Состав при этой схеме выглядел следующим образом: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Мартинес, Акунья, де Пауль, Фернандес, МакАллистер, Месси, Альварес.
После выхода Анхеля Ди Марии и Гонсало Монтиэля команда перестроилась на 4-3-3, с поля ушли Лисандро Мартинес и Науэль Молина.
А закончилась тренировка схемой 4-4-2 – вместо Ди Марии вышел Леандро Паредес.
В 44 года Копа,Финалисима ,как минимум уже финал ЧМ и это все за полтора года
Представьте ,если бы у какого-нить Ван Гала были такие достижение ,да о нем бы только и делали ,что говорили об его гениальности
Кроме 5-3-2 других вариантов и нет у Аргентины. Лисандро очень нужен в подстраховке, Отпменди и Ромеро в игре на втором этаже.
Молина и Акунья могут играть по всему флангу, то есть тут и 3-5-2 можно считать при переходе в атаку.
Де Пауль, Энцо точно в старте Макалистер или Паредес не знаю..
Альварес и Месси точно.
Какие варианты вообще остаются ?
Ди Мария вместо Малины при необходимости отыгрываться, Лаутаро вместо Альвареса или Паредеса, Тальяфико меняет Акунью, вот и все в принципе.
У Аргентины вообще не вижу никаких других идей в этом финале
В 44 года Копа,Финалисима ,как минимум уже финал ЧМ и это все за полтора года
Представьте ,если бы у какого-нить Ван Гала были такие достижение ,да о нем бы только и делали ,что говорили об его гениальности
Кроме 5-3-2 других вариантов и нет у Аргентины. Лисандро очень нужен в подстраховке, Отпменди и Ромеро в игре на втором этаже.
Молина и Акунья могут играть по всему флангу, то есть тут и 3-5-2 можно считать при переходе в атаку.
Де Пауль, Энцо точно в старте Макалистер или Паредес не знаю..
Альварес и Месси точно.
Какие варианты вообще остаются ?
Ди Мария вместо Малины при необходимости отыгрываться, Лаутаро вместо Альвареса или Паредеса, Тальяфико меняет Акунью, вот и все в принципе.
У Аргентины вообще не вижу никаких других идей в этом финале