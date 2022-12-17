Аргентина тренировала схему, направленную на противостояние Мбаппе

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вчера, 14:13

Сборная Аргентины работала над несколькими тактическими схемами в преддверии финала чемпионата мира.

Главный тренер национальной команды на тренировке предложил игрокам наиграть три схемы: 5-3-2, 4-3-3 и 4-4-2. Первый вариант направлен на то, чтобы противостоять нападающему сборной Франции .

Состав при этой схеме выглядел следующим образом: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Мартинес, Акунья, де Пауль, Фернандес, МакАллистер, Месси, Альварес.

После выхода Анхеля Ди Марии и команда перестроилась на 4-3-3, с поля ушли и .

А закончилась тренировка схемой 4-4-2 – вместо Ди Марии вышел .