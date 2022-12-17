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Аргентина тренировала схему, направленную на противостояние Мбаппе

вчера, 14:13
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Сборная Аргентины работала над несколькими тактическими схемами в преддверии финала чемпионата мира.

Главный тренер национальной команды Лионель Скалони на тренировке предложил игрокам наиграть три схемы: 5-3-2, 4-3-3 и 4-4-2. Первый вариант направлен на то, чтобы противостоять нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.

Состав при этой схеме выглядел следующим образом: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Мартинес, Акунья, де Пауль, Фернандес, МакАллистер, Месси, Альварес.

После выхода Анхеля Ди Марии и Гонсало Монтиэля команда перестроилась на 4-3-3, с поля ушли Лисандро Мартинес и Науэль Молина.

А закончилась тренировка схемой 4-4-2 – вместо Ди Марии вышел Леандро Паредес.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 16:22
Это благоразумно, но для взятие золота нужно много больше, имею ввиду что помимо этого следует не только готовиться к, но и применить как надо, ряд вещей.
протон
протон
вчера в 15:44
Скалони один из самых недооценённых тренеров
В 44 года Копа,Финалисима ,как минимум уже финал ЧМ и это все за полтора года
Представьте ,если бы у какого-нить Ван Гала были такие достижение ,да о нем бы только и делали ,что говорили об его гениальности

Кроме 5-3-2 других вариантов и нет у Аргентины. Лисандро очень нужен в подстраховке, Отпменди и Ромеро в игре на втором этаже.
Молина и Акунья могут играть по всему флангу, то есть тут и 3-5-2 можно считать при переходе в атаку.
Де Пауль, Энцо точно в старте Макалистер или Паредес не знаю..
Альварес и Месси точно.
Какие варианты вообще остаются ?
Ди Мария вместо Малины при необходимости отыгрываться, Лаутаро вместо Альвареса или Паредеса, Тальяфико меняет Акунью, вот и все в принципе.
У Аргентины вообще не вижу никаких других идей в этом финале
амурец
амурец
вчера в 14:58
Схема Аргентины надежда на судей
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:39
Сегодня будет игра Месси и Мебаппе , у кого пойдёт игра у той команды будет победа. На сегодняшний день Месси немножко на кураже
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:17
Если это правда, за слив инфы, надо открывать уши и ставить в угол.
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