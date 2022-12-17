Кобелев о ЧМ: «В футболе сейчас стагнация»

Экс-тренер «Динамо».Андрей Кобелев заявил о стагнации футбола на фоне чемпионата мира в Катаре:
Я давно говорил: локомотивом современного футбола выступает Лига чемпионов. В этом турнире собраны лучшие футболисты разных сборных. А этот чемпионат мира показал, что все-таки идет стагнация. Все все понимают, все знают, кто как будет играть. Единственная ошибка может решить исход матча.
Параллели можно провести с шахматами. За играми лучших гроссмейстеров раньше наблюдал весь мир. Потом люди поняли: они знают все ходы, и наступил определенный тупик.
Футбол стал компьютерный. Новые технологии. Компьютеры разбирают действия команд и отдельных футболистов. Хорошо еще, остался фактор непредсказуемости.
Мы видели, как в полуфинале чемпионата мира сборная Марокко хорошо играла против Франции первые полчаса. Но случился рикошет в начале игры, и счет стал в пользу французов. Со вторым голом был то же самое: мяч после удара Мбаппе попал в пятку соперника и отскочил туда, где был игрок сборной Франции. А так сборная Марокко была ничем не хуже.
Я к тому, что футбол изучен и понятен, но присутствует элемент случайности. Экспериментировать тренеры могут еще в национальных чемпионатах, когда длинная дистанция. А на таком турнире, как чемпионат мира, на первый план выходит результат. И придумать что-то новое сложно. Дай бог, чтобы вывести игроков на пик формы.
Все очень рационально и прагматично. И зависит от уровня мастерства игроков атаки. Есть у тебя Мбаппе или Месси, будет результат. Или везет – соперники совершают ошибки. Или у тебя, скажем, на высоком уровне организованы «стандарты». Вот такие вещи больше решают.
И совершенно не к месту ваше оскорбление в его адрес в последнем абзаце. Ни к чему приводить цитаты великих людей только для того, чтобы блеснуть перед нами их знанием.
И совершенно не к месту ваше оскорбление в его адрес в последнем абзаце. Ни к чему приводить цитаты великих людей только для того, чтобы блеснуть перед нами их знанием.
Сильные сборные зачастую думают, что их стиль очень хорош и придумывать особо ничего не надо, рано или поздно мы сломим сопротивления и разорвём клочья любого соперника.
Вот сборная Марокко и доказала испанцам и португальцам, что если ты тупо держишь мяч и катаешь его между собой при этом не нанося удары по воротам это и есть стагнация в чистом её виде.
А теперь о мозгах Коболева.
Он говорит, что марокканцы были хороши первые пол часа, но потом случился гол в начале игры и счёт стал в пользу французов.
Вот тут начинаешь переживать за Коболева.
Этот самый гол Тео Эрнандес забил на пятой минуте встречи!!!
Так может наоборот случился гол в ворота Марокко, а потом они уже были хороши?
А насчёт второго гола хочется спросить у Кобелева. Разве в его время такие голы не забивались? А в прошлом веке, без разницы в каком десятилетии в 60-х или 80-х такие голы не забивались?
А давайте вспомним финал 1966 года когда Тофик Бахрамов засчитал гол которого не было чемпионами по случайности стали англичане.
А как к примеру Аргентину вёл к победе Марадона, а ещё раньше Пушкаш ввёл Венгрию к победам на олимпиадах и серебру ЧМ. А Роналдо на ЧМ 2002. Да можно много таких лидеров как Месси Мбаппе привести за все времена.
Получается футбол с самого начала находится в стагнации и не развивается?
Ну по крайней мере со слов Коболева.
«Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения»
Марк Твен
Сильные сборные зачастую думают, что их стиль очень хорош и придумывать особо ничего не надо, рано или поздно мы сломим сопротивления и разорвём клочья любого соперника.
Вот сборная Марокко и доказала испанцам и португальцам, что если ты тупо держишь мяч и катаешь его между собой при этом не нанося удары по воротам это и есть стагнация в чистом её виде.
А теперь о мозгах Коболева.
Он говорит, что марокканцы были хороши первые пол часа, но потом случился гол в начале игры и счёт стал в пользу французов.
Вот тут начинаешь переживать за Коболева.
Этот самый гол Тео Эрнандес забил на пятой минуте встречи!!!
Так может наоборот случился гол в ворота Марокко, а потом они уже были хороши?
А насчёт второго гола хочется спросить у Кобелева. Разве в его время такие голы не забивались? А в прошлом веке, без разницы в каком десятилетии в 60-х или 80-х такие голы не забивались?
А давайте вспомним финал 1966 года когда Тофик Бахрамов засчитал гол которого не было чемпионами по случайности стали англичане.
А как к примеру Аргентину вёл к победе Марадона, а ещё раньше Пушкаш ввёл Венгрию к победам на олимпиадах и серебру ЧМ. А Роналдо на ЧМ 2002. Да можно много таких лидеров как Месси Мбаппе привести за все времена.
Получается футбол с самого начала находится в стагнации и не развивается?
Ну по крайней мере со слов Коболева.
«Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения»
Марк Твен