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Ташуев объяснил, как Франции следует сыграть против Месси

вчера, 14:36
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев готовится к просмотру финального матча ЧМ-22.

За кого буду болеть? Я буду симпатизировать Месси. По уровню мастерства он находится на расстоянии от всех остальных в последние годы. Лионель проводит хороший чемпионат, ему не хватает данного титула, поэтому моя симпатия будет на стороне Месси. Мбаппе уже становился чемпионом мира, а Лионель еще нет. Килиан решает эпизоды игры, а Месси — абсолютный лидер команды, который не просто забивает мячи, но держит всю игру Аргентины. Игра «альбиселесте» более целостна, чем у французов, на мой взгляд, но от финала можно ждать всего чего угодно. Встретятся две сильные команды с хорошим подбором исполнителей.

Я жду в этой игре дуэли тренеров. В матче с Марокко у тренерского штаба французской команды была маленькая помарочка, когда марокканцы перехватили инициативу и начали атаковать, тогда даже Гризманн всячески подсказывал, что нужно закрыть левый фланг и поставить Мбаппе на позицию центрфорварда, что и произошло после ухода Жиру с поля.

Как мне новая роль Гризманна? Это находка для тренера. Антуан делает большой объем работы — разрушает и отдает важные передачи. Гризманн раскрылся на этой позиции, это его место на поле.

Как сдержать Месси? Это невозможно, но французам нужно компактно играть у своих ворот, чтобы постоянно страховать друг друга и закрывать полуфланги. Важно будет то, как игра пойдет в финальной трети поля для Аргентины, как они будут проявлять себя вблизи у чужих ворот. В тридцати метрах от своих ворот французам нужно играть компактно и узко, думаю, так они и поступят сегодня.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:36
Зидан или Ташуев...
Место приемника Дешама под вопросом...
feris1
feris1
вчера в 15:19
У гнома нет кубка мира и не надо
j8eqas3r9s7m
j8eqas3r9s7m
вчера в 15:19
Прессинг, мелкий фол, персональная опека...
adekvat
adekvat
вчера в 15:12
Еще один спец, в последнем туре Сулейманова не смог остановить ( гол + пас ), а тут как Месси остановить умничает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:07
Ещё одно учебно- методическое пособие "Как сдержать Месси".
ДСА
ДСА
вчера в 14:52
По ногам пару раз - дальше сам успокоится
Гость
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