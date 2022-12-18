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Самедов рассказал, за кого болел в матче за 3-е место ЧМ

вчера, 16:04
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался об игре сборной Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре:

Сборная Марокко показала фантастический результат на чемпионате мира в Катаре. Нужно поблагодарить их за отличное выступление. Болел за них в матче с Хорватией. Хотелось, чтобы именно они взяли бронзу. Марокканцы заслуживали медалей на этом турнире, но хорваты оказались сильнее — нужно отдать им должное. Они молодцы, заслуженно победили. Наверное, это поколение можно назвать легендарным. Сборную Хорватии ждут перемены, но эти футболисты добились многого, заслужив уважение. Серебро и бронза чемпионата мира дорогого стоят.

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shlomo
shlomo
вчера в 16:34
Ну теперь можно много что говорить после матча... шашечники показали кому медали нужнее
Гость
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