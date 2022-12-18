Самедов рассказал, за кого болел в матче за 3-е место ЧМ

Бывший полузащитник сборной России высказался об игре сборной Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре:

Сборная Марокко показала фантастический результат на чемпионате мира в Катаре. Нужно поблагодарить их за отличное выступление. Болел за них в матче с Хорватией. Хотелось, чтобы именно они взяли бронзу. Марокканцы заслуживали медалей на этом турнире, но хорваты оказались сильнее — нужно отдать им должное. Они молодцы, заслуженно победили. Наверное, это поколение можно назвать легендарным. Сборную Хорватии ждут перемены, но эти футболисты добились многого, заслужив уважение. Серебро и бронза чемпионата мира дорогого стоят.