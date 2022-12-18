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Билялетдинов: «Хороший результат заслуживают все, а не один Месси»

вчера, 14:28
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов призвал не выделять капитана аргентинской сборной Лионеля Месси в финале чемпионата мира по футболу в Катаре:

Футбол – это командный вид спорта. Не надо акцентировать внимание на одном человеке. По ходу турнира Месси набрал приличную форму, последний матч это показал. С этим будут проблемы у французов. Но вся команда заслуживает результатов, не надо кого-то ставить выше. Конечно, это будет приятный бонус для Месси, если Аргентина выиграет как команда на чемпионате мира. Тогда он закроет лавочку своих побед. Но хороший результат заслуживают все, а не один человек.

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Любoмир
Любoмир
вчера в 14:34
Согласен что командная, но в любой команде должен быть такой лидер как Месси, который может сплотить всю команду для победы....
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