Нападающий Олусегун не уйдёт из «Краснодара» в январе

Вильям Д’Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, высказался о будущем своего клиента.
Олакунле восстановился и хорошо себя чувствует. Он не собирается покидать «Краснодар» зимой.
Вильям Д’Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, высказался о будущем своего клиента.
Олакунле восстановился и хорошо себя чувствует. Он не собирается покидать «Краснодар» зимой.
Нет, что то упустил, первый раз услышал.
Вернее месяца полтора назад от ваших узнал, что намечается...
Нет, что то упустил, первый раз услышал.
Вернее месяца полтора назад от ваших узнал, что намечается...