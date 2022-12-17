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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Нападающий Олусегун не уйдёт из «Краснодара» в январе

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Ironigor
Ironigor
вчера в 22:19
Хорошая новость для Краснодара.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:32
Молодой нападающий остаётся в российском клубе - это хорошая новость.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 21:22, ред.
Добрый вечер!

Нет, что то упустил, первый раз услышал.
Вернее месяца полтора назад от ваших узнал, что намечается...
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