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Клаудиньо может перейти из «Зенита» в «Палмейрас»

сегодня, 08:37

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может вернуться в Бразилию.

По данным источника, в переходе игрока заинтересован «Палмейрас», который намерен провести встречу с представителями питерского клуба и агентом футболиста на этой неделе.

«Зенит» хочет выручить с продажи Клаудиньо 15-17 млн евро, а сам полузащитник заинтересован в переходе в «Палмейрас», потому что команда из Питера не выступает в еврокубках.

Примечательно, что «РБ Брагантино» (бывший клуб Клаудиньо) получит 20% от потенциального трансфера игрока в «Палмейрас».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:14
Ты куды надумал,Клавка?
По тебе тоскует лавка!
adekvat
adekvat
сегодня в 14:11
Палмейрас тоже не выступает в еврокубках.
Futurista
Futurista ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
сегодня в 13:53
Утка-торпеда, направленная ниже ватерлинии флагмана)...
Futurista
Futurista ответ Devjatiy (раскрыть)
сегодня в 13:50
Где есть Федун и Зарема?)...
Devjatiy
Devjatiy ответ Сергей19 (раскрыть)
сегодня в 13:25
Не начнется, в Зените нет Федуна и Заремы.
СаняШумок
СаняШумок ответ Сергей19 (раскрыть)
сегодня в 12:46
ну именно в еврокубках и "Палмейрас" не играет)
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 12:26
Интернетовская утка была очередной журналистской дичью. Гыгыгы
Сергей19
Сергей19
сегодня в 11:25
Скоро начнётся разбор Зенита. Это правильный выбор игрока, зачем тратить время в команде, которая не играет в еврокубках.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:15
Ещё читал новость что Юри Альберто не хочет возвращаться в Зенит из аренды
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:13
Палмейрас обладатель кубка Либертадорес последних двух сезонов. Многие бразильские игроки мечтают перейти в этот клуб
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:08
Уйдет и другие бразилы уйдут и рухнет перамида...)
lotsman
lotsman
сегодня в 09:55
Эту байку печатают уже в четвёртый раз.
Адил Алиев
Адил Алиев
сегодня в 09:39
Ну и пусть, а то уже зенит совсем бразильский сталь
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:53
Бразильцы столько не заплатят и Зенит получит еще больший убыток.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:42
Мало верится в эту новость, скорее всего, просто слухи. Хотя все может быть. И уж точно, что неучастие в еврокубках - это не причина для перехода.
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