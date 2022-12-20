Клаудиньо может перейти из «Зенита» в «Палмейрас»

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сегодня, 08:37

Полузащитник «Зенита» может вернуться в Бразилию.

По данным источника, в переходе игрока заинтересован «Палмейрас», который намерен провести встречу с представителями питерского клуба и агентом футболиста на этой неделе.

«Зенит» хочет выручить с продажи Клаудиньо 15-17 млн евро, а сам полузащитник заинтересован в переходе в «Палмейрас», потому что команда из Питера не выступает в еврокубках.

Примечательно, что «РБ Брагантино» (бывший клуб Клаудиньо) получит 20% от потенциального трансфера игрока в «Палмейрас».