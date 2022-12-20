Бекхэм выложил совместную фотографию с Симеоне после победы Аргентины

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сегодня, 01:30

Бывший футболист сборной Англии поздравил аргентинского наставника «Атлетико» с победой национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Бекхэм выложил совместный снимок и написал:

Поздравляю, друг мой.

Симеоне ответил:

Всегда рад видеть тебя!