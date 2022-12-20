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Бекхэм выложил совместную фотографию с Симеоне после победы Аргентины

сегодня, 01:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил аргентинского наставника «Атлетико» Диего Симеоне с победой национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Бекхэм выложил совместный снимок и написал:

Поздравляю, друг мой.

Симеоне ответил:

Всегда рад видеть тебя!

Они играли друг против друга на ЧМ-1998. В матче 1/8 финала того турнира Бекхэм был удалён на 47-й минуте за то, что после остановки игры ударил ногой сфолившего на нём Симеоне. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. Аргентина одержала победу в серии пенальти (4:3).

Бекхэм выложил совместную фотографию с Симеоне после победы Аргентины

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:14
Когда то непримиримые соперники , сейчас доброжелательно общаются.
9a747hsquhhj
9a747hsquhhj
сегодня в 05:05
Прям как в детстве было: лучшими корешами часто становились после мордобоя друг другу
протон
протон
сегодня в 04:33
Увидим ли когда-нибудь такого рода встречу Зидана с Матерацци? Очен слабо в это верю
протон
протон
сегодня в 02:40
Жалко было тогда англичан. Но сами виноваты, проиграли румынам в группе и вышли на Аргентину. Для меня это был последний ЧМ где Англия вызывала симпатию. В 2002г выступили лучше, но мне было безразлично как они выступят. Проиграли бразильцем, ну и чёрт с вами. А сейчас сборная Англия скорее уже противна. Очень много нигеров и политики.
протон
протон
сегодня в 02:40
Если судить по Симеоне-не скажешь, что в Катаре с алкоголем проблемы
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:39
Симеоне на Панина похож
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:26
Красавчики парнишки . Респект вам !
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 02:08
Видать им пиво разрешили..
Гость
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