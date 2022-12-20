Бекхэм выложил совместную фотографию с Симеоне после победы Аргентины

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил аргентинского наставника «Атлетико» Диего Симеоне с победой национальной команды на чемпионате мира в Катаре.
Бекхэм выложил совместный снимок и написал:
Поздравляю, друг мой.
Симеоне ответил:
Всегда рад видеть тебя!
Они играли друг против друга на ЧМ-1998. В матче 1/8 финала того турнира Бекхэм был удалён на 47-й минуте за то, что после остановки игры ударил ногой сфолившего на нём Симеоне. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. Аргентина одержала победу в серии пенальти (4:3).