Сборная Аргентины вернулась на родину после победы на ЧМ-2022

Сборная Аргентины вернулась на родину.
Сообщается, что самолет с футболистами национальной команды приземлился в аэропорту Буэнос‑Айреса в городе Эсейса в 2:20 по местному времени (8:20 мск).
Напомним, что в финальном поединке ЧМ-2022 аргентинцы обыграли команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).
Это должен делать капитан команды и не важно кто он по фамилии и какая страна.
Да Месси много держит его в руках, но это легко объяснимо, он это заслужил и не понять это может только тот кто не любит Месси.
Кстати другие игроки тоже много его держат, снимают видео и фото.
Так, что какие могут быть претензии?
P.S. Думаю если бы кубок вынес кто-нибудь другой кроме Месси в Аргентине это не поняли.
Это должен делать капитан команды и не важно кто он по фамилии и какая страна.
Да Месси много держит его в руках, но это легко объяснимо, он это заслужил и не понять это может только тот кто не любит Месси.
Кстати другие игроки тоже много его держат, снимают видео и фото.
Так, что какие могут быть претензии?
P.S. Думаю если бы кубок вынес кто-нибудь другой кроме Месси в Аргентине это не поняли.