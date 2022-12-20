Сборная Аргентины вернулась на родину после победы на ЧМ-2022

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сегодня, 10:27

Сборная Аргентины вернулась на родину.

Сообщается, что самолет с футболистами национальной команды приземлился в аэропорту Буэнос‑Айреса в городе Эсейса в 2:20 по местному времени (8:20 мск).