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Сборная Аргентины вернулась на родину после победы на ЧМ-2022

сегодня, 10:27
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Сборная Аргентины вернулась на родину.

Сообщается, что самолет с футболистами национальной команды приземлился в аэропорту Буэнос‑Айреса в городе Эсейса в 2:20 по местному времени (8:20 мск).

Напомним, что в финальном поединке ЧМ-2022 аргентинцы обыграли команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Сборная Аргентины вернулась на родину после победы на ЧМ-2022

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 14:43
Проще наверное посчитать сколько их не встречало и сколько людей спало в три часа ночи в этот день.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:13
Ладно хоть,что на сувениры не разобрали.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 13:23
Герои Аргентины!
Варвар7
Варвар7 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 13:01
ОПС
ОПС
сегодня в 12:59
Третий час ночи, интересно сколько народа их встречали.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 12:57
Ну вот скажи, кто должен выносить кубок мира из самолёта?
Это должен делать капитан команды и не важно кто он по фамилии и какая страна.
Да Месси много держит его в руках, но это легко объяснимо, он это заслужил и не понять это может только тот кто не любит Месси.
Кстати другие игроки тоже много его держат, снимают видео и фото.
Так, что какие могут быть претензии?

P.S. Думаю если бы кубок вынес кто-нибудь другой кроме Месси в Аргентине это не поняли.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 12:30
Все время не выпускает награду из рук. Дал бы и другим подержать. Не он один ее выигрывал.
Знатог
Знатог
сегодня в 12:24
Чтоб со скорою победою возвратился ты домой...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:49
2 Леонеля, поучавствовших в осуществлении мечты
Johnes
Johnes
сегодня в 11:34
Герои!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:58
Добро пожаловать на родную землю, Чемпионы 🏆 🥇 !
Elliada
Elliada
сегодня в 10:33
2 Лионеля, осуществившие мечту всей страны.
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