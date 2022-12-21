Вальдано: «Неймар в серии пенальти захотел пробить последним ради славы"

Бывший нападающий сборной Аргентины Хорхе Вальдано назвал сборную Бразилии главным разочарованием чемпионата мира в Катаре:

Большим разочарованием, без всяких сомнений, стала Бразилия. Я ждал их в полуфинале, но команда не обратила внимания на детали.

Например, Неймар, вместо того, чтобы в послематчевой серии пробить пенальти первым, захотел пробить пятым ради приумножения личной славы. В итоге он не бил одиннадцатиметровый вовсе, потому что Бразилия вылетела еще до пятого пенальти.

На чемпионате мира все решают детали, и вы должны уделять им внимание. Это была одна из самых талантливых команд на турнире, с тремя нападающими высшего уровня в основном составе и еще тремя на скамейке запасных.