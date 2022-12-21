Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Вальдано: «Неймар в серии пенальти захотел пробить последним ради славы"

сегодня, 00:42
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Бывший нападающий сборной Аргентины Хорхе Вальдано назвал сборную Бразилии главным разочарованием чемпионата мира в Катаре:

Большим разочарованием, без всяких сомнений, стала Бразилия. Я ждал их в полуфинале, но команда не обратила внимания на детали.

Например, Неймар, вместо того, чтобы в послематчевой серии пробить пенальти первым, захотел пробить пятым ради приумножения личной славы. В итоге он не бил одиннадцатиметровый вовсе, потому что Бразилия вылетела еще до пятого пенальти.

На чемпионате мира все решают детали, и вы должны уделять им внимание. Это была одна из самых талантливых команд на турнире, с тремя нападающими высшего уровня в основном составе и еще тремя на скамейке запасных.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Де Зерби о МакАллистере: «Он был одним из лучших на ЧМ»
Сегодня, 00:24
Хави сравнил работу в «Барселоне» с американскими горками
Сегодня, 00:17
Луи ван Гал заявил о готовности возглавить сборную Португалии
Вчера, 23:59
Хвича: «Впервые почувствовал себя футболистом, сыграв на стадионе „Наполи“»
Вчера, 22:59
Морган: «Не пришедшие встречать Месси, считают величайшим Марадону?»
Вчера, 22:23
Пирло рассказал, что мог перейти в АПЛ в 2011 году
Вчера, 21:54
Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:27
Месси бил первым - получил Славу, Неймар хотел бить последним - получил слёзы... Мелочей нет..
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 00:45
На чемпионате мира все решают детали.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 