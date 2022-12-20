Морган: «Не пришедшие встречать Месси, считают величайшим Марадону?»

Журналист и телеведущий Пирс Морган, который недавно взял интервью у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отреагировал на то, что около 4 миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу Аргентины на чемпионате мира:
Население Буэнос-Айреса — 15 миллионов человек. К Месси вышли всего четыре из них. Остальные 11 миллионов остались дома, потому что, как и я, думают, что Марадона всё ещё лучший аргентинский игрок?
Но если придерживаться его логики и провести аналогию, то вырисовывается очень интересная картина )😊 - сколько людей встречало сборную Португалии и Роналду, в частности в Лиссабоне? Напомню, население города более 500 тысяч. А встречало их всего лишь несколько 10ов тысяч. То есть даже не 100 тысяч. В процентном соотношении это очень мало в сравнении с встречей сб аргентины и Месси.
И вот тут надо бы задать вопрос этому Мурзиле. Допустим, остальные в Буэнос-Айресе считают Марадону великим, а в Португалии, те кто не вышли кого считают великим?
PS к Роналду отношусь нормально и считаю одним из тех кто оставил свой след в мировом футболе.
Но если придерживаться его логики и провести аналогию, то вырисовывается очень интересная картина )😊 - сколько людей встречало сборную Португалии и Роналду, в частности в Лиссабоне? Напомню, население города более 500 тысяч. А встречало их всего лишь несколько 10ов тысяч. То есть даже не 100 тысяч. В процентном соотношении это очень мало в сравнении с встречей сб аргентины и Месси.
И вот тут надо бы задать вопрос этому Мурзиле. Допустим, остальные в Буэнос-Айресе считают Марадону великим, а в Португалии, те кто не вышли кого считают великим?
PS к Роналду отношусь нормально и считаю одним из тех кто оставил свой след в мировом футболе.