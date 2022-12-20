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Морган: «Не пришедшие встречать Месси, считают величайшим Марадону?»

вчера, 22:23

Журналист и телеведущий Пирс Морган, который недавно взял интервью у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отреагировал на то, что около 4 миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу Аргентины на чемпионате мира:

Население Буэнос-Айреса — 15 миллионов человек. К Месси вышли всего четыре из них. Остальные 11 миллионов остались дома, потому что, как и я, думают, что Марадона всё ещё лучший аргентинский игрок?

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:26
ахахаха. давно было понятно уровень его мышления
Elliada
Elliada
вчера в 23:23
Места не было на всех. Улицы не резиновые. Морган бред несет, зарплату отрабатывает. Молодец
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:18, ред.
Откуда взялся этот МОРГан? По его мнению, военные, врачи, медперсонал, пожарные службы и многие другие рабочие по смене должны бросать работу и идти на площадь? Наверное, лежащие пациенты в больнице, родившиеся новорожденные с матерями тоже должны выписаться с роддома и бегом на площадь? Он желчью изливается, как бы так язвенную болезнь не заработать. И вообще, что за детский сад, теперь, чтобы принизить Месси, нужно покойного Марадону сюда втягивать?!
Илья85
Илья85
вчера в 23:18, ред.
Странное мышление у него. Это явное "глорское" высказывание.

Но если придерживаться его логики и провести аналогию, то вырисовывается очень интересная картина )😊 - сколько людей встречало сборную Португалии и Роналду, в частности в Лиссабоне? Напомню, население города более 500 тысяч. А встречало их всего лишь несколько 10ов тысяч. То есть даже не 100 тысяч. В процентном соотношении это очень мало в сравнении с встречей сб аргентины и Месси.

И вот тут надо бы задать вопрос этому Мурзиле. Допустим, остальные в Буэнос-Айресе считают Марадону великим, а в Португалии, те кто не вышли кого считают великим?

PS к Роналду отношусь нормально и считаю одним из тех кто оставил свой след в мировом футболе.
adwtqb2spcf2
adwtqb2spcf2
вчера в 23:06
Марадона лучший аргентинский футболист в истории.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04
Да Морган - просто вдумайся в цифру 4 миллиона человек!!!
lexatver
lexatver ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 22:59
Тут главное кинуть косточку глорам Роналду
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 22:31
Ну, это уж слишком. Младенцы, старики, инвалиды, лица, занимающие должности в системообразующих структурах не могут так просто взять и приехать его встречать.
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