Морган: «Не пришедшие встречать Месси, считают величайшим Марадону?»

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вчера, 22:23

Журналист и телеведущий Пирс Морган, который недавно взял интервью у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» , отреагировал на то, что около 4 миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу Аргентины на чемпионате мира: