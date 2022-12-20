Хвича: «Впервые почувствовал себя футболистом, сыграв на стадионе „Наполи“»

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии рассказал, что в Неаполе чувствует себя как дома:

Неаполитанцы живут ради футбола, я понял это с самого первого момента, как приехал сюда. Впервые сыграв на стадионе «Диего Армандо Марадона», я по-настоящему почувствовал себя профессиональным футболистом.

Жители Неаполя многого от нас ждут, поэтому важно всегда работать на самом высоком уровне. Я благодарен им за ту любовь, которую они нам дарят.

Как и грузины, неаполитанцы ставят семью превыше всего, и именно поэтому я чувствую себя здесь как дома.