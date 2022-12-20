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Хвича: «Впервые почувствовал себя футболистом, сыграв на стадионе „Наполи“»

вчера, 22:59

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал, что в Неаполе чувствует себя как дома:

Неаполитанцы живут ради футбола, я понял это с самого первого момента, как приехал сюда. Впервые сыграв на стадионе «Диего Армандо Марадона», я по-настоящему почувствовал себя профессиональным футболистом.

Жители Неаполя многого от нас ждут, поэтому важно всегда работать на самом высоком уровне. Я благодарен им за ту любовь, которую они нам дарят.

Как и грузины, неаполитанцы ставят семью превыше всего, и именно поэтому я чувствую себя здесь как дома.

Хвича присоединился к «Наполи» летом 2022 года.

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Все комментарии
xdtrwtjyuh44
xdtrwtjyuh44 ответ Любoмир (раскрыть)
вчера в 23:27
Рады за него, пусть у него дальше идёт игра..
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 23:27
Очевидно, бурлаком, который тащил все коллективы, в которых играл до Наполи.
Любoмир
Любoмир
вчера в 23:12
Ну хоть где то себя чувствует как дома....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:03
А до этого кем себя чувствовал?
Гость
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