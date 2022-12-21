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Пирс Морган — Месси: «Сейчас ты слегка перебарщиваешь со злорадством»

21 декабря 2022, 13:46

Журналист Пирс Морган прокомментировал публикации Лионеля Месси с кубком мира в социальных сетях.

Окей, Лионель, мы поняли, ты выиграл чемпионат мира. Сейчас ты слегка перебарщиваешь со злорадством.

Напомним, что Месси опубликовал уже 5 фотографий с долгожданным трофеем в своем аккаунте.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 декабря в 05:38
жалкие набросы платного энтузиаста )
sir_Alex
sir_Alex
21 декабря в 21:21
Победителей не судят, имеет право.
lobsterdam
lobsterdam
21 декабря в 18:20
Футбольный бонапартик… вдыхает миазмы фимиама, который курят ему ослеплённые и покорные стада…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 декабря в 17:56
Нельзя перебарщивать со злорадством...
Оно..злорадство...или есть...или нет...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
21 декабря в 17:22
Собака лает, караван идёт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 декабря в 16:00
Одно слово гном поэтому злорадство ему присуще.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 декабря в 15:51
Да все уже дав5знают кто такой Месси, он уже сам праерил, что он главный герой
Tostao
Tostao
21 декабря в 15:10, ред.
А что такого Месси сделал необычного? Человек так долго стремился к этому титул, столько сделал! Он же не кричит на всех углах, что лучше Рона. Ему что, спрятаться от всех и сидеть молча как затворнику из Вермонта?
Пора этому нарисскому прихлебателю прикрыть фонтан.
k99pj7u8yc2j
k99pj7u8yc2j
21 декабря в 14:57
Месси всегда был подленьким.
Но раньше он не выставлял это напоказ.
Imrebellion
Imrebellion
21 декабря в 14:51
а можно не писать в новостях твиты этого недалекого человека?
barcamilan
barcamilan
21 декабря в 14:50
чо хочет этот 14ок?
PoliMoli
PoliMoli ответ Мessi 10 (раскрыть)
21 декабря в 14:15
    Неэгоист
    Неэгоист
    21 декабря в 14:13
    А-ха-ха-ха... Морган "жжёт"...💋🐓💃🙆..
    Мessi 10
    Мessi 10
    21 декабря в 14:04
    Рон и его карманный журналист перебарщивают с чёрным пиаром)
    Господа, расслабьтесь, и получайте удовольствие))
    shlomo2
    shlomo2
    21 декабря в 14:03
    Пирс Морган - работает в газете для детей First News, где является главным редактором. Ранее вел телепередачу, был судьей на телепроекте Британия ищет таланты, также ранее был соведущим в шоу - Доброе утро, Британия. К футболу отношения не имел, ну кроме пятой точки своего кумира Роналду.....злорадство это про тебя и твоего хозяина. а человек просто радуется. Тебе Морган как человеку, открывающему рот за деньги не понять....

    Лео выложил 5-6 фото с кубком. Но будь на его месте Кристи, то этих фото было бы в сотни раз больше, да в добавок у всей его семейки прихлебателей с Морганом в придачу ,а ближайшее два года рот бы не закрывался....
    Elliada
    Elliada
    21 декабря в 14:03
    Какое злорадство? Человек осуществил мечту всей своей жизни - выиграл ЧМ. И выложил всего 5 фото на СВОЕЙ странице. Или он имеет ввиду рекорд по лайкам? Он причем? Это люди лайкают. Месси не виноват, что подписчиков у него меньше, а лайков больше - сразу видно, что реальные подписчики, а не боты, как у балласта, у которого всё наоборот.

    Помнится Левандовски тоже такие фото делал после победы в ЛЧ. Это абсолютно нормально
    Lewa2708
    Lewa2708
    21 декабря в 13:52
    Это нормально, он принял непосредственное участие в завоевании трофея. Я вот помню Тимощука, как он в Баварии требл взял, он либо с трофеем на голове сфоткается, либо с тремя сразу, выглядело забавно, ведь он всё время на скамейке был, пока его партнёры всё это добывали)
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