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Стало известно, как Дешам мотивировал игроков Франции в перерыве финала ЧМ

сегодня, 12:04
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Стало известно, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал своим футболистам в перерыве матча чемпионата мира против сборной Аргентины. На тот момент французы уступали со счётом 0:2.

Нужно больше точности в передачах, больше точности в решениях. Аргентина не играет компактно. Господа, я скажу вам одну вещь. Вы знаете, какая разница между ними и вами? Я вам скажу. Они играют в долбанном финале чемпионата мира, а мы — нет!

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Все комментарии
Лысый физрук
Лысый физрук ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 17:50
Это как финалы матрасников в ЛЧ?
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 14:14
Обычно долбанный финал проигрывают долбо..бы... Итог закономерен..
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:30
Неплохо отмотивировал на второй тайм!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:50, ред.
Все эти речи игроков и тренера похожи на панику и истерику. Шутка ли, 2-0 после первого тайма. Задрали нос раньше времени. Они же-Франция!

А еще Дешам сказал бить по ногам аргентинцев. Почему Мбаппе не было видно полтора тайма? Де Пауль с коллегами намертво перекрыли ему кислород на фланге. Во втором тайме де Паулю отбили все ноги, иногда по два раза в минуту, скорость спала. И не только ему. Не смогли обыграть в первом тайме-Дешам выпустил костоломов во втором. Жаль, что такого же грубияна Паредеса выпустили поздно, нужно было пораньше травматологию пресекать, клин клином, так сказать...Мбаппе, Гризманн, Коман- вот эти парни умеют играть ногами и думать головой. Остальные французы - мелкие пакостники на поле.
Elliada
Elliada
сегодня в 12:46
Дешам, Варан, Мбаппе мотивировали, а нужно было играть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:27
Надо сказать не лучшие слова
112910415
112910415
сегодня в 12:19
они умеют бить эти долбаные пенальти, а мы ...
adekvat
adekvat
сегодня в 12:13
На пенальти надо было мотивировать. А после матча материл?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:08
Мотивировал- мотивировал, да не вымотивировал.... :))))
Futurista
Futurista
сегодня в 12:06
Гость
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