Стало известно, как Дешам мотивировал игроков Франции в перерыве финала ЧМ

Стало известно, что главный тренер сборной Франции сказал своим футболистам в перерыве матча чемпионата мира против сборной Аргентины. На тот момент французы уступали со счётом 0:2.

Нужно больше точности в передачах, больше точности в решениях. Аргентина не играет компактно. Господа, я скажу вам одну вещь. Вы знаете, какая разница между ними и вами? Я вам скажу. Они играют в долбанном финале чемпионата мира, а мы — нет!