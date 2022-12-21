Стало известно, как Дешам мотивировал игроков Франции в перерыве финала ЧМ

Стало известно, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал своим футболистам в перерыве матча чемпионата мира против сборной Аргентины. На тот момент французы уступали со счётом 0:2.
Нужно больше точности в передачах, больше точности в решениях. Аргентина не играет компактно. Господа, я скажу вам одну вещь. Вы знаете, какая разница между ними и вами? Я вам скажу. Они играют в долбанном финале чемпионата мира, а мы — нет!
А еще Дешам сказал бить по ногам аргентинцев. Почему Мбаппе не было видно полтора тайма? Де Пауль с коллегами намертво перекрыли ему кислород на фланге. Во втором тайме де Паулю отбили все ноги, иногда по два раза в минуту, скорость спала. И не только ему. Не смогли обыграть в первом тайме-Дешам выпустил костоломов во втором. Жаль, что такого же грубияна Паредеса выпустили поздно, нужно было пораньше травматологию пресекать, клин клином, так сказать...Мбаппе, Гризманн, Коман- вот эти парни умеют играть ногами и думать головой. Остальные французы - мелкие пакостники на поле.
А еще Дешам сказал бить по ногам аргентинцев. Почему Мбаппе не было видно полтора тайма? Де Пауль с коллегами намертво перекрыли ему кислород на фланге. Во втором тайме де Паулю отбили все ноги, иногда по два раза в минуту, скорость спала. И не только ему. Не смогли обыграть в первом тайме-Дешам выпустил костоломов во втором. Жаль, что такого же грубияна Паредеса выпустили поздно, нужно было пораньше травматологию пресекать, клин клином, так сказать...Мбаппе, Гризманн, Коман- вот эти парни умеют играть ногами и думать головой. Остальные французы - мелкие пакостники на поле.