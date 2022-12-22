«Интер» нашёл замену Шкриньяру

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сегодня, 21:57

«Интер» нашел замену защитнику на тот случай, если игрок покинет команду.

Контракт Шкриньяра действует до лета 2023 года, но руководство «нерадзурри» надеется продлить соглашение с футболистом. «Интер» может приобрести из «Ромы», либо из «Челси».

Известно, что клуб из Франции не оставляет надежд приобрести Шкриньяра.