Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Интер» нашёл замену Шкриньяру

сегодня, 21:57

«Интер» нашел замену защитнику Милану Шкриньяру на тот случай, если игрок покинет команду.

Контракт Шкриньяра действует до лета 2023 года, но руководство «нерадзурри» надеется продлить соглашение с футболистом. «Интер» может приобрести Криса Смоллинга из «Ромы», либо Калиду Кулибали из «Челси».

Известно, что клуб из Франции не оставляет надежд приобрести Шкриньяра.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Футболист «Реала Сосьедад» может перейти в «Барселону»
Сегодня, 21:20
СлухиМенеджер Роналду и представители клуба «Аль-Наср» провели переговоры
Сегодня, 19:39
Слухи«Манчестер Сити» интересуется защитником «Интера»
Сегодня, 18:57
Слухи«Реал» интересуется Локателли
Сегодня, 18:40
СлухиИтальянский клуб интересовался Дзюбой
Сегодня, 18:26
СлухиПСЖ хочет приобрести полузащитника «Реала»
Сегодня, 18:12
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 22:32
А моложе кандидатов нет? Одному 33, второму 31.
протон
протон
сегодня в 22:21, ред.
Horovel6. К концу месяца посмотрим. Время покажет. Курочка по зернышку клюет. не все сразу). Я помню, как то Вы сделали в мой адрес комплимент, что у меня всегда содержательные комментарии. Вы писали с другого аккаунта, где на аве волк.

"Про аналитику я уже писал, повторяться не буду. Вас тащат в финал с 32000 очками. Не знаю за что".

Отвечу за что: За то, что я каждый день, как пчелка тружусь без клоноводства. Не комментирую тремя словами, ищу материалы, уделяю время усердно этому сайту. Как приезжаю с работы, то сразу включаюсь в игру. Вот и вознаграждение свыше, друг мой. Зайдя на мою страницу в пункт Актив, все будет понятно. Вы желаете мне поражения, так как один клон в моей группе. Ну кто Вам препястввует так играть и набирать в баллах?)
Я с вами согласен на счет активных почитателей этого сайта. Еще можно причислить без лукавства. Ironigor, Петля, Gahi, Варвар7, Шуня, Дмитрий Климович 3 тот же Байкал 38, который неплохо взял сегодня 51 000, Элиада. Со многими взгляды и не совпадают, но всё же объективно.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:18
Интеру нужно было продать Шкриньяра этим летом, когда за него предлогали 60+ млн €,а теперь либо значительно повышать з/п и постараться переподписать контракт, либо в это трансферное окно выручить хотя бы какие то деньги за игрока продав его.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:15
Каждый клуб ищет хороших игроков.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 