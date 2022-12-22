«Интер» нашёл замену Шкриньяру

«Интер» нашел замену защитнику Милану Шкриньяру на тот случай, если игрок покинет команду.
Контракт Шкриньяра действует до лета 2023 года, но руководство «нерадзурри» надеется продлить соглашение с футболистом. «Интер» может приобрести Криса Смоллинга из «Ромы», либо Калиду Кулибали из «Челси».
Известно, что клуб из Франции не оставляет надежд приобрести Шкриньяра.
"Про аналитику я уже писал, повторяться не буду. Вас тащат в финал с 32000 очками. Не знаю за что".
Отвечу за что: За то, что я каждый день, как пчелка тружусь без клоноводства. Не комментирую тремя словами, ищу материалы, уделяю время усердно этому сайту. Как приезжаю с работы, то сразу включаюсь в игру. Вот и вознаграждение свыше, друг мой. Зайдя на мою страницу в пункт Актив, все будет понятно. Вы желаете мне поражения, так как один клон в моей группе. Ну кто Вам препястввует так играть и набирать в баллах?)
Я с вами согласен на счет активных почитателей этого сайта. Еще можно причислить без лукавства. Ironigor, Петля, Gahi, Варвар7, Шуня, Дмитрий Климович 3 тот же Байкал 38, который неплохо взял сегодня 51 000, Элиада. Со многими взгляды и не совпадают, но всё же объективно.
"Про аналитику я уже писал, повторяться не буду. Вас тащат в финал с 32000 очками. Не знаю за что".
Отвечу за что: За то, что я каждый день, как пчелка тружусь без клоноводства. Не комментирую тремя словами, ищу материалы, уделяю время усердно этому сайту. Как приезжаю с работы, то сразу включаюсь в игру. Вот и вознаграждение свыше, друг мой. Зайдя на мою страницу в пункт Актив, все будет понятно. Вы желаете мне поражения, так как один клон в моей группе. Ну кто Вам препястввует так играть и набирать в баллах?)
Я с вами согласен на счет активных почитателей этого сайта. Еще можно причислить без лукавства. Ironigor, Петля, Gahi, Варвар7, Шуня, Дмитрий Климович 3 тот же Байкал 38, который неплохо взял сегодня 51 000, Элиада. Со многими взгляды и не совпадают, но всё же объективно.