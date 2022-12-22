«Реал» интересуется Локателли

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сегодня, 18:40

Полузащитник «Ювентуса» имеет шансы перейти в «Реал».

«Сливочные» хотят усилить линию полузащиты, в клубе понимают, что условия трансферного рынка могут меняться непредсказуемо, в этой связи «Реал» рассматривает несколько кандидатур на эту роль.

Приоритетом является футболист «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем, второй вариант — Энцо Фернандес из «Бенфики». «Реал» будет активно работать над трансфером Локателли, если с первыми двумя игроками не получится договориться.

Ранее сообщалось о громкой сделке, которая может произойти летом.