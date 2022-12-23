В вопросе о решении перехода РФС в Азию могут взять паузу

Решение о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола могут не принять сегодня.
По сведениям источника, на сегодняшнем заседании исполкома могут принять как окончательное решение о переходе в Азию, так и взять паузу с целью продолжения обсуждений. Второй вариант является наиболее вероятным.
Руководство российского футбола не уверено в азиатском варианте. Есть большие сомнения, что решение покинуть Европу пойдет на пользу российским клубам и сборной.
Вероятно, будет принято решение создать рабочую группу, которая займется изучением данного вопроса, но приоритетом останется возвращение в европейский футбол.
Сообщалось, что УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.