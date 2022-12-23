В вопросе о решении перехода РФС в Азию могут взять паузу

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сегодня, 12:43

Решение о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола могут не принять сегодня.

По сведениям источника, на сегодняшнем заседании исполкома могут принять как окончательное решение о переходе в Азию, так и взять паузу с целью продолжения обсуждений. Второй вариант является наиболее вероятным.

Руководство российского футбола не уверено в азиатском варианте. Есть большие сомнения, что решение покинуть Европу пойдет на пользу российским клубам и сборной.

Вероятно, будет принято решение создать рабочую группу, которая займется изучением данного вопроса, но приоритетом останется возвращение в европейский футбол.