Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

В вопросе о решении перехода РФС в Азию могут взять паузу

сегодня, 12:43

Решение о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола могут не принять сегодня.

По сведениям источника, на сегодняшнем заседании исполкома могут принять как окончательное решение о переходе в Азию, так и взять паузу с целью продолжения обсуждений. Второй вариант является наиболее вероятным.

Руководство российского футбола не уверено в азиатском варианте. Есть большие сомнения, что решение покинуть Европу пойдет на пользу российским клубам и сборной.

Вероятно, будет принято решение создать рабочую группу, которая займется изучением данного вопроса, но приоритетом останется возвращение в европейский футбол.

Сообщалось, что УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: championat.com
Член исполкома РФС: «Туда мы не хотим, туда не пускают. Но надо играть»
Сегодня, 14:20
Руководство РФС верит в то, что сборная России сыграет на ЧМ-2026
Сегодня, 10:57
СлухиРФС 23 декабря может начать процесс вступления в Азиатскую конфедерацию
Вчера, 21:36
Слухи23 декабря на исполкоме РФС обсудят переход в Азию
09 декабря
«Зенит» запросил полный текст решения КДК РФС о дисквалификации игроков
05 декабря
Соболев приехал на заседание КДК по драке в матче «Зенита» и «Спартака»
01 декабря
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:56
Азиатские страны выступают в УЕФА, а мы рвёмся в Азию.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 