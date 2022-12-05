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«Зенит» запросил полный текст решения КДК РФС о дисквалификации игроков

вчера, 13:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Петербургский «Зенит» 2 декабря официально запросил полный текст решения Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) РФС о дисквалификации футболистов за драку в матче 6-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

По итогам заседания, прошедшего 1 декабря, на 6 матчей были отстранены игроки «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос. У «Спартака» дисквалификации получили Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев.

В пятницу к нам пришёл официальный запрос от «Зенита» с просьбой предоставить полный текст решения комитета от 1 декабря. Согласно положению регламента, мы обязаны это сделать в течение двух недель с момента запроса.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:22
Юрслужбе Зенита надо как-то отрабатывать свои зряплаты
протон
протон
вчера в 17:10
Меня гораздо больше интересует, понесёт ли наказание главный арбитр этого матча - Москалёв. Ведь именно он своими действиями( вернее бездействием) довёл матч до такого конца. Именно по этому хотелось бы увидеть полный текст решения.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:30
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:44
Теперь газпромовские юристы начнут искать дыры в тексте документа.
Гость
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