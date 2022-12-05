«Зенит» запросил полный текст решения КДК РФС о дисквалификации игроков

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вчера, 13:19

Петербургский «Зенит» 2 декабря официально запросил полный текст решения Контрольно‑дисциплинарного комитета ( КДК ) РФС о дисквалификации футболистов за драку в матче 6-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

По итогам заседания, прошедшего 1 декабря, на 6 матчей были отстранены игроки «Зенита» , и . У «Спартака» дисквалификации получили , и .