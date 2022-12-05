«Зенит» запросил полный текст решения КДК РФС о дисквалификации игроков

Петербургский «Зенит» 2 декабря официально запросил полный текст решения Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) РФС о дисквалификации футболистов за драку в матче 6-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».
По итогам заседания, прошедшего 1 декабря, на 6 матчей были отстранены игроки «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос. У «Спартака» дисквалификации получили Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев.
В пятницу к нам пришёл официальный запрос от «Зенита» с просьбой предоставить полный текст решения комитета от 1 декабря. Согласно положению регламента, мы обязаны это сделать в течение двух недель с момента запроса.